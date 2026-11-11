Perú

Producir y conservar sin enfrentarlos

La propuesta sostiene que los derechos previos de las flotas deben evaluarse según la zonificación, los objetivos y el régimen jurídico de cada espacio natural, con respaldo científico y control estatal

Reserva Nacional de Paracas
Gráfica: Mongabay Latam
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Las recientes declaraciones del ministro de la Producción sobre la actividad pesquera industrial en las áreas marinas protegidas fueron recibidas con rechazo antes de ser analizadas. Es una reacción comprensible desde la preocupación por la conservación, pero precipitada, porque sostener que la pesca industrial no necesariamente se contrapone con la existencia de áreas marinas protegidas es plantear una tesis que merece ser examinada con argumentos y no descartada por reflejo.

El ministro ha recordado que la creación de un área protegida no borra, por sí misma, los derechos que una flota ya tenía antes de su establecimiento. Es un principio elemental de seguridad jurídica, y quien lo desestima por reflejo olvida que un Estado confiable es el que respeta lo que reconoció ayer mientras protege lo que valora hoy. Esto, desde luego, no equivale a desconocer las restricciones que establece el marco normativo vigente. Equivale a reconocer que la discusión sobre la relación entre los derechos preexistentes, el aprovechamiento de los recursos y los objetivos de conservación merece un análisis jurídico que considere las particularidades de cada área natural protegida, sus objetivos de creación, su categoría y su zonificación.

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Reserva Nacional Paracas - Sur - ecología - turismo - ecosistema - Perú - historias - 24 septiembre
Este paraíso ecológico alberga uno de los ecosistemas marinos más productivos del mundo, atrayendo especies migratorias y asegurando la sostenibilidad de la pesca local y la vida silvestre. (Andina)

La discusión sobre la compatibilidad de las actividades productivas con los objetivos de conservación exige evidencia y rigor. No basta afirmar que una actividad genera afectación para darlo por acreditado, como tampoco basta sostener que no existe afectación sin sustento técnico. Las instituciones especializadas, como IMARPE y SERNANP, tienen un papel fundamental en esta discusión y deben contribuir con información objetiva y transparente. Una afirmación grave exige pruebas, y eso vale para ambos lados.

Hay, además, una dimensión de esta discusión que tampoco debería pasar inadvertida. En las áreas naturales protegidas existen distintas actividades y presiones sobre los recursos naturales que también merecen escrutinio por su posible incumplimiento de las normas ambientales, pero el cuestionamiento público parece concentrarse casi exclusivamente en la pesca industrial. La exigencia de legalidad y conservación debe ser la misma para todos, sin distinciones según el sector o la actividad que se tenga interés en cuestionar. También corresponde examinar, con evidencia y rigor, la situación de los bancos naturales de concha de abanico y las presiones que soportan por las actividades extractivas. La conservación no puede tener una vara para unos y otra para los demás.

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Anchoveta.
Foto: Produce

A ello se suma un antecedente que el país conoce y que rara vez se menciona en esta conversación. La FAO ha destacado las mejoras en la gestión de la pesquería peruana de anchoveta, particularmente sus medidas de manejo, la capacidad de adoptar cierres de pesca en plazos cortos y sus sistemas de monitoreo científico. Son avances fruto de décadas de aprendizaje, inversión y conocimiento. Un sector que ha demostrado que puede producir bajo reglas estrictas no debería ser tratado como enemigo natural de la conservación. La sostenibilidad no es patrimonio exclusivo de una modalidad de pesca ni depende de prejuicios sobre el tamaño de una embarcación, sino de la forma en que se gestiona y fiscaliza la actividad.

Nada de esto exime a la industria de su responsabilidad. Quienes defendemos la coexistencia tenemos el deber de exigir una fiscalización firme, sanciones que se cumplan y transparencia total en los datos de operación, porque esa es la forma de construir la confianza. Las preocupaciones de los pescadores artesanales sobre la protección de los recursos y la conservación de las áreas protegidas merecen ser escuchadas. Pero defender la conservación no exige descalificar a quien plantea una discusión sobre el aprovechamiento de los recursos ni atribuirle intereses particulares sin sustento. Del mismo modo, defender la actividad empresarial no significa desconocer las restricciones legales vigentes. Si el Ejecutivo considera que el marco normativo debe precisarse, el camino es la vía legal, con sustento técnico y respeto por las competencias de cada autoridad.

Perú necesita producir y necesita conservar, y las dos tareas no se excluyen. Lo que no necesitamos es convertirlas en posiciones enfrentadas, como si defender una obligara necesariamente a sacrificar la otra. El ministro ha tenido la franqueza de plantear una posición que merece ser discutida, pero esa discusión debe darse con conocimiento, evidencia y respeto por las reglas, así como por los derechos adquiridos que reflejan nuestra estabilidad jurídica.

Reserva Nacional de Paracas
Fotos: Mongabay Latam/Actualidad Ambiental/Composición Infobae

La compatibilidad entre las actividades productivas y la conservación no puede resolverse mediante prohibiciones generales ni autorizaciones indiscriminadas. Cada área natural protegida tiene objetivos de creación, características y condiciones particulares que deben evaluarse caso por caso, sobre la base de evidencia científica y de su propio régimen jurídico. En algunas, las restricciones podrán ser necesarias e incluso absolutas; en otras, determinadas actividades podrán resultar compatibles con sus objetivos de conservación. La conservación no puede convertirse en un argumento para descalificar toda actividad productiva, así como la producción no puede utilizarse para relativizar las obligaciones ambientales. El verdadero desafío está en demostrar que podemos hacer ambas cosas.

Jennifer Vilches

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