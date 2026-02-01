Panamá

Las autoridades panameñas intensifican el cerco al narcotráfico con cifras récord de decomisos

Los operativos efectuados desde el inicio de 2025 han permitido retirar más de setenta toneladas de sustancias ilícitas del mercado, con golpes económicos que ascienden a casi dos mil millones de dólares según estimaciones oficiales

Las operaciones antidroga en Panamá continúan intensificándose, luego de que las fuerzas de seguridad incautaron tres toneladas de drogas en aguas del Caribe en un operativo conjunto a finales de enero de 2026. La intervención, coordinada entre el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, culminó con el decomiso de 3,029 paquetes con formato rectangular y peso estimado de un kilo por unidad, la captura de cinco individuos y la confiscación de una lancha, según informó el propio Senan en su cuenta oficial en X, tal como recogió el medio Prensa Mercosur.

Este resultado forma parte de una estrategia más amplia, que en los últimos meses impulsó un cerco inédito sobre el narcotráfico, con cifras históricas de incautaciones y un impacto directo en las finanzas ilícitas.

Los datos consolidados por laestrella.com.pa permiten dimensionar el alcance de estas acciones, con más de 71 toneladas de drogas confiscadas en 134 operativos efectuados desde inicios de 2025. Estas acciones permitieron retirar del mercado 43 toneladas de clorhidrato de cocaína, 22.5 toneladas de marihuana, 22 paquetes de metanfetaminas y una unidad de éxtasis. El valor económico de estos decomisos, calculado sobre un promedio de USD 40.000 por kilogramo, asciende a 1,946 millones de dólares, cifra que representa un golpe financiero severo para los grupos delictivos implicados.

El último año también dejó otras señales de la magnitud del desafío. Según consignó tvn-2.com, la Policía Nacional panameña informó, al 21 de diciembre de 2025, el decomiso de 44,795 paquetes de sustancias ilegales durante 19,324 allanamientos realizados en todo el país, en coordinación con el Ministerio Público. La mayoría de estos hallazgos se produjo en vehículos con doble fondo modificados y en contenedores ubicados en los principales puertos tanto del Atlántico como del Pacífico.

En total fueron retenidos 704
En total fueron retenidos 704 kilos de cocaína y 1.184 kilos de marihuana, que iban transportados en una lancha Go-Fast - crédito @DirectorPolicia/X

El Senan reportó que, en paralelo, sus operativos permitieron la detención de 142 personas de variadas nacionalidades, con 74 panameños y 54 colombianos entre los arrestados. Además, se confiscaron 40 embarcaciones, 37 armas de fuego y 6,618 municiones, según informó laestrella.com.pa. Panamá ratifica así su condición de principal puerta de ingreso de cocaína a Centroamérica, especialmente desde Colombia, y evidencia el aumento de la presión criminal derivada del crecimiento en la producción de estupefacientes en la región.

El ministro de Seguridad, Frank ábrego, definió 2025 como un año “particularmente desafiante”, atribuyéndolo a la “sobreproducción de drogas en la región” y al repunte del tráfico originado en Colombia. Las autoridades subrayan que la cooperación interinstitucional y el incremento de los controles permitieron lograr cifras récord: más de 118 toneladas de drogas decomisadas en 2023, que incluyeron una marca histórica de 13,500 kilos incautados en un solo procedimiento, según registros oficiales divulgados por el Senan.

Las imágenes difundidas del último operativo muestran los paquetes incautados alineados sobre la cubierta de la embarcación, evidenciando el volumen del material interceptado. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la nacionalidad de los cinco detenidos vinculados a este cargamento.

