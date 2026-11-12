El Papa nos habló: gramática de un viaje que en realidad es un programa

El papa León XIV asiste a un encuentro durante su visita al Cottolengo Don Orione.

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Un dato antes que nada

Hay una manera de escuchar a un Papa que no pasa por los titulares sino por las palabras que repite. Y si uno se toma el trabajo de contar —de contar en serio, agrupando formas, descartando artículos y preposiciones, mirando qué queda cuando se saca el ruido— aparece un retrato.

En las once alocuciones, homilías y discursos que León XIV pronunció en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, la palabra más repetida es Dios, con casi un centenar de apariciones. Detrás vienen Iglesia, Señor, Cristo. Recién en el quinto lugar asoma un término que no es teológico y que, sin embargo, explica todo el viaje: hermanos.

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Casi la mitad del núcleo léxico del corpus pertenece al campo teológico-sacro. El hombre que nos visitó no habló de sí. Habló de Otro. Y desde ese Otro nos habló a nosotros: al corazón, a la cabeza y a las manos.

Al corazón: la palabra que nos puso delante

Hay un gesto que se repitió en cada escenario, del Cottolengo a la cárcel, de la Catedral de Córdoba a la vigilia con los jóvenes. El Papa no dijo “señores”, no dijo “ciudadanos”, no dijo “fieles”. Dijo hermanos. Y lo dijo cuarenta y cinco veces.

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El papa León bendice a una mujer mientras se reúne con el personal y los residentes del centro asistencial «Pequeño Cottolengo Don Orione» (Pequeno Cottolengo Don Orione), durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Claypole, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

No es un detalle retórico. Es una decisión de vocativo: quien habla así no se coloca enfrente de su auditorio sino adentro. La fraternidad, en este corpus, no es un tema entre otros; es el lugar desde donde se habla.

A ese corazón le habló con un léxico que la Argentina reconoce sin necesidad de traducción. En la visita al Pequeño Cottolengo apareció la ciudad de la caridad, esa imagen que el Papa fue desplegando hasta convertirla en un espacio real —con sonrisas, con fragilidad, con Belén, Nazaret y Betania como coordenadas—. En la homilía ante el Monumento de los Españoles, el río que sana y la casa como lugar donde se hereda la fe. En la cárcel, la misericordia junto a la palabra esperanza, que no clausura el límite sino que lo abre.

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Y en el medio, la argentinidad. “Entre mate y mate”. “Patroncita morena”. “Hacer lío”. El tango, la zamba, el Martín Fierro, Borges. Nada de eso funcionó como adorno folclórico: funcionó como una manera de leer el Evangelio desde la cultura de los que escuchaban. La argentinidad, en este viaje, fue una hermenéutica de pertenencia.

(Fuente)

A la cabeza: la doctrina puesta en agenda

El discurso de apertura, en el Palacio Libertad, ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, fue el más programático. Allí el vocabulario cambió de registro: nación, democracia, bien común, corrupción, ecología, inteligencia artificial, familia, trabajo, jóvenes, vida.

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El Papa fijó los ejes y después los fue desarrollando por audiencias, como quien arma un índice antes de escribir el libro. La mayor densidad conceptual llegó en la UCA, ante el mundo del trabajo. Dignidad, economía, empresarios, sindicatos, solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes, y la inteligencia artificial como desafío contemporáneo. Ahí quedó una frase que condensa una tesis: “No hay trabajo pequeño”.

El registro fue culto, sí. Pero no abstracto. Subsidiariedad convivió con horno, con mula, con mate, con sonrisa, con puertas abiertas. Y hubo preguntas —preguntas retóricas que son, en realidad, examen de conciencia—: “¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido?”, en el plano social; “¿Puede todavía el Señor disponer de mí?”, en el plano vocacional, ante el clero y los agentes pastorales.

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BUENOS AIRES (Argentina), 09/11/2026.- A handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Leo XIV attending a meeting with social movements and the world of labor in Buenos Aires, Argentina, 09 November 2026. The pontiff's visit to Argentina marks the second leg of his 06 to 17 November tour of Latin America. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

No es un Papa que da respuestas fáciles. Es un Papa que instala preguntas y las deja trabajar.

A las manos: el verbo que manda a salir

Y después está el tercer movimiento, el que evita que todo lo anterior se convierta en literatura piadosa. León XIV habló con imperativos. Vayan. Anuncien. Sean santos. Abran. Sueñen. Levántense. Caminen. Reciban.

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La fórmula que resume el pontificado —“vayan y anuncien”— atravesó el viaje de punta a punta y le dio al conjunto un movimiento de salida. Y a su lado, la otra fórmula, la que se volvió marca de identidad discursiva: “Todos, todos, todos”. “Bienvenidos todos”. “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

Un pronombre indefinido convertido en programa. La inclusión no fue un tema del discurso: fue su sintaxis. En un país que suele organizarse en veredas, el Papa insistió en una sola.

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El cierre en Luján: la síntesis

El viaje tuvo una progresión coherente, y el léxico la acompaña. Se abrió en el plano cívico -bien común, democracia-, pasó por la caridad y la fragilidad -Cottolengo, cárcel-, atravesó lo eclesial y vocacional -vísperas, clero, Córdoba-, se proyectó hacia los jóvenes en la vigilia y cerró en Luján, con la figura de María y una tríada que funciona como estructura: Palabra, reconciliación, comunión y envío.

(Fuente)

María, la Virgen, la oración y la Palabra aparecen al final del ranking de frecuencias. No es casual: anticipan el peso del último discurso, donde el léxico mariano-misional articula la síntesis de los cuatro días.

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Lo que queda

Hay una doble articulación que explica el equilibrio de este corpus y que conviene subrayar. Por un lado, un léxico universal-católico —Dios, Cristo, Iglesia, caridad, esperanza, conversión, santidad, Eucaristía, misión— que le da unidad doctrinal y alcance universal. Por otro, un léxico argentino-encarnado —patria, pueblo, mate, tango, Córdoba, Luján, Brochero, Mama Antula, Ceferino, La Quiaca, Ushuaia— que ancla el mensaje en la historia, la geografía y la cultura locales.

Esa convivencia no es un equilibrio diplomático: es una decisión teológica. El mensaje no baja: se encarna.

León XIV evitó deliberadamente el vocabulario de la polarización. Prefirió encuentro, diálogo, acogida, cercanía, fraternidad. Fue una opción léxica y, al mismo tiempo, una opción pastoral. El Papa se fue. Nos dejó las palabras: Dios, hermanos, trabajo, todos. Nos habló al corazón, a la cabeza y a las manos.

Ahora falta lo más difícil, que no está en ningún corpus: la sintaxis. La nuestra.

(Fuente)