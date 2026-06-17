Mundo

Dos estatuas romanas de 1.700 años con el nombre “Lícurgo” aparecen en Israel: por qué desconciertan a los expertos

Las piezas presentan un estado de conservación que los arqueólogos califican de “extremadamente raro”, y los especialistas investigan si la inscripción alude al fundador de Esparta o a un orador del siglo IV a.C.

Guardar
Google icon
Dos estatuas de mármol de la época romana cerca de Cesarea
Dos esculturas de mármol romano aparecen en una excavación preventiva cerca de Binyamina, en el norte de Israel (Autoridad de Antigüedades de Israel)

Un equipo de arqueólogos encontró dos estatuas romanas de mármol en un estado de conservación excepcional durante una excavación preventiva al norte de Israel, cerca de Binyamina, informó ARTnews.

Las esculturas, datadas en aproximadamente 1700 años, fueron descubiertas en un antiguo colector de vino de la época romano-bizantina y han despertado gran interés en la comunidad arqueológica internacional.

PUBLICIDAD

Se descubrieron recientemente dos estatuas de mármol de la época romana cerca de Cesarea, en Israel. Estas piezas, de alrededor de 1.700 años de antigüedad y en notable estado, resultan importantes porque permiten estudiar el patrimonio grecorromano en Oriente Próximo y comprender el papel de las élites locales en la cultura del periodo romano.

Dos estatuas de mármol de la época romana cerca de Cesarea
El hallazgo surge durante trabajos vinculados a una expansión ferroviaria en una zona próxima a Cesarea (Autoridad de Antigüedades de Israel)

El hallazgo se produjo durante una obra de expansión ferroviaria, según anunció la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) el 15 de junio. Las esculturas fueron localizadas por los arqueólogos Eliran Oren y Avishag Reis, directores del equipo, y se recuperaron poco antes de concluir las tareas en la zona.

PUBLICIDAD

Los especialistas detallaron que las piezas estaban boca abajo dentro del depósito de vino, lo que sugiere que alguien las ocultó deliberadamente cuando la estructura dejó de usarse, aunque aún se desconoce el motivo de este ocultamiento.

Características y detalles de las estatuas romanas halladas

Dos estatuas de mármol de la época romana cerca de Cesarea
Las piezas se ubican en un antiguo colector de vino de época romano-bizantina (Autoridad de Antigüedades de Israel)

Las estatuas, esculpidas en mármol y datadas en el siglo IV d.C., representan, según el investigador principal de la Autoridad de Antigüedades de Israel, Peter Gendelman, a figuras destacadas del mundo grecorromano. Una de ellas contiene una inscripción con el nombre “Lícurgo”, lo que apoya la posibilidad de que personifiquen a individuos históricos concretos y no a tipos arquetípicos.

De acuerdo con Oren y Reis, el estado de ambas piezas es “extremadamente raro” en Israel y en otros contextos arqueológicos. En palabras de Gendelman, estas estatuas “se exhibían tanto en edificios públicos como en casas de la élite durante la época romana”, reflejando la posición social y la aspiración cultural de sus propietarios.

Gendelman añadió que, si la figura identificada como “Lícurgo” se relaciona con el fundador de Esparta, el hallazgo tendría un valor singular, aunque la investigación sobre su identidad apenas inicia.

Dos estatuas de mármol de la época romana cerca de Cesarea
Los arqueólogos recuperan las figuras cuando faltaba poco para concluir las tareas en el sitio (Autoridad de Antigüedades de Israel)

Origen y relevancia histórica de las esculturas en Cesarea

Los expertos apuntan que estas estatuas podrían haber pertenecido a una villa lujosa en las afueras de Cesarea, ciudad portuaria que fungió como capital regional de Judea bajo dominio romano.

En las cercanías del sitio ya se había hallado un antiguo balneario, lo que refuerza la hipótesis de un entorno residencial opulento.

Oren también planteó la posibilidad de que las piezas fueran trasladadas desde la propia Cesarea, ubicada a unos 10 kilómetros del lugar del hallazgo, aunque subrayó que estas esculturas no se hicieron para granjas comunes.

Dos estatuas de mármol de la época romana cerca de Cesarea
Las estatuas datan de alrededor de 1.700 años y se sitúan en el siglo IV después de Cristo. (Autoridad de Antigüedades de Israel)

Gendelman subrayó para ARTnews que Cesarea fue durante 650 años la capital de varias provincias romanas y concentró villas de altos dignatarios, lo que respalda una procedencia urbana para las esculturas.

La identidad específica de “Lícurgo” sigue bajo análisis, ya que existen al menos dos figuras históricas con ese nombre: el fundador de Esparta y un orador del siglo IV a.C.

Valor arqueológico e implicaciones del hallazgo para Israel

Oren y Reis destacaron al medio citado que el nivel de conservación de estas esculturas es muy poco frecuente. Para el equipo de la IAA, el descubrimiento representa un recurso invaluable para comprender cómo las élites locales empleaban el arte como símbolo de estatus y afiliación cultural.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las piezas se encuentran boca abajo dentro del depósito, lo que sugiere un ocultamiento deliberado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugieren, además, que el enterramiento de las piezas pudo estar relacionado con períodos de crisis o abandono, asunto que seguirá siendo investigado.

La Autoridad de Antigüedades de Israel resaltó la excepcionalidad del hallazgo y su potencial para ampliar el conocimiento sobre la vida social y cultural en el antiguo territorio israelí.

En un laboratorio, una mano con guante de látex sostiene un engranaje translúcido. Mesas llenas de pipetas, tubos, computadoras y microscopios.
La Autoridad de Antigüedades de Israel considera excepcional el estado de conservación registrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ARTnews subraya que estos descubrimientos no solo enriquecen el patrimonio nacional, sino que plantean nuevas líneas de investigación en torno a la movilidad y la salvaguarda del arte en tiempos de transformación histórica y crisis.

Según los responsables de la excavación, hallazgos de esta magnitud suelen aparecer en circunstancias imprevistas y transforman la mirada sobre el pasado de la región.

Temas Relacionados

Estatuas RomanasCesareaArqueologíaPatrimonio CulturalDescubrimientoIsraelMármolNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares

El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, consideró que la tramitación legislativa de esta medida representó uno de los desafíos más complejos que enfrentó su cartera en los últimos años

Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

El protagonista de The Bear hizo las declaraciones durante el estreno de la temporada final de la serie en Nueva York, horas después de que Keir Starmer anunciara oficialmente la restricción en el Reino Unido

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Teherán confirmó que el documento fue suscripto de manera electrónica y aseguró que el cese de las hostilidades en el Líbano forma parte central de los compromisos alcanzados

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Maldivas lanza una flota de taxis acuáticos eléctricos y se convierte en el primer laboratorio mundial de movilidad marítima sostenible

Una alianza entre empresas promete conectar islas, resorts y aeropuertos con embarcaciones que se elevan sobre el agua, reducen la estela sobre el océano y amplían su autonomía a 278 kilómetros en modo híbrido

Maldivas lanza una flota de taxis acuáticos eléctricos y se convierte en el primer laboratorio mundial de movilidad marítima sostenible

Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes

El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington abrió una etapa de negociaciones que podría extenderse durante 60 días, pero en gran parte de la población persisten dudas sobre su alcance real

Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de junio: Caro Quintero estaría buscando un acuerdo con EEUU

Procesan a tres por extorsionar al Bazar de Gaby en Mexicali: amenazaron de muerte a la dueña a nombre del CJNG

Galán confirmó que el horario de ley seca que estableció para Bogotá se mantiene y respondió a Benedetti: “Todos tienen que cumplirlo”

Entierros destruidos, textiles dispersos y arquitectura dañada: Pakatnamú enfrenta una creciente depredación por saqueos en La Libertad

Luis Armando Melgar advierte al Verde sobre riesgos en la reputación al aliarse con Morena rumbo a 2027

INFOBAE AMÉRICA

Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares

Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares

Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Cámara de Diputados aplaza la reforma laboral y otorga hasta 30 días a la comisión para rendir informe en República Dominicana

ENTRETENIMIENTO

Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

“Ya no soy Jason, soy Lobo”: Momoa reveló los detalles de su transformación física en Supergirl