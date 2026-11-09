Repudio total a la odiocracia: el ataque a mujeres trans en Palermo generó una ola de rechazos de artistas y futbolistas

La marcha del orgullo del 7 de noviembre en Buenos Aires y el pedido de terminar con la odiocracia / Crédito: RS Fotos

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Argentina es un país de vanguardia en derechos para la diversidad sexual. La Ley de Identidad de Género (26.743), fue aprobada el 9 de mayo del 2012. Recién más de una década después, en España y Alemania, reconocieron la posibilidad de la autopercepción.

Eso demuestra que un país pionero no puede aceptar retrocesos normativos y, mucho menos, en donde la crueldad se vuelve ensañamiento. Los actos transfobicos muestran que la odiocracia contra las personas trans tiene efecto.

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Del dicho al hecho ya no hay mucho trecho. Pero también, se nota, que Argentina ya no tolera la vuelta al medioevo. En los streaming, en la cultura pop y trap, en los comentaristas de futbol y hasta futbolistas, en los medios y en la calle se mostró el repudio a la violencia.

Una marcha contra la transfobia en Tegucigalpa se inspira en un lema antirracista para revalidar las vidas trans, en un amarcha en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

La conocida como la Ley Trans en España se aprobó el 16 de febrero de 2023 (con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones) con grandes costos: separó al movimiento feminista entre anti trans y transfeministas.

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Esa ruptura no se produjo en Argentina y eso muestra una diferencia a favor de nuestro país, en el que hay diferencias, pero sobresalen los acuerdos y en el que las leyes salieron por consenso y unanimidad.

La diferencia no es solo de votos, sino de un gran valor para la construcción desde el sur que se adelantó al norte en la adjudicación de derechos para las personas trans. La división entre mujeres expulsivas y un feminismo que rechaza la exclusión se convirtió en un parteaguas.

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El arcoiris es parte de la identidad argentina y eso se revalidó el 7 de noviembre en la marcha del orgullo / Crédito: RS Fotos

La división trajo graves consecuencias en Europa. Por eso, costó tanto el debate hasta que se logró, la aprobación de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTINB+ que reconoce la autodeterminación de género.

De todas maneras, con la oposición de algunos sectores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que pelean por los intereses y la financiación de un feminismo rancio, vencido y conservador. La expulsión es parte de una agenda que no incluye a las personas migrantes, ni a a las trabajadoras sexuales y que es obtusa en relación a la libertad sexual.

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Además, el Partido Popular (PP) y Vox se opusieron a la norma y prometieron derogarla. Por eso, frente a un cambio de gobierno, con elecciones el 29 de noviembre, los derechos están en riesgo.

Las expresiones de Gastón Edul y Davo contra la transfobia marcaron la aguja de un clima que no tolera el retroceso de derechos en Argentina

El 1 de noviembre del 2024 entró en vigencia la Ley Trans en Alemania. A partir de ese momento los mayores de 18 años quedaron habilitados a cambiar sus datos en los registros oficiales, modificar su nombre y género o hacer que se elimine por completo la casilla de género.

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Antes tenían que pasar por dos evaluaciones psiquiátricas y una audiencia judicial. Las trabas (y no travas), objeciones e inspecciones quedaron eliminadas hace solo dos años. Fue el 12° país europeo en introducir nuevas normas sobre autodeterminación de género. La innovación llegó 12 años después que en Argentina.

Los conservadores demócrata-cristianos (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) y Alternativa para Alemania (AfD) se opusieron a la normativa. El avance de la extrema derecha que puede romper el cordón sanitario también amenaza a perforar el piso de derechos.

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La marcha del orgullo de la Ciudad de Buenos fue un éxito de convocatoria y una demostración que Argentina no admite violencia contra las personas trans, lesbianas y gays

Pero Argentina avanzó más que ningún otro país con la promoción laboral, una medida de inclusión que es un puente para salir de la exclusión, la vulnerabilidad y el riesgo. El cupo laboral trans fue un hito inédito que comenzó en la Provincia de Buenos Aires y se amplió a todo el país.

El 24 de junio del 2021 se aprobó la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, en homenaje a dos dirigentes históricas, ya fallecidas, que cambiaron la historia de los derechos en Argentina y el mundo.

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La Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis y trans fue aprobada, en el Congreso, sin grietas y con un amplío consenso que superó el 90% de los votos. La unanimidad muestra, también, que la sociedad argentina tiene una base de apoyo a la diversidad sexual muy consolidada.

Los discursos de odio que generaron nuevos ataques parecía que habían quedado en el pasado. Son una muestra de la perversión, la crueldad y la impunidad con la que se mueven grupos de varones incentivados por la machósfera.

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La histórica dirigente trans Ornella Infante hablo sobre los ataques en los Bosques de Palermo

La violencia generó un gran repudio social en medios, personas y expresiones que muestran un consenso social contra la transfobia. Por eso, la 35° Marcha del Orgullo LGBTINB+ antifascista y antirracista fue una reafirmación de un país en el que todas las personas entran, caminan, marchan, bailan, caminan y protestan.

Hay lugar para todo el mundo. Y no hay lugar para el odio a nadie. La consigna de la convocatoria 2026 fue “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”. La comisión organizadora reclamó que la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio vuelva a ocupar un lugar central en las políticas del Estado.

También manifestaron su repudio a las políticas y discursos de odio promovidos por el gobierno del presidente Javier Milei. A su vez una de las centrales es la aprobación del proyecto de Ley “Reconocer es reparar” que establece una compensación histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal por motivos de identidad de género.

El 1 de noviembre un grupo de hombres en bicicleta atracó a travestis y trans en los Bosques de Palermo

La convocatoria de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH) es impulsada por el Frente Orgullo y Lucha integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) y 100% Diversidad y Derechos.

Marcela Tobaldi, Presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja, subrayó: “Las travestis y trans adultas mayores se encuentran en una situación de exclusión y vulnerabilidad social extrema que deberían resultar intolerables en cualquier sociedad democrática. Esperamos que la violencia transfóbica que en estos días ha conmovido a la mayoría de la sociedad se transforme en un abrazo colectivo”.

Martín Canevaro, Presidente de 100% Diversidad y Derechos: sostuvo: “Esta 35ª Marcha del Orgullo es en defensa de la convivencia democrática y una convocatoria a unirnos para frenar el odio y el ajuste. Sabemos que no alcanza con resistir: necesitamos construir una alternativa democrática”.

La marcha del orgullo, del 7 de noviembre del 2026, tuvo una gran convocatoria / RS Fotos

Maximiliano Lois, presidente de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) enfatizó: “El odio no es libertad de expresión. El odio es violencia: mata, excluye y enferma. Luchar por nuestros derechos y nuestras vidas no es hoy una opción: es una urgencia histórica”.

El 1 de noviembre, en los Bosques de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de varones persiguió y golpeó brutalmente a trabajadoras sexuales travestis y trans con palos, piedras, conos de tránsito y otros objetos. Los agresores filmaron y difundieron las imágenes.

El ataque contra travestis y trans en los bosques de Palermo generó un gran repudio, desde Emilia Mernes hasta Rodrigo de Paul, que no suelen pronunciarse sobre sucesos de actualidad, expresaron en las redes sociales su rechazo a la violencia contra la diversidad sexual.

"Vivir es un derecho", escribió Lizy Tagliani en redes sociales sobre los ataques a las chicas trans en los Bosques de Palermo

Por su parte, Amnistía Internacional exigió medidas urgentes para prevenir la violencia, investigar y garantizar justicia y reparación a las víctimas. “Ninguna persona debería tener miedo de salir a la calle, de trabajar, de expresar su identidad o, simplemente, de ser quien es. Exigimos que el Estado investigue con debida diligencia”, recalcó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El 25 de octubre, en San Miguel de Tucumán, una pareja de jóvenes denunció una golpiza durante una mudanza de tal gravedad que uno de ellos fue internado en terapia intensiva. La golpiza en Palermo no es una excepción.

Los crímenes de odio aumentaron un 70% en Ar g entina y las mujeres trans concentran la forma más brutal de la discriminación, según un informe del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+, motivados por discriminación, orientación sexual, expresión e identidad de género.

Las más atacadas fueron las mujeres trans: del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio, registrados en el primer semestre de 2025, el 70,6 % de los casos (72) corresponden a mujeres trans. La violencia aumenta y no aumenta sola. Por eso, las personas trans no pueden quedarse solas.