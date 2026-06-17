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Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

El protagonista de The Bear hizo las declaraciones durante el estreno de la temporada final de la serie en Nueva York, horas después de que Keir Starmer anunciara oficialmente la restricción en el Reino Unido

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La quinta y última temporada de The Bear (El Oso) se estrena el 25 de junio de 2026 en Disney con 8 episodios.

El actor Jeremy Allen White calificó como “genial” la decisión del Reino Unido de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años y advirtió que el avance acelerado de la tecnología “es un poco aterrador”. "

Es asombroso lo adictivo que es todo esto. Creo que necesitamos una corrección“, dijo White el lunes por la noche en el estreno de la temporada final de The Bear, celebrado en Nine Orchard, en el bajo Manhattan, según informó Variety.

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El protagonista de la serie de Hulu habló horas después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara oficialmente la medida, que afectará a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook y X, con entrada en vigor prevista para la primavera de 2027. El anuncio, según detalló la Agencia de Prensa Asociada (AP), siguió a una consulta pública que reunió más de 116.000 respuestas, de las cuales nueve de cada diez padres expresaron su apoyo a la restricción.

Jeremy Allen White junto a sus dos hijos
Jeremy Allen White respaldó la prohibición de redes sociales para menores de 16 años y advirtió sobre la adicción digital y el avance acelerado de la tecnología - (Addison Timlin Instagram)

White, padre de dos hijos de siete y cinco años, contó a Variety que ninguno de ellos tiene teléfono ni tableta propia, aunque ocasionalmente usan los dispositivos de sus padres.

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“Espero que haya algún tipo de regreso a una vida más análoga. Todo esto avanza muy rápido y es un poco aterrador”, señaló el actor, que en otoño pasado ya había manifestado su deseo de mantener a sus hijos alejados de las redes sociales el mayor tiempo posible.

El contexto que rodeó sus palabras no fue menor. El estreno de The Bear coincidió con la publicación del primer tráiler de The Social Reckoning, la próxima película de Aaron Sorkin en la que White protagoniza una historia centrada en las acusaciones de que Meta ignoró advertencias internas sobre el impacto de Facebook en la salud mental de los jóvenes. La coincidencia de fechas convirtió la noche en un escenario donde la ficción y la política convergieron de manera inusual.

Tres adolescentes sentados en escritorios de aula mirando sus teléfonos móviles. Una chica asiática a la izquierda, un chico caucásico en el centro y una chica a la derecha.
El gobierno británico analiza toques de queda nocturnos y pausas forzadas en el desplazamiento infinito para menores de 18 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de Starmer fue presentada como la más ambiciosa del mundo en materia de protección digital infantil. El gobierno británico indicó, según AP, que el Reino Unido irá “más allá de Australia“, el primer país en implementar una prohibición similar.

La regulación prevé multas millonarias para las compañías tecnológicas que no apliquen controles de verificación de edad efectivos, y contempla restricciones adicionales por defecto para usuarios de 16 y 17 años en funciones como el livestreaming y la comunicación con desconocidos. También se estudian toques de queda nocturnos y pausas forzadas en el desplazamiento infinito para menores de 18 años, con más detalles previstos para julio.

Meta y YouTube expresaron reservas ante la medida, al señalar que una prohibición amplia podría empujar a los menores hacia plataformas con menos supervisión. Un portavoz de YouTube advirtió que las restricciones generales “expulsan a los menores de experiencias supervisadas y beneficiosas”, mientras que Meta alertó sobre el riesgo de migración hacia entornos sin controles parentales.

El Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años con una medida anunciada por Keir Starmer -REUTERS/Caroline Brehman
El Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años con una medida anunciada por Keir Starmer -REUTERS/Caroline Brehman

Desde el campo académico y de la sociedad civil, la activista Ellen Roome, cuyo hijo murió tras un desafío viral, reclamó mayor rigor legal: “Debemos ser muy estrictos con las tecnológicas. Si quisieran cambiar las cosas, ya lo habrían hecho”, declaró al medio AP.

La preocupación por el uso de pantallas no se limita a los menores. La compañera de reparto de White en The Bear, Ayo Edebiri, reconoció tener “malos hábitos” con su teléfono y dijo soñar con volver a un teléfono plegable. “Mi sueño para la sociedad son los horarios de oficina reales. Después de las ocho no me pueden contactar”, afirmó a Variety. La actriz describió su ideal como el modo de vida de Steve Martin o Bill Murray: sin correo electrónico permanente y con el buzón de voz como única vía de contacto.

Una encuesta reciente del Pew Research Center reveló que más del 64% de los padres en Estados Unidos permite a niños menores de 12 años usar teléfonos inteligentes o tabletas, a pesar de que casi la mitad considera que los dispositivos hacen más daño que bien. Ocho de cada diez encuestados estiman que los riesgos de las redes sociales superan sus beneficios, según el mismo estudio citado por Variety.

El gobierno de Keir Starmer espera llevar la legislación al Parlamento antes de Navidad. El regulador Ofcom fue designado para realizar un estudio urgente sobre los métodos más eficaces de verificación de edad, que podrían incluir reconocimiento facial o validación de identidad. Estados Unidos, según AP, expresó inquietud por el alcance de la regulación y su posible impacto en la libertad de expresión y en las empresas tecnológicas estadounidenses.

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