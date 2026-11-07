El Papa, Trump y Lula: el oficialismo se fabrica costos políticos por error de cálculo y rigidez ideológica

Donald Trump, afectado por la derrota electoral

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Durante los próximos cuatro días, desde la tarde del domingo hasta el mediodía del miércoles, todo girará alrededor de la visita de León XIV. Cada señal y cada frase de sus discursos y homilías serán interpretadas en clave política por el Gobierno y también por espacios de la oposición. El mensaje del Papa estará en línea con lo que viene sosteniendo desde el primer día de su pontificado, con fuertes trazos sociales, y en todo caso el problema del oficialismo es que se encargó de potenciarlo como advertencia exclusiva a Olivos. El mayor ejemplo: la lectura libertaria cargada de malestar por la visita al Cottolengo Don Orione, como contracara de su política para el área de discapacidad.

La visita del Papa arranca después de días marcados por datos negativos para Javier Milei en el frente externo, consecuencia de su visión altamente ideologizada, rígida. Tratar la política exterior como una cuestión de alineamiento personal generó errores de cálculo y costos. Primero fue la reacción ante el triunfo de Lula da Silva en Brasil -y el epílogo de Flávio Bolsonaro- y esta semana agregó el impacto de la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Las cuentas, en los dos casos, remiten a la política doméstica y también al plano regional.

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Por lo pronto, en el inicio de su gira por el sur de América, León XIV expuso en Uruguay un mensaje que puede incomodar según el tema a distintas expresiones políticas. Ratificó, naturalmente, la posición de la Iglesia Católica frente a temas como las leyes de aborto y de eutanasia, advirtió sobre problemas sociales como la pobreza y destacó el papel del trabajo en función del ser humano, entre sus primeros señalamientos.

Esos temas, además de otros como la exclusión social y los riesgos de la IA combinada con la concentración de poder, seguramente serán expuestos en las diferentes escalas de la gira que acaba de comenzar. Surgen como trazos salientes en sus distintas exposiciones, desde la primera encíclica -Magnifica humanitas- hasta la última audiencia. No parecen recomendables las interpretaciones lineales y, menos forzadas.

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Sin embargo, el oficialismo le dio un sentido ácido sobre su propia gestión difundiendo consideraciones -muchas, por la vía de los trascendidos- sobre algunos puntos de la agenda definida con el correr de las semanas por el Vaticano. Las señales del Gobierno asomaron apenas comenzaron a circular las primeras versiones sobre la visita del León XIV, al punto, llamativo, de darlo por tema cerrado antes de que Roma lo hiciera oficialmente.

La especulación inmediata fue que la presencia del Papa, por su impacto social, representaría un alivio frente a la realidad económica. Un error que expone escaso conocimiento en la materia. Tal vez, por eso mismo, no fue medida inicialmente la difusión de recelos por actividades como el encuentro con el “mundo del trabajo” en la UCA o contactos previos de representantes de la Iglesia con organizaciones sociales.

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Con todo, el síntoma más evidente fue la inquietud frente a la confirmación de la visita al Cottolengo Don Orione, primera actividad papal, el lunes, luego de los actos oficiales del domingo. Ese dato de la agenda apareció en paralelo con la disputa por la emergencia en discapacidad. El Gobierno se venía moviendo como si no tuviera registro de los reclamos del Episcopado argentino. Sin dudas, además de la pulseada con la oposición y los planteos de aliados, la cercanía del viaje del Papa impactó en el Congreso. El nuevo proyecto, que tomó puntos centrales de la ley de emergencia, fue aprobado en Diputados casi sin margen para maniobras del Ejecutivo. Y avanzó esta semana en el Senado, que podría convertirlo en ley antes de fines de mes.

Lula da Silva, en un acto oficial, después de asegurarse un nuevo mandat

La línea discursiva del oficialismo surge ahora algo más realista. Parece descontar lo obvio -es decir, la línea pastoral de León XIV- y reclama no “partidizar” o “politizar” el mensaje, con lo que busca apuntar a la oposición dura y en especial, al kirchnerismo, por los previsibles y ya exhibidos intentos oportunistas también en este terreno. Por supuesto, no le alcanza al mileismo para disimular dos cuestiones: la responsabilidad central que le cabe frente a señalamientos críticos -por su condición de gobierno- y los costos autogenerados por malas evaluaciones y dogma propio.

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En ese último sentido, es visible el punto en común con el modo de entender la política exterior. El triunfo de Lula da Silva en Brasil y la derrota republicana en las elecciones de Estados Unidos, encadenadas en pocos días, representan señales negativas para Olivos, que de todos modos no deberían alimentar análisis extremos. Se añade, fuera de cualquier pronóstico, el desenlace rápido de la crisis desatada en Paraguay: el presidente Santiago Peña terminó destituido en un fulminante juicio político.

La sucesión de hechos derrumbó la idea libertaria según la cual el frente externo oxigenaba a Milei de manera sostenida, algo considerado por el mileismo un contrasentido frente a la situación local. La realidad es más compleja y el cuadro externo, en cualquier caso, no tiene proyección mecánica: no la tuvo cuando Milei celebraba ni ahora, en términos absolutos.

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Por supuesto, son señales que generan cierta incertidumbre. Las miradas sobre el efecto local de la derrota sufrida por Trump estuvieron centradas, en principio, en la economía y en el papel de Estados Unidos como soporte concreto -fondos, inversiones- con vistas a las elecciones. Y en rigor, se anotó antes que nada la reacción de los mercados. Quedó algo desplazado el foco político, que igual registró un impacto evidente.

Los interrogantes sobre la segunda mitad de esta administración Trump, sin posibilidad de reelección, afectan de manera directa a Milei como pieza en esta parte del tablero internacional. Quedaron a la vista las limitaciones de apostar al liderazgo regional casi exclusivamente por la condición de socio estratégico del presidente de los Estados Unidos.

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El triunfo de Lula da Silva mostró por partida doble el problema: por un lado, la decisión mileista de no reconocer el resultado, a contramano de los propios derrotados en los comicios brasileños, y por el otro, la posición en solitario frente al resto de los mandatarios de la región alineados en la derecha, que sí saludaron al presidente reelecto. El mapa ya no era el imaginado antes del balotaje brasileño y se añadió nueve días después el sacudón electoral sufrido por Trump.

La visita del Papa corre ahora el centro de atención pública. No resulta el mejor escenario para las sobreactuaciones políticas.