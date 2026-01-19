Panamá

Hortalizas y electricidad lideran las alzas de precios en Panamá al cierre de 2025

El informe oficial muestra incrementos en productos frescos y servicios básicos, y caídas en pasajes aéreos, bebidas y algunos artículos del hogar

Personas compran productos en una
Personas compran productos en una agrotienda en Ciudad de Panamá (Panamá), en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Lemos

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Panamá cerró diciembre de 2025 con una variación mensual de 0.1%, un resultado que confirma un entorno de inflación baja y contenida al final del año, según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El dato refleja un leve aumento de precios frente a noviembre de 2025 y muestra una dinámica todavía moderada, con alzas concentradas en algunos rubros esenciales y descensos en otros segmentos relevantes de la canasta de consumo.

De acuerdo con el informe oficial, el IPC Nacional Urbano aumentó 0.1% en diciembre respecto al mes anterior, mientras que en la provincia de Panamá la variación fue de apenas 0.01% y en el resto urbano del país alcanzó 0.2%.

El índice general quedó en 99.8 puntos, tomando como referencia el nivel de precios promedio de 2024. En términos simples, aunque en diciembre hubo un leve aumento, los precios todavía están ligeramente por debajo de los de 2024.

El principal impulso alcista del IPC en diciembre provino de la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró un aumento de 0.8% mensual. Según detalla el INEC, ocho de las trece clases que componen este grupo mostraron incrementos de precios.

Las mayores variaciones se concentraron en hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres, con un alza de 4.4%, explicada por aumentos en verduras frescas o refrigeradas, hortalizas de hoja o de tallo, hortalizas frutales, tubérculos y plátanos, así como en hortalizas en conserva y congeladas.

Los costos del transporte terrestre
Los costos del transporte terrestre se mantuvieron estables en diciembre de 2025, en contraste con la fuerte caída del transporte aéreo que ayudó a moderar el IPC. EFE/ Carlos Lemos

También destacó el incremento de 1.0% en pescados y otros mariscos, impulsado por mayores precios en pescado fresco y refrigerado, además de atún y sardina.

Otro componente que aportó al alza del índice fue la división de Vivienda, agua, electricidad y gas, que subió 0.2% en diciembre.

Dentro de este grupo, las mayores variaciones se observaron en electricidad, con un aumento de 0.7%, y en gas, con 0.3%, reflejando presiones en los costos de servicios básicos que tienen un peso significativo en el gasto mensual de los hogares panameños.

La división de Información y comunicación también mostró un crecimiento mensual de 0.1%, explicado principalmente por el alza de 0.7% en equipo de telefonía móvil.

Asimismo, Recreación, deporte y cultura registró un incremento mensual de 0.1%, con una variación destacada de 1.5% en paquetes turísticos, mientras que Servicios de restaurantes y alojamientos aumentó 0.1% en ambas clases que lo componen.

En Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, el incremento mensual fue igualmente de 0.1%, impulsado por un alza de 1.0% en joyería y relojería.

En contraste, varias divisiones importantes de la canasta de consumo registraron descensos de precios en diciembre. Transporte cayó 0.3%, arrastrado por una disminución de 4.5% en el transporte de pasajeros por aire, tanto nacional como internacional.

Aunque el IPC no registró
Aunque el IPC no registró un comportamiento al alza, la población manifiesta que el costo de la vida en Panamá se ha incrementado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebidas alcohólicas y tabaco bajó 0.2%, con una reducción de 0.9% en destilados, licores y vinos. Prendas de vestir y calzado también retrocedió 0.2%, debido principalmente a la baja de 0.5% en calzado para hombres, mujeres y niños.

Otros grupos con descensos fueron Muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, que disminuyó 0.1% por la caída de 1.3% en herramientas y equipos motorizados, y Salud, que bajó 0.1%, con reducciones de 0.2% en productos médicos y en servicios de diagnóstico por imágenes y laboratorio médico, influenciadas en parte por la baja en el precio de anticonceptivos.

Por su parte, Servicios educativos y Seguros y servicios financieros no mostraron variación en el mes.

Desde una perspectiva comparativa, el cierre de diciembre de 2025 contrasta con el comportamiento observado un año antes.

En diciembre de 2024, Panamá había terminado el año con una inflación anual acumulada cercana a 0.7% y una tasa interanual negativa en torno a -0.2%, reflejando un contexto de deflación moderada, con caídas de precios en rubros como comunicaciones, prendas de vestir, calzado y algunos servicios de salud.

Ese entorno marcó un periodo atípico de debilidad en los precios, que ahora da paso a una inflación baja pero positiva.

Las mayores variaciones se concentraron
Las mayores variaciones se concentraron en hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres, con un alza de 4.4%. (Foto AP/Matías Delacroix)

La evolución del IPC en diciembre de 2025 sugiere que la economía panameña se mueve hacia una mayor estabilidad de precios, aunque con presiones puntuales en bienes esenciales como alimentos y servicios básicos.

El aumento de 0.1% mensual puede parecer marginal, pero adquiere relevancia al observarse como parte de una tendencia de normalización tras meses de variaciones cercanas a cero o negativas.

Para los hogares, el comportamiento del índice refleja realidades mixtas. Mientras algunos productos de consumo diario, como hortalizas y pescados, encarecieron de forma visible, otros bienes y servicios, como el transporte aéreo, el calzado y ciertos productos médicos, ofrecieron alivio en términos de precios.

Esta combinación contribuyó a que la inflación general se mantuviera contenida, pese a los incrementos en rubros sensibles para el costo de vida.

El costo de la electricidad
El costo de la electricidad es uno de los principales responsable del incremento de los alimentos en 2025. Credito: AP Photo/Alejandro Granadillo

En un contexto regional donde varios países enfrentan presiones inflacionarias más elevadas, el cierre del IPC panameño en diciembre de 2025 confirma un entorno de precios relativamente estable.

Sin embargo, la persistencia de alzas en alimentos y servicios públicos plantea desafíos para el poder adquisitivo, especialmente entre los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a estos rubros.

El dato de diciembre de 2025 marca así un cierre de año con inflación baja, pero con señales claras de que la etapa de deflación ha quedado atrás.

La evolución de los precios en los próximos meses dependerá de factores como los costos internacionales de alimentos y energía, la dinámica de la demanda interna y el comportamiento de servicios clave.

Por ahora, el IPC refleja una economía que avanza hacia una mayor normalización de precios, sin desbordes inflacionarios, pero con presiones localizadas que seguirán siendo observadas de cerca en 2026.

