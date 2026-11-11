Opinión

El mensaje ambiental de León XIV en Argentina: los recursos naturales, los límites del desarrollo y el futuro

Durante su visita, el Papa se refirió a la riqueza natural argentina y la responsabilidad con las próximas generaciones. Sus palabras recuperan el legado ambiental de Francisco

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
El papa León XIV hizo hincapié en el mensaje de Francisco muchas veces
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La visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes multitudinarias, encuentros con distintos sectores de la sociedad y mensajes sobre el trabajo, la economía y el futuro del país. Pero entre sus intervenciones también hubo lugar para una cuestión que atraviesa buena parte de los desafíos actuales: el ambiente.

Lejos de presentar el cuidado de la naturaleza como un asunto separado de la economía o de las necesidades sociales, el Pontífice lo incorporó a una reflexión más amplia sobre el desarrollo, la utilización de los recursos naturales y las responsabilidades de las generaciones presentes.

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En sus discursos del 8 y 9 de noviembre, León XIV retomó conceptos centrales de la ecología integral impulsada por Francisco, pero también hizo referencias concretas a la realidad argentina.

La riqueza natural argentina y el desafío de aprovecharla

Durante su encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, realizado el 8 de noviembre en el Palacio Libertad de Buenos Aires, el Papa destacó el patrimonio natural del país.

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“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”, afirmó.

A continuación, mencionó los campos, las reservas de agua, las fuentes de energía, los minerales y la diversidad de ecosistemas como recursos que ofrecen importantes posibilidades de desarrollo.

Sin embargo, su reflexión no terminó allí. León XIV sostuvo que una ecología auténticamente humana debe vincular el cuidado de la naturaleza con el bienestar de las personas y procurar que el aprovechamiento de los recursos beneficie a las comunidades y preserve sus condiciones de vida.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján

El planteo resulta especialmente relevante para la Argentina, un país donde buena parte de las discusiones sobre el futuro económico están vinculadas con la explotación de sus recursos naturales.

La expansión de la minería, el desarrollo de los hidrocarburos, la producción agropecuaria y la utilización del agua plantean oportunidades económicas, pero también desafíos ambientales y sociales.

En ese contexto, las palabras del Papa invitan a superar una discusión que muchas veces se presenta como una elección entre producir o conservar.

La pregunta no debería ser si la Argentina tiene que aprovechar sus recursos naturales, sino cómo hacerlo, bajo qué condiciones, con qué controles y con qué beneficios para las comunidades.

El progreso no puede medirse solamente en términos económicos

El 9 de noviembre, durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, León XIV profundizó su mirada sobre la relación entre producción, ambiente y desarrollo.

Allí advirtió sobre la crisis ecológica y el uso irresponsable de los recursos del planeta, y recuperó una afirmación de su primera encíclica, Magnifica humanitas:

“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas”.

La frase sintetiza una de las ideas más importantes de su pensamiento ambiental: el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza una mejora en la calidad de vida.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles

Una actividad productiva puede generar inversiones, exportaciones y empleo, pero si al mismo tiempo deteriora los ecosistemas, afecta la salud de las comunidades o compromete recursos indispensables para las próximas generaciones, sus beneficios deben evaluarse desde una perspectiva más amplia.

Esto no implica desconocer la importancia del desarrollo económico. Por el contrario, supone reconocer que la protección ambiental también forma parte de las condiciones necesarias para sostenerlo en el tiempo.

El Papa también señaló que el desarrollo técnico debe respetar los ritmos de la naturaleza y los límites de los ecosistemas, una idea especialmente significativa en un mundo donde la presión sobre los recursos naturales continúa aumentando.

Los problemas ambientales no reconocen fronteras

Otro de los aspectos destacados de su intervención fue la necesidad de fortalecer la cooperación regional.

Durante su discurso ante las autoridades argentinas, León XIV recordó que los grandes ríos conectan territorios y que los ecosistemas se extienden más allá de las fronteras políticas.

Se trata de una observación particularmente importante para América del Sur, una región que concentra una extraordinaria biodiversidad y comparte recursos naturales estratégicos.

Los incendios forestales, la contaminación de las cuencas hídricas, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático no se detienen en los límites de un país.

La conservación de estos ambientes requiere políticas nacionales, pero también acuerdos y acciones coordinadas entre los Estados.

En ese sentido, el Pontífice destacó la capacidad de la Argentina para contribuir a una mayor cooperación regional, reconociendo que existen responsabilidades que ningún país puede afrontar de manera aislada.

Tecnología, ambiente y responsabilidad

León XIV también incorporó a su mensaje los desafíos que plantea el desarrollo tecnológico.

En su intervención del 8 de noviembre afirmó: “El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.

Aunque la reflexión estuvo especialmente vinculada con la inteligencia artificial, también permite abrir una discusión ambiental cada vez más relevante.

El crecimiento de las tecnologías digitales demanda energía, agua, infraestructura y minerales. Al mismo tiempo, ofrece herramientas capaces de mejorar la eficiencia productiva, monitorear ecosistemas y contribuir a la búsqueda de soluciones ambientales.

El desafío, una vez más, no consiste en rechazar el progreso tecnológico, sino en evaluar sus consecuencias y establecer criterios que permitan orientar sus beneficios hacia el conjunto de la sociedad.

La continuidad del legado ambiental de Francisco

La visita de León XIV a la tierra natal de Francisco tuvo un significado especial. Y en materia ambiental, esa continuidad quedó expresada en sus discursos.

En 2015, Francisco publicó Laudato si’, una encíclica que instaló en el debate internacional la idea de que la crisis ambiental y la crisis social no pueden comprenderse por separado. Además, advertía sobre las consecuencias de subordinar la protección ambiental a los intereses económicos: “Cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”.

Más de una década después, esa mirada continúa siendo una referencia para discutir los modelos de producción y consumo, la desigualdad, el cambio climático y la relación de las sociedades con la naturaleza.

León XIV recuperó explícitamente ese enfoque al referirse a la ecología integral y a la necesidad de armonizar el desarrollo técnico con los límites naturales.

También insistió en una responsabilidad que atraviesa generaciones: las decisiones del presente condicionan las posibilidades de quienes todavía no nacieron.

Una discusión necesaria para la Argentina

Los mensajes ambientales de León XIV no constituyen un programa de gobierno ni ofrecen respuestas técnicas para cada uno de los conflictos que enfrenta el país.

Pero sí aportan criterios para una discusión que la Argentina necesita profundizar.

¿Cómo aprovechar su extraordinaria riqueza natural sin comprometer los ecosistemas? ¿Cómo garantizar que los beneficios de las actividades productivas lleguen a las comunidades? ¿Cómo incorporar los costos ambientales a las decisiones económicas? ¿Qué patrimonio natural queremos dejarles a las próximas generaciones?

Son preguntas que exceden las creencias religiosas y atraviesan a toda la sociedad.

En un país donde el ambiente suele aparecer en la agenda pública asociado a conflictos socioambientales, desastres naturales o debates sobre el aprovechamiento de los recursos, resulta necesario recuperar una mirada de largo plazo.

La protección ambiental no debería entenderse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una de sus condiciones fundamentales.

Ese fue uno de los mensajes que León XIV dejó durante su paso por la Argentina: la riqueza natural representa una oportunidad extraordinaria, pero también una responsabilidad.

Porque el verdadero desafío no es solamente cuánto podemos obtener de la naturaleza, sino qué somos capaces de conservar mientras construimos nuestro futuro.

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