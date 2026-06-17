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Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo

La Academia de la Grabación reformó criterios de elegibilidad, amplió el número de postulaciones posibles y creó reconocimientos que reflejan la creciente diversidad de la industria musical global

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La Academia de la Grabación sumó cinco nuevas categorías para los Premios Grammy 2027 y modificó reglas del certamen - (Foto AP/Julio Cortez, archivo)
La Academia de la Grabación sumó cinco nuevas categorías para los Premios Grammy 2027 y modificó reglas del certamen - (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

The Recording Academy anunció cinco nuevas categorías para la edición de 2027 de los Premios Grammy, junto a cambios en los criterios para Mejor Artista Nuevo, álbum elegible y una ampliación del reconocimiento a compositores. El anuncio oficial lanzado por la institución busca reflejar un esfuerzo por adaptar el certamen a la diversidad global y al desarrollo evolutivo de la industria musical.

Entre las principales modificaciones para 2027 destaca la creación de Mejor Interpretación de Pop Asiático, Mejor Colaboración o Interpretación R&B en dúo o grupo, Mejor Interpretación de Pop Tradicional, Mejor Álbum Tradicional de Folk y Mejor Canción Latina.

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Además, se eleva a cuatro el máximo de postulaciones posibles para Mejor Artista Nuevo, se reduce el porcentaje de canciones inéditas requerido para que un álbum sea elegible al 66%, y se extiende la entrega de estatuillas a todos los compositores ganadores.

Los Premios Grammy 2027 incorporaron las categorías de Mejor Interpretación de Pop Asiático, Mejor Pop Tradicional y Mejor Canción Latina - REUTERS/Mario Anzuoni
Los Premios Grammy 2027 incorporaron las categorías de Mejor Interpretación de Pop Asiático, Mejor Pop Tradicional y Mejor Canción Latina - REUTERS/Mario Anzuoni

La Academia también incorporó el sistema opcional de votación ampliada y validó la participación de lanzamientos digitales en varias categorías, según explicó Variety.

Las cinco categorías que debutarán en la gala de Estados Unidos el 7 de febrero de 2027 apuntan a géneros con creciente presencia internacional. Por ejemplo, para la nueva categoría de Mejor Canción Latina, el reglamento exige que al menos el 51% de la letra esté en español, con reconocimiento exclusivo a los compositores.

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El Mejor Álbum Tradicional de Folk premiará a intérpretes, productores, ingenieros y compositores que aporten nuevas canciones que superen el 50% de la duración del disco. La introducción de Mejor Interpretación de Pop Asiático y la expansión al R&B en formato colectivo o de dúo responden al vigor de esos mercados.

Cambios en Mejor Artista Nuevo y álbum elegible

La nueva categoría de Mejor Canción Latina en los Grammy exige que al menos el 51% de la letra esté en español y reconoce solo a los compositores - (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)
La nueva categoría de Mejor Canción Latina en los Grammy exige que al menos el 51% de la letra esté en español y reconoce solo a los compositores - (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

La postulación para el galardón de Mejor Artista Nuevo podrá realizarse hasta un máximo de cuatro veces, según el nuevo reglamento de la Academia de la Grabación. Este ajuste, desarrollado tras las recomendaciones de un grupo especial, busca adaptar el concepto de “artista nuevo” a una realidad donde la consolidación profesional es cada vez más gradual.

El director ejecutivo Harvey Mason Jr. explicó a Variety que actualmente “el desarrollo de los artistas y el tiempo para alcanzar el reconocimiento son procesos más largos que antes”. Expresó que muchos músicos lanzan numerosas canciones antes de acceder al gran público o captar la atención de los votantes.

En cuanto al álbum elegible, el requisito de material inédito baja de 75% a 66% de grabaciones originales, lo que permitirá que producciones reconocidas como nuevos álbumes, pero con remixes o versiones en vivo, puedan concursar sin restricciones.

La Academia de la Grabación elevó a cuatro el máximo de postulaciones para Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy - REUTERS/Mike Blake
La Academia de la Grabación elevó a cuatro el máximo de postulaciones para Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy - REUTERS/Mike Blake

Mason Jr. remarcó la importancia de este cambio para adaptarse a la manera en que la industria y los consumidores valoran los lanzamientos.

Más reconocimiento para compositores y modificaciones adicionales

A partir de la próxima edición, los compositores que participen en álbumes ganadores por género recibirán la estatuilla oficial y certificados de logro, igualando el nivel de reconocimiento otorgado a productores e ingenieros. El propio Mason Jr., también compositor, destacó en la revista estadounidense la necesidad de que estos profesionales se sientan visibles y valorados dentro del certamen.

Adicionalmente, se implementará un sistema opcional de votación ampliada (“Ballot Plus”) que permitirá a los miembros con créditos musicales comprobados votar en hasta 15 categorías afines a su experiencia.

Los Grammy redujeron de 75% a 66% el requisito de material inédito para que un álbum sea elegible - (Foto AP/Chris Pizzello)
Los Grammy redujeron de 75% a 66% el requisito de material inédito para que un álbum sea elegible - (Foto AP/Chris Pizzello)

Los trabajos publicados exclusivamente en formato digital serán elegibles en apartados como Notas de Álbum e Histórico, ampliándose el reconocimiento de producciones no físicas.

El reglamento, según detalló Variety, presenta actualizaciones en definiciones y procesos asociadas al perfil cambiante de la música global y busca garantizar equidad en la premiación.

Estos ajustes reflejan un reconocimiento a la variedad de trayectorias y modelos de desarrollo profesional, alineando los Premios Grammy con los tiempos actuales y las nuevas formas de creación y éxito musical.

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