Opinión

Decisiones frágiles para una tecnología poderosa

Un directorio que investiga a su propio fundador, inversores que venden ante el temor a nuevas restricciones, centros de datos que se levantan en China en plena disputa por los chips. La inteligencia artificial avanza en una curva exponencial ascendente, en tanto la humanidad todavía busca su rumbo

Mapas de Estados Unidos y China con patrones de circuitos y microchips, divididos por una barrera digital. El mapa de Estados Unidos incluye un águila calva, y el de China, una estrella dorada.
Se recrudece la disputa entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial (Imagen ilustrativa Infobae)
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La disputa entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial vuelve a cobrar fuerza. La empresa estadounidense Nvidia, que diseña los chips sobre los que funcionan la mayor parte de los sistemas de IA actuales, quedó en medio de un escándalo amoroso. El domingo 8 de noviembre, según informó la cadena CNBC en su sitio de noticias, el directorio de la compañía anunció la apertura de una investigación sobre el vínculo de su director ejecutivo, Jensen Huang, con una ejecutiva de Megaspeed, firma tecnológica con sede en Singapur, a quien la inteligencia estadounidense señalaría como presunta agente al servicio de China.

En un comunicado conjunto publicado el 9 de noviembre en el sitio oficial del Senado estadounidense, dos legisladores señalaron que el caso Nvidia había aumentado la preocupación por el acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial. Pidieron al Congreso que incluyera en la ley anual de defensa medidas para restringir ese acceso.

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Según el comunicado, Nvidia habría recibido permisos para exportar esos chips a China, incluso para venderlos a empresas vinculadas a sus Fuerzas Armadas. Por lo cual, también pidieron al Departamento de Comercio que reforzara de inmediato los controles de exportación para impedir que esos procesadores llegaran al sector militar chino.

Como escenario general, en las elecciones de medio término del 3 de noviembre, los demócratas ganaron la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense. Dos días después, el Nasdaq Composite cayó un 5,5%.

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Según Reuters, entre los motivos de la caída estuvo el temor a que el nuevo Congreso y varios gobiernos estatales endurecieran las condiciones para construir centros de datos.

En Texas, la gobernadora electa Gina Hinojosa había propuesto suspender la construcción de nuevos centros de datos hasta que el estado aprobara medidas para proteger a las comunidades. En la Cámara de Representantes, el demócrata Ted Lieu anticipó que en el próximo período legislativo se celebrarían audiencias públicas sobre inteligencia artificial y se buscaría fijar reglas para los centros de datos.

Uno de los principales cuestionamientos a la expansión de los centros de datos, las instalaciones que alojan los servidores necesarios para almacenar y procesar información, es su elevado consumo de agua y electricidad. Quienes se oponen a estos proyectos sostienen, además, que generan poco empleo en las comunidades donde se instalan.

Sin embargo, esta posición no se refleja en los datos. Hasta agosto de 2026, la plataforma de empleo Indeed registró un aumento de los avisos vinculados a centros de datos en los diez mercados europeos que analizó, con subas especialmente marcadas en España, Italia e Irlanda, informe del 17 de septiembre por Indeed Hiring Lab. Ese mismo año, Microsoft reafirmó su plan de ampliar un 40% la capacidad de sus centros de datos en Europa y de expandir sus operaciones en 16 países del continente.

La construcción de un centro de datos requiere electricistas, instaladores y otros trabajadores de obra. Una vez que la instalación entra en funcionamiento, se necesita personal de mantenimiento, refrigeración, redes y seguridad. El informe del Consejo Económico y Social de Aragón, en España, distingue entre los puestos temporales, ligados a la duración de la obra, y los que se sostienen mientras el centro presta servicio.

En cuanto al agua, su consumo depende de cómo se enfrían los servidores. El Departamento de Energía de Estados Unidos explica que los sistemas de refrigeración por evaporación deben reponer el agua que se pierde en el proceso. La Asociación de Operadores de Agua de Florida y Microsoft describen otros diseños en los que el líquido se reutiliza en un circuito cerrado. Cuando el sistema también disipa el calor al aire mediante equipos de refrigeración en seco, puede reducir el consumo de agua de la instalación.

En tanto, China amplía su infraestructura para la inteligencia artificial. Según el informe de la consultora SemiAnalysis, ya se completó la primera etapa de Galaxy, un complejo de centros de datos situado en Mongolia Interior, en el norte del país, que combina energía eólica y almacenamiento en baterías. A comienzos de noviembre, unos 600.000 procesadores de Nvidia estaban almacenados en Hong Kong, a la espera de que las autoridades chinas autorizaran el ingreso de esos chips a gran escala a China continental.

La perspectiva de un cambio en la regulación estadounidense de la inteligencia artificial puede repercutir en los mercados internacionales mucho antes de que el Congreso apruebe una ley. Fijar límites exige datos verificables sobre lo que la tecnología puede hacer y los efectos que produce. Cuando falta esa evidencia o queda desactualizada, el temor y la desinformación pueden orientar decisiones de alcance mundial.

La inteligencia artificial seguirá ganando capacidad. ¿Quién gana entonces la carrera y la batalla por la IA? Estados Unidos lleva hoy la delantera tecnológica. China ya le disputa ese liderazgo.

Quienes la regulan, la financian y la incorporan a sus organizaciones tendrán que actualizar al mismo ritmo el conocimiento con el que toman esas decisiones. De ese criterio dependerá la posibilidad de anticipar los efectos de esta transformación y orientar su rumbo.

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