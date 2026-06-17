República Dominicana

Cámara de Diputados aplaza la reforma laboral y otorga hasta 30 días a la comisión para rendir informe en República Dominicana

El pleno devolvió el proyecto del Código de Trabajo al órgano encargado del análisis, tras una nueva prórroga que deja sin efecto la votación prevista y busca destrabar las diferencias entre empresarios y trabajadores

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La Cámara de Diputados pospuso la votación en segunda lectura de la reforma al Código de Trabajo y devolvió el proyecto a comisión. (Foto: cortesía Cámara de Diputados)
La Cámara de Diputados pospuso la votación en segunda lectura de la reforma al Código de Trabajo y devolvió el proyecto a comisión. (Foto: cortesía Cámara de Diputados)

La Cámara de Diputados decidió posponer la fecha límite que se había fijado para votar en segunda lectura la reforma al Código de Trabajo. En una sesión reciente, el pleno aceptó devolver el proyecto a la comisión encargada, estableciendo un plazo ordinario para continuar el análisis.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, propuso esta prórroga después de que Luis Abinader instó a empresarios y trabajadores a retomar el diálogo sobre los puntos pendientes de la reforma.

Pacheco destacó que el Gobierno mantiene su postura sobre la cesantía laboral y que el Ejecutivo, como mediador, busca facilitar acuerdos entre las partes.

Según informó Diario Libre, aunque el consenso sobre la cesantía es general en el Congreso, persisten diferencias en otros aspectos del proyecto.

Por ese motivo, Pacheco consideró necesario abrir un compás de espera para que las conversaciones avancen. “No hay discusión sobre la cesantía, pero hay divergencias sobre otros aspectos”, manifestó el legislador ante los diputados.

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La decisión de devolver el proyecto a comisión implicó anular el mandato previo que exigía votar la reforma ese mismo miércoles. El nuevo plazo ordinario otorga hasta 30 días para que la comisión presente su informe, según el reglamento de la Cámara de Diputados.

Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados de la República Dominicana)
Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados de la República Dominicana)

Pacheco subrayó que esta prórroga no será indefinida. Según lo discutido con el presidente Abinader, las negociaciones entre empresarios y trabajadores no deberían extenderse por más de 15 días. El objetivo es que la reforma quede aprobada antes de que termine la legislatura, el 26 de julio.

El presidente de la Cámara Baja advirtió que, si en ese tiempo no se logra un acuerdo, el Congreso tomará una decisión definitiva sobre el texto. Todas las bancadas acordaron mantener la cesantía sin modificación, insistiendo en que el beneficio no será alterado en la nueva legislación.

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En menos de un mes, la aprobación de la reforma laboral se ha aplazado en tres ocasiones, debido tanto a asuntos de agenda como a la necesidad de revisar artículos y a las recientes declaraciones del presidente Abinader. El proceso, aunque retrasado, mantiene como punto central la defensa de la cesantía y la búsqueda de consenso entre los sectores involucrados.

La postura del Gobierno sobre la cesantía laboral

El presidente Luis Abinader reafirmó la decisión del Gobierno de preservar la cesantía laboral dentro de la reforma al Código de Trabajo. La declaración tuvo lugar durante un encuentro con periodistas antes del acto de presentación del Plan Nacional de Contingencia para la Temporada Ciclónica 2026 del Centro de Operaciones de Emergencias.

Abinader reafirmó la decisión del Gobierno de preservar la cesantía laboral dentro de la reforma al Código de Trabajo. (Foto: Presidencial de la República Dominicana)
Abinader reafirmó la decisión del Gobierno de preservar la cesantía laboral dentro de la reforma al Código de Trabajo. (Foto: Presidencial de la República Dominicana)

La defensa de la cesantía ha sido una constante para el Poder Ejecutivo. Abinader subrayó que el avance de la reforma requiere la colaboración de los sectores laboral y empresarial, con el Gobierno actuando como facilitador para construir consensos.

El mandatario señaló que, aunque la postura oficial es clara, aún quedan detalles en discusión que requieren diálogo entre las partes implicadas. “Debe haber un consenso sobre los últimos detalles entre el sector laboral, el sector patronal y el Gobierno como mediador”, indicó Abinader ante la prensa.

La posición de mantener la cesantía recibió el respaldo no solo de las autoridades del Ejecutivo, sino también de miembros del Congreso Nacional. El jefe de Estado mencionó el apoyo del titular de la Cámara de Diputados, quien coincidió con la visión del Gobierno.

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