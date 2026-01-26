Panamá

Inicia el proceso de integración de los servicios de salud en Panamá

La coordinación entre el Minsa y la CSS busca reorganizar la atención médica y reducir duplicidades, en medio de advertencias sobre el uso de los fondos de la seguridad social.

Guardar
El ministro de Salud, Fernando
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que la integración entre el Minsa y la CSS busca eliminar duplicidades y garantizar una atención más cercana a las comunidades. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá puso en marcha el proceso formal de integración de los servicios de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), una reorganización estructural que busca cambiar la forma en que se presta la atención médica pública en el país.

La instalación de una comisión técnica marca el inicio de una etapa que, según las autoridades, no parte de cero, sino de meses de trabajo previo orientado a unificar servicios, redistribuir funciones y aprovechar la infraestructura existente.

“El acto de hoy es simbólico, pero este equipo ha estado trabajando duro desde hace buen tiempo”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, al explicar que la integración implica una modificación profunda del modelo de atención.

No es fácil porque es una transformación completa de cómo se atiende a nuestro pueblo”, sostuvo.

El proceso apunta a corregir una ineficiencia histórica: durante décadas, Panamá ha operado con dos redes públicas paralelas que, en muchos casos, duplican servicios a escasa distancia.

Mientras una instalación cuenta con especialistas o equipos disponibles, otra debe iniciar procesos de contratación, compra y adecuación para ofrecer exactamente lo mismo, con el consiguiente aumento de costos y tiempos de espera.

El ministro de Salud, Fernando
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, participó en la instalación de la comisión de integración del Minsa y la CSS en la región de Azuero, donde iniciará el plan piloto del proceso. Cortesía

La implementación del proceso de integración comenzará en la región de Azuero, conformada por las provincias de Herrera y Los Santos.

En esta zona se pondrá en marcha el modelo de coordinación entre el Minsa y la CSS, con el objetivo de evaluar su funcionamiento a nivel regional antes de avanzar hacia otras áreas del país.

La integración no supone la desaparición del Minsa ni de la CSS, ni una fusión administrativa. Se trata de una coordinación funcional que permitirá compartir servicios, especialistas e instalaciones, independientemente de si el paciente es asegurado o no.

“De eso se trata”, explicó Boyd Galindo. “Que se puedan utilizar todas las instalaciones, no importa dónde esté el paciente, si es asegurado o no”.

Uno de los puntos que las autoridades han subrayado es el manejo financiero. El ministro insistió en que las compensaciones entre ambos sistemas serán claras. “Los costos nadie va a cargar a nadie. Cada uno tiene su gestión de cobros y cada uno paga lo que tiene que pagar”, afirmó, en referencia a los temores sobre posibles cruces de recursos.

El proceso de integración plantea
El proceso de integración plantea que los pacientes sean atendidos en la instalación pública más cercana, independientemente de su condición de asegurados. Cortesía

La comisión técnica está integrada por equipos especializados que trabajan unidad por unidad y región por región, adecuando las estructuras de atención para responder a la demanda real de la población.

Este rediseño incluye la atención primaria como eje central del modelo, con el objetivo de acercar los servicios de salud a las comunidades y reducir la necesidad de que los pacientes recorran largas distancias para recibir atención básica.

Actualmente, la CSS atiende exclusivamente a pacientes cotizantes y a sus beneficiarios, mientras que el Minsa asume la atención de la población no asegurada.

Las autoridades han insistido en que la integración busca romper esa barrera operativa, permitiendo que un paciente sea atendido en la instalación pública más cercana o con mayor capacidad resolutiva, sin que su condición de asegurado determine el acceso inmediato al servicio.

Dudas

Sin embargo, el proceso ha generado resistencia y críticas. El principal cuestionamiento proviene de sectores sindicales, asociaciones de profesionales y exdirectivos vinculados a la CSS, que advierten que la integración podría abrir la puerta al uso de los fondos de la seguridad social para compensar déficits presupuestarios del Minsa.

Sectores críticos advierten que la
Sectores críticos advierten que la integración debe garantizar que los fondos de la CSS no se utilicen para cubrir déficits presupuestarios del Minsa. Archivo

Estos sectores sostienen que, aunque se hable de compensaciones claras, existe el riesgo de que los recursos provenientes de las cuotas de los trabajadores terminen financiando la atención de pacientes no asegurados, lo que consideran una desviación del propósito original de la CSS.

También señalan que la institución enfrenta ya presiones financieras propias, como el pago de pensiones, la mora quirúrgica y el costo creciente de medicamentos y tratamientos especializados.

Desde el punto de vista legal, algunos críticos recuerdan que la CSS goza de autonomía constitucional y que cualquier esquema de integración debe respetar estrictamente ese marco. A su juicio, una coordinación mal definida podría derivar en conflictos legales si se percibe una afectación al patrimonio de los asegurados.

Otro foco de inquietud está en el personal de salud. Médicos, enfermeras y administrativos han expresado preocupación por posibles cambios en las condiciones laborales, traslados entre instalaciones y redefiniciones de funciones.

Aunque las autoridades han reiterado que no se contemplan despidos ni pérdida de derechos adquiridos, la magnitud del cambio genera incertidumbre.

El Ejecutivo defiende la integración como una necesidad impostergable para mejorar la eficiencia del sistema, reducir la duplicidad de gastos y ampliar la cobertura efectiva. La apuesta es avanzar hacia un modelo en el que la atención se centre en el paciente y no en la institución que lo afilia, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la CSS.

La instalación de la comisión marca apenas el inicio de un proceso complejo, que deberá demostrar en la práctica que es posible integrar servicios sin diluir responsabilidades ni generar tensiones financieras.

La integración del sistema de
La integración del sistema de salud se da en medio de quejas de la población por demoras en las citas médicas, escasez de medicamentos y la falta de especialistas en la red pública. EFE/ Bienvenido Velasco

El desafío será convertir la coordinación técnica en mejoras tangibles para los pacientes, mientras se despejan las dudas sobre el uso de los recursos y se preserva la confianza en el sistema público de salud.

Temas Relacionados

PanamáSalud PúblicaCaja del Seguro SocialMinisterio de SaludAzueroAtención Médica

Últimas Noticias

Casos de nepotismo y faltas laborales activan sanciones contra 11 servidores públicos panameños

Las investigaciones incluyeron casos en la Lotería Nacional, municipios, la Universidad de Panamá y la Autoridad del Tránsito, con multas y recomendaciones de destitución

Casos de nepotismo y faltas

La Asamblea Legislativa recibirá propuesta de cambio en juzgados de San Miguel

Una iniciativa que busca redefinir la estructura de los juzgados civiles, mercantiles y laborales en San Miguel fue aprobada en Corte Plena y será analizada próximamente por diputados para eventuales reformas legales

La Asamblea Legislativa recibirá propuesta

Fiscalía inicia audiencia por fraude masivo en el llamado Caso Forex en San Salvador

El denominado “Caso Forex” inició en 2019 cuando los hermanos Rivas Álvarez fueron acusados de crear una sociedad falsa para defraudar $2.5 millones provenientes de sus víctimas

Fiscalía inicia audiencia por fraude

Expertos prevén una estabilidad en el tipo de cambio del dólar en Costa Rica durante el 2026

Informe de la Universidad Estatal a Distancia destaca que la inflación se mantendrá baja y la industria manufacturera mostrará perspectivas favorables en los primeros meses del año

Expertos prevén una estabilidad en

El Salvador consolida alianzas estratégicas con Singapur para potenciar sectores clave de la economía

Las áreas de energía renovable, dispositivos médicos y semiconductores figuran entre los ejes de cooperación priorizados por ambas naciones en el marco del primer foro de inversiones celebrado entre representantes públicos y privados

El Salvador consolida alianzas estratégicas

TECNO

De rechazar 600 dólares en

De rechazar 600 dólares en bitcoin a perder 76 mil millones: la increíble historia de Lily Allen

Laurie Santos, la gurú de la felicidad, asegura que las redes sociales “lo empeoran todo”

Army Bomb de BTS: cómo funciona el lightstick oficial en sus conciertos

Transferencias con Bre-B: estas son las amenazas de phishing y códigos QR que debes conocer

Expertos revelan las claves para lograr una desintoxicación digital efectiva y sostenible

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Sydney Sweeney podría ser acusada

Sydney Sweeney podría ser acusada de vandalismo tras colgar sostenes en el icónico cartel de Hollywood

Natalie Portman critica a los Premios Oscar por desairar a las directoras en las nominaciones de 2026

Los secretos detrás de la grabación de “All By Myself” de Céline Dion: “Cantaba como si sintiera cada palabra”

“Fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”, la dura experiencia que marcó a Jodie Foster en su infancia

Melissa Gilbert relató cómo vivió la detención de su esposo Timothy Busfield: “Este es un tiempo extraordinariamente difícil”

MUNDO

El Museo del Prado bate

El Museo del Prado bate récord de visitantes y toma una decisión inédita para proteger su legado: qué es el “Plan Host”

El portaaviones USS Abraham Lincoln ingresó en aguas de Medio Oriente en plena escalada entre Estados Unidos y el régimen iraní

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas