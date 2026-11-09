La tradición del Bien Común en la Argentina que recibe a León XIV

El papa León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. REUTERS/Vincenzo Livieri

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En abril, en Barcelona, el vicepresidente primero del gobierno español, Carlos Cuerpo, lanzó junto a la economista italo-estadounidense Mariana Mazzucato un consejo global para pensar una economía del bien común. El marco conceptual de ese consejo sale del nuevo libro de la economista, que Taurus acaba de publicar en castellano como Bien común. Una nueva economía que funcione para todos. Ante los embates de la coalición anti-humanista internacional de gobiernos alineados a Trump, a Netanyahu y a los magnates del sector tech y financiero, parece volver a organizarse una mirada comunitarista desde distintos sectores y en distintas latitudes. Así, por ejemplo, en Brasil Lula pateó el tablero al avanzar con la prohibición de las plataformas de apuestas online, poniendo la salud pública, la economía familiar y la protección de los más vulnerables por encima de los intereses de una industria multimillonaria. Desde la Iglesia católica, la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco recuperó la fraternidad y la amistad social como principios fundamentales para reorganizar la vida económica y política, y León XIV profundiza ese camino en Magnifica Humanitas, su primera encíclica, donde retoma la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia para pensar los desafíos de la inteligencia artificial, reivindicando la dignidad humana y el bien común como criterios para orientar el desarrollo tecnológico frente a las nuevas formas de concentración del poder.

Aunque provenientes de tradiciones diferentes, estas iniciativas parecen compartir una intuición fundamental de lo que llamamos “comunitarismo”, es decir, la noción general de que la sociedad es, antes que una mera suma de individuos que persiguen sus intereses particulares como postula el liberalismo, más bien una comunidad de personas vinculadas por responsabilidades recíprocas, instituciones, prácticas y destinos compartidos. Que la libertad individual encuentra sus condiciones de realización en los vínculos, las instituciones y las responsabilidades que hacen posible la vida en comunidad, y que la economía debe orientarse hacia la consecución de los fines compartidos que dan sentido a esa vida en común. Una perspectiva según la cual el desarrollo consiste en ampliar las capacidades de una sociedad para generar riqueza y construir las condiciones materiales, institucionales y morales que permitan a sus integrantes llevar una vida digna y próspera.

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Leía las páginas del nuevo libro de Mazzucato y no podía evitar pensar en el devenir de la tradición argentina, con un presidente a la vanguardia de carril contrario, sencillamente a 180° de esta mirada sobre el futuro de la humanidad. Con un Javier Milei que llegó como la encarnación de un hartazgo generalizado en el pueblo ante tanta ineficacia de sus élites dirigenciales, y tanto su prédica como su éxito se montaron, más allá del rechazo a la inflación descontrolada, en una diatriba ética contra el status quo y sus beneficiarios (la famosa “casta”). Es decir que se impuso no tanto como un economista que venía a poner orden en la macro sino más bien como un rebelde que venía a destruir un sistema ineficiente, extraviado y sin rumbo, con una línea de trazo cada vez más grueso entre ganadores y perdedores. Como comandante y organizador del resentimiento social. Ese es su momento innegable de Verdad.

Pero enmascara lo que Milei realmente nos ofrece a los argentinos, que es ni más ni menos que la lógica del Capital puro, sin atenuantes ni frenos inhibitorios: una idea de “libertad” mercantilizada, extensible a todos los ámbitos de la Humanidad, según la cual nada puede quedar afuera de la transaccionalidad. El amor, la amistad, la familia, la dignidad. Todo se compra y se vende. Esa es la esencia innegable de su libertarianismo, y es por eso que todo se nos presenta como un gran circo: vedettes de teatro revista bajando línea ultraconservadora; referentes del punitivismo asociados con el narcotráfico; diputados filmándose en fiestas bizarrísimas; influencers de la “batalla cultural” que performan ser católicos ultramontanos, judíos ortodoxos y evangélicos pentecostales según el dia de la semana, y que te dicen que el fascismo era de izquierda mientras hacen cosplay de las camisas negras; etcétera larguísimo. Cualquier línea ideológica y estética puede ser usada y descartada, y todo debe ser desacralizado porque se necesita demoler conceptualmente cualquier atisbo de resistencia moral contra el avance del Mercado absoluto. La diatriba presidencial contra la idea misma de “Justicia Social”, a la que llama “un invento satánico”, debe interpretarse en ese sentido.

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Conceptos

Mazzucato lleva más de una década discutiendo quién crea la riqueza, quién se apropia de ella y qué papel le cabe al Estado en ese proceso. En El Estado emprendedor (2013) mostró que internet, el GPS y buena parte de las tecnologías que llevamos en el teléfono, celebradas como grandes logros del capitalismo contemporáneo, nacieron de inversiones públicas. En El valor de las cosas (2018) distinguió la creación de valor de su extracción; en Misión economía (2021) propuso orientar la inversión hacia grandes objetivos colectivos; y en El gran engaño (2023), escrito junto a Rosie Collington, mostró cómo el negocio de las consultoras fue vaciando las capacidades del Estado. Bien común lleva ese recorrido a una pregunta más profunda, es la pregunta sobre qué riqueza vale la pena producir, para quiénes y al servicio de qué sociedad. Su crítica apunta al esquema de la economía convencional, que reserva al Estado la tarea de corregir las fallas del mercado. Para Mazzucato, leyes, contratos, patentes, compras públicas e inversión definen desde el comienzo cómo funcionan los mercados y quiénes se benefician de ellos.

De ahí surge su «brújula del bien común», organizada en cinco principios: propósito y dirección, participación en la definición de objetivos, aprendizaje y conocimiento compartidos, acceso y distribución de las recompensas, y transparencia. La propuesta se traduce en instrumentos concretos, desde préstamos públicos con condiciones y patentes de alcance limitado hasta fondos comunitarios y presupuestos participativos. En el fondo, se trata de intervenir sobre la distribución de la riqueza desde el momento mismo de su creación, compartiendo riesgos, conocimiento y beneficios. Mazzucato llama predistribución a ese principio. Y su argumento alcanza también a los espacios donde se construye la vida compartida, como las viviendas, centros de salud, bibliotecas, clubes. La economía termina así devolviéndonos una pregunta política y moral sobre la comunidad que queremos ser.

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Repaso este recorrido intelectual con una fuerte sensación de familiaridad. Cuando en 2024 creamos Vino por el Desarrollo, el programa de debate alrededor de temas estratégicos para el desarrollo productivo nacional de nuestro canal Vino X, nos preocupaba la ausencia de consensos básicos alrededor de una estrategia para el desarrollo económico. La experiencia del Frente de Todos había dejado a la vista de todos nosotros las dificultades que implica gobernar sin unidad de concepción en el peronismo alrededor de la macroeconomía, la industria, los recursos naturales y la deuda. Y por eso sentimos que un aporte militante que podíamos hacer para la etapa que se abría era construir un espacio para contener esa búsqueda de acuerdos de cara al pueblo. Convocamos a dirigentes, empresarios, trabajadores e intelectuales para discutir los problemas concretos del desarrollo, procurando evitar simultáneamente la tentación de convertir las facilidades que brinda la tecnología en un canal para devenir influencers y la cacería de brujas (“el problema fueron los putos y las travas”, “la culpa es de los moderados”, etc).

Pero rápidamente entendimos que podíamos discutir qué exportar, qué industrias promover o qué infraestructura construir, y seguir sin responder qué clase de sociedad esperábamos producir con todo eso. Porque en definitiva el desarrollo económico no es un fin autosuficiente, porque puede organizarse para ampliar la vida comunitaria o para reducirla a una competencia cada vez más desigual entre individuos. Esa inquietud nos llevó a abrir otras discusiones, más vinculadas a la virtud, la cultura, las obligaciones recíprocas, el Bien y la vida digna. Así nació nuestro ciclo Bien Común. No pretendo comparar escalas, pero encuentro significativo que recorridos tan distintos desemboquen en una misma constatación: a partir de la discusión sobre el cómo llega inevitablemente el para qué. Como Mazzucato, fuimos a buscar esos fundamentos a la tradición filosófica que va desde la antigua Grecia a los “comunitaristas modernos” como el célebre Michael Sandel.

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Algunos dirán que los peronistas no necesitamos una economista extranjera para descubrir el bien común. Naturalmente el peronismo, que pudo sintetizar una doctrina conjugando a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino, al principio de subsidiariedad de Quadragesimo Anno, a la ontología social de Rerum Novarum y al industrialismo y convertirlo todo en el movimiento latinoamericano más potente del siglo pasado, participa desde hace décadas del lenguaje político del “comunitarismo”. En aquel famoso Congreso Nacional de Filosofía de 1949, Juan Domingo Perón presentó su visión del mundo en su célebre ponencia sobre La comunidad organizada. Y veinticinco años después, en 1974, Perón retomaría y profundizaría aquellas reflexiones en Modelo argentino para el proyecto nacional, acaso la formulación más acabada y sistemática de su pensamiento: allí planteó que la construcción de una Nación económicamente desarrollada, industrialmente poderosa y políticamente soberana debía partir necesariamente de una concepción previa del hombre como persona libre, digna y responsable, cuya realización individual es inseparable de su pertenencia a una comunidad. Porque el crecimiento económico, el progreso científico y tecnológico y la acumulación de riqueza no podían constituir fines en sí mismos, sino instrumentos subordinados a la realización integral de la persona humana en sus dimensiones materiales, morales, intelectuales y espirituales. “Combatiendo al Capital” es combatiendo a la lógica del capital, no al capitalismo.

Los objetores tendrían razón en lo accesorio pero se equivocarían en lo fundamental. El peronismo construyó su pensamiento mirando el mundo. La Tercera Posición, la integración continental y la preocupación de Perón por una etapa de universalismo eran maneras de leer los grandes procesos de su tiempo para definir una posición propia. Como ilustran los elementos de sus obras principales, Perón elaboró su doctrina en diálogo con la filosofía clásica, el pensamiento social cristiano y las grandes corrientes políticas de la modernidad, y modificó su enfoque en función de los movimientos de la política internacional en los que se debían insertar sus postulados. Nuestro movimiento se desarrolló en conversación y disputa con las ideas de su tiempo, y por eso pensar la Argentina exige comprender qué está ocurriendo en el mundo, identificar las fuerzas que orientan sus transformaciones y elaborar desde nuestra propia experiencia una respuesta política. En la historia del pensamiento comunitarista existen filósofos, como Alasdair MacIntyre, que explican muy bien cómo funciona la dinámica entre tradición, presente y futuro.

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En el centro del pensamiento de MacIntyre está la idea de que las personas, lejos de ser individuos libres que luego pasan a formar parte de la sociedad, llegamos a un mundo cuya historia ya empezó y que nos constituye. La familia, el barrio, el oficio y las comunidades políticas a las que pertenecemos nos transmiten un lenguaje, obligaciones y una idea de lo que significa vivir bien y con dignidad. Nuestra identidad se forma dentro de esas historias compartidas y una tradición es la discusión que una comunidad sostiene a través de las generaciones acerca de todo aquello que le da sentido. Entiende las tradiciones como espacios vivos, como «discusiones históricamente extendidas y socialmente encarnadas», atravesadas por conflictos que las obligan a revisar sus propias respuestas frente a los desafíos de cada época. Su vitalidad depende de esa capacidad de renovación, de que los nuevos intérpretes puedan reconocer en el pasado las posibilidades abiertas para construir un futuro. El peronismo también puede leerse como una tradición en ese sentido. Sus tres banderas —justicia social, independencia económica y soberanía política— llevan ocho décadas siendo discutidas y reinterpretadas en circunstancias muy distintas: la Resistencia, el regreso de 1973, la Renovación, los noventa o el ciclo iniciado en 2003. La pregunta que nos toca formular es qué exige hoy cada una de ellas y si todavía somos capaces de hacer de esa discusión el motor de nuestra vida política.

El gobierno de Brasil resolvió la prohibición de las apuestas virtuales para priorizar la salud pública y la economía de las familias vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tareas

Creo humildemente que el peronismo debe encarar una doble tarea. Hacia adentro, debe constituir un modelo de desarrollo económico viable, capaz de reunir las capacidades productivas de la Argentina alrededor de una estrategia de largo plazo que se inserte en el mundo de forma inteligente. Hacia afuera, actualizar la justificación ética de ese proyecto, renovando el lenguaje y proponiendo una idea de sociedad que permita disputar con Milei el sentido de la época. Son discusiones que requieren tiempos, interlocutores y ámbitos propios y diferenciados. Es perfectamente comprensible que la dirigencia esté concentrada en resolver los conflictos de conducción y ordenar sus fuerzas para la próxima etapa. Hace lo que tiene que hacer. Pero si todos bailamos al son de esa misma música, corremos el riesgo de llegar al día siguiente de la definición de la interna habiendo resuelto quién lidera, pero en Pampa y la vía con todo lo demás como ocurrió en 2019. La discusión acerca de qué queremos hacer con el poder, para qué lo queremos y qué clase de comunidad pretendemos construir tiene una urgencia y una lógica propias, y exige que los militantes tanto orgánicos como inorgánicos le dediquemos nuestros esfuerzos a destrabarla.

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La lectura que nos propone Mazzucato es, en esencia, un espejo; una excusa para revisarnos de cara a lo que viene. Porque el peronismo tiene mucho para aportar a la conversación, sobre todo teniendo en cuenta que Milei, con su visión del liberalismo, es un jugador internacional que discute a nivel global. Pero más allá del “fenómeno barrial” argentino, y contra él, en todo el mundo empieza a percibirse el malestar creciente frente a una cultura que identifica el éxito con la acumulación indiscriminada de riqueza, que convierte la ostentación en una estética que invade todos los ámbitos, y que extiende la lógica mercantil a dimensiones cada vez más íntimas de la experiencia humana. Algo de esto también pudo verse en el electoralmente exitoso giro del Partido Demócrata en Estados Unidos, que pudo renovarse a través de candidatos como el seminarista presbiteriano James Talarico (también obsesionado con la fundamentación moral de la política) y Abdul El-Sayed, que canalizaron en sus campañas las demandas y reivindicaciones contra la receta económica de los billonarios aliados al Partido Republicano. Nos gusta retomar el concepto de “comunitarismo” porque contiene al peronismo (su versión local, de cabotaje) pero lo desborda, lo articula con otras visiones similares a lo largo y a lo ancho del planeta.

Pero es en el peronismo donde nosotros tenemos que ir a buscar respuestas para abordar nuestros conflictos específicos. Pensemos, por ejemplo, en el desafío que presenta el avance de la inteligencia artificial. En la historia del pensamiento peronista siempre se encontró en la ciencia y la técnica herramientas fundamentales para el desarrollo y la soberanía nacional, orientadas por una concepción humanista del progreso. Hoy, lejos de la tecnofobia pesimista, debemos retomar esa misma vocación, que nos fuerza a preguntarnos cómo desarrollar capacidades propias, quiénes se van a apropiar de las ganancias de productividad y de qué manera podemos aprovecharlas para mejorar las condiciones de trabajo, liberar tiempo para la vida familiar y ampliar las posibilidades de realización de las personas. El destino de estas tecnologías permanece abierto, y nuestra responsabilidad política consiste en orientar su desarrollo hacia los fines de la justicia social y el bien común.

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Quizás sea esa la lección más importante que deja el encuentro entre desarrollismo económico y comunitarismo tal como se presenta en el último libro de Mazzucato. Mientras procuramos encontrar el equilibrio futuro entre reponer ingresos y recuperar competitividad y capacidades industriales; mientras discutimos el tipo de cambio que necesitaremos en una hipotética argentina post-Milei, debemos reelaborar también el lenguaje con el que presentamos nuestra idea del Bien Común: una idea intensa, que parte del instinto solidario de la gauchada que tenemos impreso en nuestro ADN. El mensaje siempre estuvo ahí, pero hay que seguir trabajando en nuestros intérpretes. Nuestro movimiento conservará su vitalidad en la medida en la que pueda conservar la capacidad de aprender de sus propias crisis, discutir sus certezas y encontrar en su historia los recursos para enfrentar a los adversarios de la Patria y de sus posibilidades de progreso. Mientras esperamos la visita del Papa León XIV, la tarea que tenemos por delante consiste en volver a hacerle al peronismo las grandes preguntas de nuestra época, con la disposición de encontrar respuestas que todavía desconocemos. Porque la mejor manera de honrar una tradición es seguir escribiendo su historia. Y para eso hay que volver preguntando.