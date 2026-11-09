Una invitación a recuperar lo humano

La consigna Bienvenidos todos convoca a la integración de cada individuo y al reconocimiento mutuo frente a las divisiones. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

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La llegada del papa León XIV es una oportunidad para detenernos, escuchar y volver a poner en el centro algunas preguntas esenciales sobre el mundo que estamos construyendo y, sobre todo, sobre el lugar que hoy les damos a las personas y a nuestra propia dimensión espiritual, a aquello que nos conecta con los demás y le da sentido a nuestra existencia.

“Bienvenidos todos”. Hay en esa expresión mucho más que una consigna. Hay una invitación a abrir las puertas y nuestro corazón, a tender los brazos y a entender que nadie debería sentirse afuera, que nadie sobra. Que hay lugar para todos, para cada uno, con su historia, sus diferencias y su manera de sentir y de vivir. En tiempos en los que las divisiones parecen alejarnos cada vez más, recuperar la capacidad de reconocernos en el otro, de escucharnos y de encontrarnos se vuelve más necesario que nunca.

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“Vayan y anuncien”. Una invitación a no permanecer indiferentes, a salir al encuentro de quienes sufren, a escuchar a quienes no tienen voz, a abrazar las diferencias y a construir puentes donde otros levantan muros. Porque la esperanza no puede quedarse en palabras, necesita gestos, compromiso y acción.

En la llegada de León XIV también sentimos la presencia de Francisco. Hay algo de él que permanece entre nosotros, su sensibilidad, su coraje, su cercanía y aquella manera tan humana de mirar el mundo. En tiempos de tanta incertidumbre, volvemos a sus palabras, a su llamado a la fraternidad y a esa convicción de que nadie se salva solo. Francisco nos enseñó a mirar a quienes más lo necesitan, a no acostumbrarnos al dolor ajeno y a entender que el encuentro siempre es posible.

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Por eso, la visita del papa León XIV lleva, sin dudas, una parte del legado de Francisco. Recibirlo es también una manera de homenajearlo, de reconocer el camino que abrió y de renovar la esperanza de que la fraternidad, la solidaridad y el encuentro sigan siendo valores que nos unan.

León XIV tiene una voz propia y una enorme responsabilidad frente a los desafíos de nuestro tiempo. En Magnifica Humanitas, nos propone una reflexión profunda sobre la dignidad de la persona humana en un mundo atravesado por profundas transformaciones tecnológicas. Nos recuerda que ningún progreso tecnológico puede hacernos perder de vista lo esencial: la dignidad de cada persona, la libertad, la capacidad de amar y de construir relaciones auténticamente humanas. También nos invita a reflexionar sobre el futuro del trabajo, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de que estos avances estén al servicio de las personas, amplíen sus oportunidades y no profundicen las desigualdades o que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible.

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Quizás allí esté uno de los mayores desafíos de este tiempo, no acostumbrarnos a la indiferencia, no naturalizar la exclusión y no permitir que las diferencias se conviertan en fronteras infranqueables.

La visita de León XIV puede ser una oportunidad para renovar la esperanza, recuperar el sentido de comunidad, sanar nuestras heridas y recordar que la fraternidad no es una declaración de buenas intenciones, sino una tarea cotidiana que nos interpela.

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Somos errantes peregrinos en busca de un destino.

Somos un pueblo que camina y juntos, caminando, podremos alcanzar una humanidad capaz de abrazar, escuchar, incluir y reconocer en el otro a alguien que también merece un lugar. Una humanidad que no pierda la ternura, que sepa cuidar, acompañar, conmoverse frente al dolor ajeno y tender siempre una mano.

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Bienvenidos todos.