Opinión

Una invitación a recuperar lo humano

La llegada de León XIV es un homenaje a su antecesor, cuya prédica sobre el encuentro y la atención al dolor ajeno mantiene vigencia en un contexto de incertidumbre

La consigna Bienvenidos todos convoca a la integración de cada individuo y al reconocimiento mutuo frente a las divisiones. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
La consigna Bienvenidos todos convoca a la integración de cada individuo y al reconocimiento mutuo frente a las divisiones. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
Guardar

La llegada del papa León XIV es una oportunidad para detenernos, escuchar y volver a poner en el centro algunas preguntas esenciales sobre el mundo que estamos construyendo y, sobre todo, sobre el lugar que hoy les damos a las personas y a nuestra propia dimensión espiritual, a aquello que nos conecta con los demás y le da sentido a nuestra existencia.

“Bienvenidos todos”. Hay en esa expresión mucho más que una consigna. Hay una invitación a abrir las puertas y nuestro corazón, a tender los brazos y a entender que nadie debería sentirse afuera, que nadie sobra. Que hay lugar para todos, para cada uno, con su historia, sus diferencias y su manera de sentir y de vivir. En tiempos en los que las divisiones parecen alejarnos cada vez más, recuperar la capacidad de reconocernos en el otro, de escucharnos y de encontrarnos se vuelve más necesario que nunca.

PUBLICIDAD

“Vayan y anuncien”. Una invitación a no permanecer indiferentes, a salir al encuentro de quienes sufren, a escuchar a quienes no tienen voz, a abrazar las diferencias y a construir puentes donde otros levantan muros. Porque la esperanza no puede quedarse en palabras, necesita gestos, compromiso y acción.

En la llegada de León XIV también sentimos la presencia de Francisco. Hay algo de él que permanece entre nosotros, su sensibilidad, su coraje, su cercanía y aquella manera tan humana de mirar el mundo. En tiempos de tanta incertidumbre, volvemos a sus palabras, a su llamado a la fraternidad y a esa convicción de que nadie se salva solo. Francisco nos enseñó a mirar a quienes más lo necesitan, a no acostumbrarnos al dolor ajeno y a entender que el encuentro siempre es posible.

PUBLICIDAD

Por eso, la visita del papa León XIV lleva, sin dudas, una parte del legado de Francisco. Recibirlo es también una manera de homenajearlo, de reconocer el camino que abrió y de renovar la esperanza de que la fraternidad, la solidaridad y el encuentro sigan siendo valores que nos unan.

León XIV tiene una voz propia y una enorme responsabilidad frente a los desafíos de nuestro tiempo. En Magnifica Humanitas, nos propone una reflexión profunda sobre la dignidad de la persona humana en un mundo atravesado por profundas transformaciones tecnológicas. Nos recuerda que ningún progreso tecnológico puede hacernos perder de vista lo esencial: la dignidad de cada persona, la libertad, la capacidad de amar y de construir relaciones auténticamente humanas. También nos invita a reflexionar sobre el futuro del trabajo, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de que estos avances estén al servicio de las personas, amplíen sus oportunidades y no profundicen las desigualdades o que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible.

Quizás allí esté uno de los mayores desafíos de este tiempo, no acostumbrarnos a la indiferencia, no naturalizar la exclusión y no permitir que las diferencias se conviertan en fronteras infranqueables.

La visita de León XIV puede ser una oportunidad para renovar la esperanza, recuperar el sentido de comunidad, sanar nuestras heridas y recordar que la fraternidad no es una declaración de buenas intenciones, sino una tarea cotidiana que nos interpela.

Somos errantes peregrinos en busca de un destino.

Somos un pueblo que camina y juntos, caminando, podremos alcanzar una humanidad capaz de abrazar, escuchar, incluir y reconocer en el otro a alguien que también merece un lugar. Una humanidad que no pierda la ternura, que sepa cuidar, acompañar, conmoverse frente al dolor ajeno y tender siempre una mano.

Bienvenidos todos.

Temas Relacionados

Papa León XIVFranciscoInteligencia artificial

Últimas Noticias

Carta al padre de un joven angustiado

El autor del texto relató que, con ayuda de una mujer, contuvo al adolescente cuando un tren ingresaba a la estación

Carta al padre de un joven angustiado

La tradición del Bien Común en la Argentina que recibe a León XIV

El Estado debe intervenir desde la creación de riqueza mediante reglas, inversión y mecanismos de participación para distribuir riesgos, conocimiento y beneficios entre las comunidades de la sociedad

La tradición del Bien Común en la Argentina que recibe a León XIV

Repudio total a la odiocracia: el ataque a mujeres trans en Palermo generó una ola de rechazos de artistas y futbolistas

El 1 de noviembre, un grupo de varones atacó a trabajadoras sexuales trans y travestis. La violencia transfóbica tuvo un repudio generalizado y mostró un consenso social para no retroceder en derechos que ya están consagrados por ley y dan orgullo

Repudio total a la odiocracia: el ataque a mujeres trans en Palermo generó una ola de rechazos de artistas y futbolistas

Y un día se me ocurrió producir Contrafuego

La reflexión de Baby recupera una experiencia marcada por la incomprensión, las descalificaciones ideológicas y el rechazo a una propuesta que eligió mostrar las limitaciones locales antes que imitar modelos extranjeros

Y un día se me ocurrió producir Contrafuego

Más miedo a un centro de datos que a una central nuclear

Mientras Texas cancela proyectos de IA y los permisos se congelan ante la presión ciudadana, Argentina reúne condiciones energéticas y territoriales difíciles de replicar, aunque su marco legal permanece inconcluso en el Senado

Más miedo a un centro de datos que a una central nuclear

DEPORTES

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

TELESHOW

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

La profunda emoción de Pampita al presenciar la llegada del papa León XIV a Aeroparque: “Siempre señales”

Sofía Gonet, desnuda y solo cubierta por glitter, mostró el detrás de escena de sus fotos por el Día del Orgullo LGBT+

INFOBAE AMÉRICA

Diplomacia, entre el orden y el poder

Diplomacia, entre el orden y el poder

Continuismo del narcoestado plurinacional en Bolivia

Tiroteo en Polonia: murió el autor del ataque que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia

Los cancilleres del G7 se reúnen en París para abordar la guerra en Ucrania y la tensión con Irán ante la presión de Europa sobre EEUU

Crisis en Paraguay: docentes marcharán para reclamar la devolución de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank