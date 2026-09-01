Minerales críticos: el Perú tiene los recursos, pero necesita dominar la tecnología

Una mina de cobre a cielo abierto en Perú muestra la operación de maquinaria pesada y el procesamiento de minerales, con lingotes de oro y plata y gráficos financieros que indican crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La nueva competencia mundial por los minerales críticos abre una oportunidad extraordinaria para el Perú, pero poseer recursos geológicos no bastará. El desafío real es desarrollar la capacidad científica para descubrirlos, caracterizarlos y convertirlos en tecnología e industria.

Esa competencia ya dejó de ser un asunto solo minero. Estados Unidos, China, la Unión Europea y otras economías buscan asegurar cadenas de suministro de los elementos que alimentan baterías, redes eléctricas, semiconductores, energías renovables y tecnología de defensa. El mapa de los minerales críticos empieza a pesar geopolíticamente lo que pesó el petróleo durante buena parte del siglo XX.

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El Perú tiene una posición privilegiada en esta transformación. Somos potencia minera y contamos con una geología extraordinariamente diversa. Más allá del cobre, hay potencial real para desarrollar recursos hoy considerados estratégicos a nivel mundial.

Antes de celebrar esa oportunidad, vale preguntarse algo incómodo: ¿queremos limitarnos a vender materia prima, o queremos construir también el conocimiento para encontrarla, caracterizarla y transformarla?

Samples are displayed at the rare earth research and processing center of Australian mining company Viridis Mining and Minerals during a visit of the EU Commissioner for International Partnerships Jozef Sikela, as the European Union is turning to Brazil as a strategic partner in its push to diversify critical mineral supplies, in Pocos de Caldas, Brazil, June 20, 2026. REUTERS/Tuane Fernandes

No partimos de cero. El Perú ya participa en mecanismos de cooperación con Estados Unidos y otros países en minerales críticos, cadenas de suministro e inversión tecnológica, y colabora con el Organismo Internacional de Energía Atómica en aplicaciones nucleares para la minería. INGEMMET aporta décadas de cartografía, geoquímica y prospección; nuestras universidades tienen investigadores en geología, física, química, electrónica e ingeniería; y el IPEN posee una infraestructura científica excepcional, el reactor de investigación RP-10.

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Durante mi gestión en el IPEN defendimos una idea que sigo considerando esencial: el RP-10 no debe verse como un reactor del IPEN, sino como una infraestructura científica del país. Una de sus capacidades, el análisis por activación neutrónica, permite determinar con gran precisión la composición elemental de un material, con aplicaciones directas en investigación geológica, minera y de ciencia de materiales.

El siguiente paso debería ser ampliar esa visión: que investigadores de Arequipa, Puno, Moquegua, Cajamarca o cualquier otra región puedan desarrollar proyectos que aprovechen el RP-10 mediante mecanismos transparentes, y que las empresas puedan hacer lo mismo en proyectos conjuntos.

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Pero no podemos quedarnos solo en el reactor. La minería moderna incorpora espectrometría gamma, fluorescencia de rayos X, sensores hiperespectrales y sistemas geoquímicos capaces de analizar materiales casi en tiempo real. Dentro de ese universo hay un campo particularmente interesante para el Perú: las técnicas nucleares basadas en neutrones, y en especial el Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA). El principio es relativamente simple: los neutrones interactúan con los núcleos de los elementos presentes en un material y producen radiación gamma característica; analizando esa señal se obtiene información sobre su composición.

Una vasta operación minera a cielo abierto en Perú muestra maquinaria pesada y trabajadores en un paisaje andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy existen generadores de neutrones mucho más compactos que hace una década, detectores gamma más avanzados y sistemas de procesamiento con inteligencia artificial. Esto plantea una pregunta científica atractiva: ¿podemos llevar parte de estas capacidades del laboratorio al terreno? Una línea de investigación podría explorar sistemas móviles que integren generadores compactos, detectores gamma y georreferenciación, incluso sobre plataformas no tripuladas que realicen mediciones controladas a baja altura.

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No conviene presentar esto como tecnología ya resuelta. Falta demostrar qué elementos pueden identificarse, con qué sensibilidad, a qué distancia y bajo qué condiciones geológicas, y falta resolver con rigor los aspectos de seguridad radiológica y regulación. Ahí está precisamente la oportunidad para nuestros científicos: no importar la solución, sino construirla.

Podríamos desarrollar un proyecto piloto en el que INGEMMET aporte zonas y muestras geológicas, el IPEN y el RP-10 establezcan composiciones y firmas elementales de referencia, las universidades desarrollen detectores y algoritmos, y las empresas participen en la ingeniería y validación de campo. Por eso creo que el Perú debería impulsar un Programa Nacional de Tecnologías Avanzadas para Minerales Críticos: no otra burocracia, sino una misión que integre geología, minería, física nuclear, sensores, inteligencia artificial y capacidad industrial, que financie proyectos piloto y abra nuestras infraestructuras científicas a investigadores de todo el país.

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A sample is shown at the rare earth research and processing center of Australian mining company Viridis Mining and Minerals during a visit of EU Commissioner for International Partnerships Jozef Sikela, as the European Union is turning to Brazil as a strategic partner in its push to diversify critical mineral supplies, in Pocos de Caldas, Brazil, June 20, 2026. REUTERS/Tuane Fernandes

Los acuerdos internacionales importan. Los minerales también. Pero ninguno de los dos garantiza desarrollo por sí solo: la diferencia entre un país que solo posee recursos naturales y otro que los transforma está en el conocimiento que construye alrededor de ellos.

En esta nueva geopolítica, quizás el recurso más crítico del Perú no esté debajo de nuestros pies, sino en nuestra capacidad científica y tecnológica para saber qué tenemos debajo de ellos.