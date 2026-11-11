Opinión

El papa León XIV, la contracara de los liderazgos extremos

Ante una política que vive de la polarización, el pontífice pidió reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con quien se comparte un mismo destino

Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
En Luján, León XIV resumió su mensaje en una consigna: “Argentina, levántate y camina” (RS Fotos)
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Vivimos un tiempo de liderazgos extremos. Muchos de ellos se presentan como salvadores, convierten al adversario en enemigo y miden su éxito en la cantidad de ruido que logran generar. A su lado crece otro poder, menos visible y quizá más determinante. Es el de quienes son dueños de las tecnologías que deciden qué vemos, qué leemos y, cada vez más, qué pensamos. Ese poder ordena la conversación pública desde un algoritmo que nadie votó y que pocos entienden.

En ese mundo, durante cuatro días, un líder global vino a la Argentina a hablar de otra cosa.

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León XIV no trajo un programa de gobierno ni pidió adhesiones. Trajo una agenda de lo esencial, y quizá por eso resultó tan disruptiva. Frente a la dirigencia reunida en el Palacio Libertad dijo algo que debería ser obvio y hoy no lo es: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Ante empresarios y sindicalistas en la UCA advirtió que “el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”. Y le pidió al poder público que cuide que la automatización no deje a millones de personas fuera del trabajo.

No es una advertencia menor. La inteligencia artificial es probablemente la transformación más profunda de nuestra época, y el debate sobre ella suele quedar en manos de quienes la desarrollan y la venden. Que un líder espiritual la ponga en el centro, en clave de dignidad y de trabajo, es un gesto de época. La técnica, dijo el Papa, debe estar subordinada a la ética. En tiempos en que la innovación se celebra sin preguntas, recordar el para qué es casi un acto de rebeldía.

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El mensaje más potente, sin embargo, fue el que dirigió a los jóvenes. Ante una multitud en Palermo, León XIV habló de los ídolos de este tiempo: el éxito a cualquier precio, el dinero, la apariencia y la popularidad en las redes. Denunció a quienes hacen negocio con placeres que esclavizan. Y les dijo: “No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida”. No permitan, agregó, que nada ni nadie les arrebate la libertad.

Ese llamado tiene destinatarios concretos. Nuestros chicos crecen dentro de plataformas diseñadas para capturar su atención, y en ese entorno florecen las apuestas online, la comparación permanente y la ansiedad. Quienes trabajamos estos temas lo vemos en los datos todos los días. Hablar de libertad frente a las pantallas no es nostalgia: es la discusión pendiente de esta generación.

La visita también tuvo gestos que valen más que cualquier discurso. En el Cottolengo Don Orione, el Papa dijo que las vidas de las personas con discapacidad “no son un peso para la sociedad; son una bendición”. Sostuvo que el progreso de una nación se mide por cómo acoge a quienes más lo necesitan. En la cárcel de Devoto, frente a presos que contaban su camino de adicción y arrepentimiento, dejó una frase en la que se incluyó a sí mismo: “Una nueva vida es posible”. Y en el Palacio Libertad formuló una pregunta que nos interpela a todos: en qué ha fallado una nación cuando sus jóvenes deben irse para cumplir sus sueños.

Nada de esto es nuevo en la Doctrina Social de la Iglesia. Lo nuevo es el contraste. En un mundo donde se gobierna a fuerza de provocación, el Papa habló del cuidado de la palabra. En una época de guerras abiertas en distintos lugares del planeta, insistió en la paz y en el diálogo entre religiones. Y ante una política que vive de la polarización, pidió reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con quien se comparte un mismo destino. También le recordó a quien ejerce la autoridad que debe reconocer los límites del poder que le fue confiado.

Es la contracara exacta del liderazgo extremo, que promete resolverlo todo desde arriba y necesita un enemigo para existir. Lo que propuso León XIV fue lo opuesto: responsabilidad compartida, límites al poder, centralidad de la persona. No le habló a un sector. Le habló a todos, y por eso nadie pudo apropiarse de su mensaje completo.

Sería un error leer la visita en clave de quién ganó la foto. Más de dos millones de personas en Palermo y otras tantas en Luján no fueron a buscar un alineamiento político. Fueron a buscar sentido. Esa es la pregunta que el Papa nos deja a quienes tenemos alguna responsabilidad pública: si somos capaces de ofrecer algo más que ruido.

En Luján, antes de partir, resumió su mensaje en una consigna: “Argentina, levántate y camina”. No es un llamado a la épica ni a la espera de un salvador. Es una invitación a ponernos de pie juntos, a reconciliarnos y a volver a poner a la persona en el centro. Frente a los dueños del algoritmo y a los profetas del caos, es una agenda modesta y revolucionaria al mismo tiempo.

La Argentina la escuchó. Ahora le toca a su dirigencia demostrar que la entendió.

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