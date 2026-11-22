Javier Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

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La política suele tener una paradoja: en determinadas elecciones, los candidatos que menos votos consiguen pueden terminar teniendo una influencia decisiva sobre quién gana.

Brasil ofrece un ejemplo que merece ser observado con atención en la Argentina. En la primera vuelta presidencial del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45,16%. La diferencia fue de apenas 1,87 puntos. Ninguno consiguió superar el 50% necesario para evitar el balotaje. Pero detrás de los dos candidatos principales apareció un dato que puede ser todavía más interesante para entender la dinámica electoral: los tres candidatos que siguieron en el resultado reunieron, entre todos, el 7,31% de los votos.

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Augusto Cury obtuvo el 2,89%; Renan Santos, el 2,24%; y Ronaldo Caiado, el 2,18%. Fueron candidatos con perfiles y propuestas diferentes, aunque algunas de ellas se ubicaron en el espacio de la derecha o del centro liberal-conservador, cerca de Bolsonaro. No conformaron una fuerza homogénea ni puede suponerse que todos sus votantes hubieran elegido automáticamente a Bolsonaro pero su presencia fragmentó una porción del electorado que podía ser disputada por el candidato del Partido Liberal.

¿Quiénes eran esos candidatos y por qué sus votos resultan relevantes? Augusto Cury, escritor y psiquiatra, presentó una propuesta que combinaba una visión favorable a la iniciativa privada con una agenda social. Su definición de una “mente capitalista y corazón social” buscaba diferenciarlo tanto de la izquierda tradicional como de una derecha exclusivamente conservadora. Renan Santos, fundador del Movimiento Brasil Libre y referente del partido Missão, representó una derecha liberal y antisistema, con una agenda de reducción del Estado, reformas económicas y confrontación con la política tradicional. Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás, era probablemente el candidato con mayor afinidad política y programática con Bolsonaro: conservador, defensor del agronegocio, de una política de seguridad más dura y de una economía favorable al sector privado.

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El candidato presidencial brasileño Augusto Cury

Los tres tenían diferencias entre sí, pero sus electorados podían encontrar más puntos de contacto con el universo político de Bolsonaro que con el proyecto de Lula.

La pregunta contrafáctica es inevitable: ¿qué habría pasado si Bolsonaro hubiera conseguido un acuerdo electoral previo con alguno de ellos? Si los votos de los tres se hubieran transferido íntegramente a su candidatura, habría superado el 50% y evitado la segunda vuelta. No podemos afirmar que esa transferencia habría ocurrido de manera automática, pero la magnitud del porcentaje muestra el peso potencial de una alianza.

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El resultado efectivo terminó siendo otro. Bolsonaro llegó primero a la segunda vuelta, pero Lula ganó el balotaje con el 51,79% de los votos válidos.

La dispersión de candidaturas en la primera vuelta no explica por sí sola ese desenlace, pero sí permite formular una pregunta política relevante: ¿cuánto puede costarle a un candidato no integrar a sectores que comparten una parte importante de su electorado? La Argentina de 2027 ofrece un escenario en el que esa pregunta puede adquirir una importancia extraordinaria. Más aún si -finalmente- el Gobierno consigue suspender las PASO. La eventual suspensión de las primarias conllevaría para el Presidente una demanda concreta de buscar acuerdos para evitar la competencia con otros candidatos con propuestas similares, con poca o mucha capacidad electoral que “robarle” algunos votos.

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Javier Milei tiene un objetivo electoral claro: conseguir la reelección. Y para lograrlo, la estrategia más segura sería evitar una segunda vuelta. La Constitución Nacional establece dos caminos para ganar en primera vuelta: obtener más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o alcanzar al menos el 40% con una diferencia superior a diez puntos porcentuales respecto del segundo candidato.

Llegar al 45% no es una tarea sencilla. Por eso, alcanzar el 40% y construir una diferencia de más de diez puntos aparece como un objetivo posible para el oficialismo. Pero ese resultado no depende exclusivamente de cuántos votos consiga Milei. También depende de cómo se ordene el resto del sistema político.

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En columnas anteriores señalamos dos dimensiones de esa estrategia. Por un lado, la intención de suspender las PASO, una herramienta que puede facilitar la coordinación de candidaturas opositoras y que, sin primarias, podría dejar al peronismo frente al desafío de ordenar sus propias disputas. Por otro, la necesidad de construir acuerdos con sectores del PRO, dirigentes de la Unión Cívica Radical y gobernadores que puedan aportar estructura territorial y respaldo electoral.

Patricia Bullrich y Javier Milei

Sin embargo, hay una tercera dimensión que puede resultar igual de importante: evitar que aparezcan candidaturas de centro-derecha o de derecha. Porque una cosa es que el oficialismo consiga sumar dirigentes y estructuras políticas a su proyecto. Otra, muy distinta, es que consiga evitar que una porción de sus votantes encuentre una alternativa electoral dentro de un espacio ideológico cercano.

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El caso de Patricia Bullrich es uno de los ejemplos que permiten pensar ese riesgo. La senadora conserva una identidad política propia, una trayectoria y un electorado que no necesariamente coincide en todos sus aspectos con el de Milei. Si decidiera competir por fuera de La Libertad Avanza podría modificar el reparto de votos en una elección ajustada. Por ahora, no anunció una candidatura independiente: dijo que está preparada para competir, pero no confirmó que vaya a hacerlo por fuera del oficialismo. A sus íntimos les dice que ella no hará nada que ponga en riesgo el rumbo que el país ha tomado a partir de Milei. Esto alivia al Presidente y a su hermana, quienes confían en que Bullrich no querrá exponerse ante la sociedad como “la responsable de la vuelta del Kirchnerismo al poder”. En concreto: confían en que no va a romper e ir por fuera.

Lo que sí le preocupa al presidente son los datos de opinión pública que permiten dimensionar el posicionamiento de la senadora. En la encuesta de Proyección Consultores realizada entre el 1 y el 13 de octubre, Bullrich registró un 42% de imagen positiva, prácticamente empatada con Milei, que obtuvo 41,9%. En la medición de Zuban Córdoba del 16 al 19 de octubre, la senadora alcanzó el 43% de imagen positiva, frente al 34,9% del Presidente. Y en la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 5 y el 13 de octubre, Bullrich obtuvo el 36%, contra el 34% de Milei. No todas las consultoras muestran la misma diferencia, pero varias mediciones recientes la ubican con una valoración positiva comparable o superior a la del Presidente.

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Hay otro dato interesante. El Monitor de Opinión Pública de Zentrix, con trabajo de campo entre el 19 y el 30 de octubre, preguntó por el potencial electoral de distintos dirigentes. Bullrich obtuvo un 19,1% de voto seguro y un 29,4% de voto posible. Es decir, un 48,5% de los consultados dijo que la votaría o que podría votarla. En el mismo estudio, Milei registró 24,3% de voto seguro y 10,6% de voto posible. Es importante aclarar que el indicador de potencialidad no equivale a una intención de voto en una elección con todos los candidatos compitiendo simultáneamente. Pero sí permite observar que Bullrich conserva un margen de adhesión propio.

Lo cierto es que si Milei logra suspender las PASO, a Bullrich le surge una complicación, puesto que, en ese caso, de querer competir, no tendría otra opción que romper, cosa que al parecer, no está en sus planes. Al menos por ahora.

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Hernán Lacunza

El otro nombre es Hernán Lacunza. El exministro de Economía confirmó su intención de ser candidato presidencial por el PRO y cuenta con el respaldo de Mauricio Macri. Su propuesta busca representar una alternativa liberal y republicana, con coincidencias económicas con el Gobierno, pero diferencias institucionales y de estilo. Lacunza sostiene que el PRO debe tener una oferta electoral propia y no subordinarse a La Libertad Avanza.

En su caso, conviene distinguir dos cuestiones. La encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés de octubre incluyó a Lacunza en su medición de imagen: obtuvo un 11% de positiva, un 57% de personas que no lo conocen o no tienen una opinión definida y un 32% de negativa. Es un nivel de conocimiento todavía bajo, pero también significa que hay un amplio margen de electores que no tiene una opinión formada sobre él. No encontré, en cambio, una medición nacional consolidada que le pregunte específicamente cuánto votaría a Lacunza como candidato presidencial. No sería correcto atribuirle los porcentajes que obtiene el PRO como espacio político.

También está el caso de Victoria Villarruel. La vicepresidenta conserva un perfil propio dentro del oficialismo y ha protagonizado diferencias públicas con Milei y su entorno. En la encuesta ESPOP de octubre obtuvo un 28% de imagen positiva. En el estudio de potencial electoral de Zentrix, registró un 11% de voto seguro y un 18,3% de voto posible. En este último caso, la suma llega al 29,3% de potencialidad. Nuevamente, no se trata de una intención de voto en una elección presidencial con todos los candidatos en competencia, sino de una medición sobre cuánto podría ser elegida.

La vicepresidenta Victoria Villarruel

La lista no termina ahí. También hay dirigentes que podrían ocupar un espacio de centro, con un discurso más moderado y federal, que no necesariamente compiten desde la derecha pero sí podrían atraer a votantes desencantados con el Gobierno. Juan Schiaretti, los gobernadores de Provincias Unidas y otras figuras del peronismo no kirchnerista forman parte de ese universo. En la medición de imagen de octubre relevada por el Monitor Electoral, Schiaretti registró alrededor de un 20% de imágen positiva, aunque con un nivel importante de desconocimiento. No hay que confundir ese dato con intención de voto: hasta ahora no permite establecer cuánto podría obtener una candidatura presidencial encabezada por él o por otro dirigente de ese espacio.

Y aquí aparece una categoría que merece atención: el votante “siperista”. Es aquel que acompaña una parte importante del rumbo económico y político de Milei, pero que tiene reparos sobre sus formas, sus resultados o determinadas decisiones. No necesariamente busca una alternativa de derecha. Puede sentirse representado por una opción de centro, más moderada, que prometa sostener algunos cambios y corregir otros.

¿Puede una candidatura de ese tipo reunir el 3%, el 5% o el 8%? Hoy no hay una medición única y confiable que permita responderlo. Las encuestas disponibles miden dirigentes, espacios o escenarios hipotéticos diferentes. No sería serio sumar los porcentajes de imagen positiva de Bullrich, Villarruel y Lacunza, o los indicadores de potencial electoral, como si fueran votos que necesariamente se trasladarían a una boleta. Lo que sí muestran es que hay segmentos electorales que no se identifican exclusivamente con Milei ni con el peronismo.

Y ese es precisamente el punto. No hace falta que una fuerza alternativa se convierta en una opción mayoritaria para alterar el resultado. En una elección polarizada, un espacio que reúna apenas uno o dos puntos puede tener un efecto relevante si esos votos provienen de un electorado que, de otro modo, acompañaría al candidato oficialista.

La fragmentación, entonces, no siempre se mide por el tamaño de los partidos. También se mide por su capacidad de modificar los márgenes.

Este es uno de los desafíos políticos que tiene por delante Milei. No alcanza con conservar su núcleo duro, ni con polarizar con el kirchnerismo, ni con negociar acuerdos parlamentarios. Si pretende alcanzar el umbral constitucional para ganar en primera vuelta, necesita construir una coalición electoral suficientemente amplia como para que los sectores que comparten su orientación económica e ideológica no encuentren razones para competir por separado.

Eso no significa que todos deban pensar igual, ni que la única manera de evitar una segunda vuelta sea eliminar la competencia. Significa comprender que, cuando los márgenes son estrechos, las diferencias entre fuerzas cercanas pueden tener consecuencias mucho mayores que su volumen electoral.

Brasil mostró que el 7,31% que quedó detrás de los dos principales candidatos no era un dato decorativo. En la Argentina, el desafío será entender que una candidatura que apenas alcance el 2% también puede tener un peso decisivo.

En 2027, Milei no solo tendrá que preguntarse cuántos votos puede sumar. Tendrá que preguntarse cuántos votos puede perder por no haber sabido construir una coalición capaz de contenerlos.