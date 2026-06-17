Ajedrez en Toronto: el duelo de técnicos en el partido de Ghana vs Panamá

La revolución asociativa de Panamá debuta hoy en el Mundial ante la disciplinada Ghana. (Imágenes de cortesía)

El estadio de Toronto será el escenario en el que Ghana y Panamá jugarán más que tres puntos del Grupo L del Mundial 2026: el partido también enfrentará dos modelos opuestos de conducción, con Thomas Christiansen en su debut absoluto como seleccionador en una Copa del Mundo y Carlos Queiroz al mando de su sexta experiencia en el torneo.

La diferencia de recorrido entre ambos entrenadores define una de las claves de la previa. Christiansen afrontará su primera participación mundialista como director técnico, mientras Queiroz llega con cinco Copas del Mundo previas, dirigidas con Portugal e Irán, además de una carrera que incluye al Real Madrid y una etapa como asistente de Sir Alex Ferguson en el Manchester United.

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Panamá buscará sostener una propuesta de posesión larga, salida limpia desde el fondo y paciencia en la elaboración. Ghana, en cambio, intentará presionar esa primera circulación para forzar errores y atacar con transiciones verticales.

Christiansen llega con un cambio de identidad en Panamá

Thomas Christiansen encarna el viraje futbolístico de la selección panameña. Formado en la Masía del FC Barcelona bajo la influencia del modelo de Johan Cruyff, el técnico hispano-danés reemplazó el juego directo y físico que había caracterizado a Panamá por un sistema de asociación y construcción desde el mediocampo.

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Panamá - Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada, Ciudad de Panamá, Panamá - 26 de mayo de 2026 El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, durante el entrenamiento REUTERS/Enea Lebrun

Desde su llegada en 2020, Christiansen profesionalizó las estructuras de la selección y le dio una identidad definida a los “Canaleros”. Su reto en este Mundial será comprobar si esa idea puede resistir la intensidad física de una selección africana con mayor potencia en los duelos y en los recorridos largos.

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Una de las zonas decisivas estará en la mitad de la cancha. La gestión de ese sector dependerá en buena medida de Adalberto Carrasquilla, que llega entre dudas físicas tras una lesión reciente y aparece como pieza central para que el plan panameño no se desordene ante la presión rival.

En la antesala del encuentro, Christiansen dejó fijada esa línea de interpretación del partido: “No hay partido fácil en el Mundial, respetamos la velocidad de Ghana pero confiamos en nuestra idea”.

Queiroz apuesta por el orden para explotar el ataque de Ghana

En el banquillo rival estará Carlos Queiroz, uno de los técnicos de mayor recorrido internacional entre los presentes en el torneo. El portugués asumió la conducción de Ghana con la misión de corregir una carencia histórica del equipo: dotar de disciplina táctica y rigor defensivo a un plantel identificado durante años por su talento ofensivo y su tendencia al desorden.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Ghana - Centennial Park, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, durante el entrenamiento. REUTERS/Thomas Mukoya

Ese objetivo adquiere peso extra después del paso decepcionante de Ghana por Qatar 2022. La tarea de Queiroz consiste en reconstruir competitividad sin perder la capacidad de daño de un frente de ataque que incluye a Iñaki Williams y Antoine Semenyo.

La respuesta directa a la pregunta central de la previa está en el contraste de planes: Panamá quiere imponer control mediante la pelota; Ghana pretende reducir ese control, recuperar rápido y atacar el espacio. En términos tácticos, el partido se perfila como una disputa entre posesión y contragolpe.

Queiroz resumió esa lectura con una advertencia en la previa: “Panamá es un equipo muy consistente y bien organizado, pero hemos estudiado sus puntos débiles y tenemos soluciones”.

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El cruce también medirá juventud competitiva y experiencia acumulada. Christiansen llega con la novedad de una primera aventura mundialista; Queiroz, con el oficio de un entrenador acostumbrado a administrar tiempos, tensiones y nervios en torneos cortos.

A esa oposición de estilos se suma el factor físico. Panamá necesitará igualar la zancada y el despliegue atlético de las Estrellas Negras en los costados, una zona donde Ghana puede convertir la recuperación de la pelota en ataques inmediatos.