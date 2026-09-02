Opinión

Vivir descalzo

Javier Milei se desvive por lograr su reelección. Sostiene sus chances con oficio político, pero encuentra su debilidad en la economía

Javier Milei sabe que gobernar la Argentina es gobernar el dólar (Foto: Reuters/Ángela Ponce)
Javier Milei sabe que gobernar la Argentina es gobernar el dólar (Foto: Reuters/Ángela Ponce)
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Escucho con afecto y cierta dosis de romanticismo que “Milei va a morir con las botas puestas”.

Sin embargo, observando con detalle todo lo que ha hecho desde que es presidente, parece un hombre más proclive a preferir “vivir descalzo” que a perder.

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Porque su objetivo es lograr la reelección. Y seguir en el poder.

Es infinitamente más pragmático que Cristina (aunque con Pablo Yadarola mostró realpolitik) y también que Macri.

Por la relación que tiene con sus principios se asemeja más a Carlos Menem (“el salariazo” y después hizo todo lo contrario) o a Néstor Kirchner (“Mire, Luzón -Banco Santander-, usted no preste atención a lo que digo, mire lo que hago”).

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Brutal discípulo del sacerdote y teólogo jesuita Hermann Busenbaum (“Cum finis est licitus, etiam media sunt licita” –“Cuando el fin es lícito, también los medios son lícitos”-) y su cita atribuida falsamente a Nicolás Maquiavelo, Milei hará todo lo que este a su alcance para seguir siendo presidente.

Su fortaleza siempre ha sido la política. El oficio político de él y de su hermana no se pueden negar (¿será innato?). Su debilidad, la economía. Los niveles de apoyo al Gobierno y a su figura no dependen de la política ni de sus gritos. Son la consecuencia de su plan económico.

Su rezo laico en favor de la baja de la inflación esconde una obviedad: que no suba el dólar. El Milei “político” sabe que gobernar la Argentina es gobernar el dólar. Que el “core bussiness” de su voto se va si el dólar pasa los 2000 pesos. Porque la clase media argentina -y esto lo padecieron todos los presidentes de la Argentina de los últimos 60 años- se alimenta a dólar barato.

Corre con ventajas. Su carrera política se inició en un libertarismo general que fue mutando a una ultraderecha, salpimentado con centro y centro derecha -mucho de su gabinete es mucho más de centro que de derecha propiamente dicha y su grupo de operadores políticos comienzan con el apellido Menem y terminan con el de Caputo-.

Pegó al instalar la idea del anti-casta, lo que le permitió convertirse en uno de los ocupantes de la Casa Rosada más pro casta de la historia argentina. Y sobre todo acertó -o la suerte lo ayudo, o él ayudo a la suerte- al tener de regalo todo el voto antiperonista. No importan la hora ni el día. Una base electoral que a un gobierno como el de Macri le permitió alcanzar un 41% de votos en 2019.

¿Puede ser reelecto? Si.

¿Puede no ser reelecto? También.

Depende, a un año de la elección, de una infinita cantidad de factores. Es una película cuya última escena se conocerá en octubre o noviembre del año que viene.

La foto hoy ya no es una reelección asegurada en primera vuelta. Y eso no dejar de ser un problema, porque a los presidentes se los juzga en comparación con el anterior. Y Alberto no dejó la vara baja. Directamente no dejó vara.

No era tan difícil para Milei -gobernando 4 o 5 puntos y con el marcado antikirchnerismo que todavía está intacto en la clase media- navegar hacia su reelección.

Pero… la puso en duda.

Continuaremos.

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