Entre la flexibilidad y el papel firmado

La Ley 27.802 de modernización laboral modificó el régimen de vacaciones para dar mayor flexibilidad a las relaciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Ley 27.802 de Modernización Laboral modificó numerosos institutos de la Ley de Contrato de Trabajo bajo una lógica común: otorgar mayor flexibilidad a las relaciones laborales, pero condicionando en distintos casos su implementación al acuerdo entre empleador y trabajador. El nuevo régimen de vacaciones constituye uno de los ejemplos más claros de este cambio.

El artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo mantiene como principio general que las vacaciones deben otorgarse dentro del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Sin embargo, la reforma incorpora nuevas posibilidades para organizar el descanso anual de una manera menos rígida y más adaptable a las necesidades de las partes.

PUBLICIDAD

Una de las modificaciones más relevantes es la posibilidad de que empleador y trabajador acuerden el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada uno de los tramos tenga una duración mínima de siete días.

Hasta ahora, el régimen de vacaciones se encontraba estructurado alrededor de la idea de un período continuo de descanso. La reforma permite una administración más flexible. Así, por ejemplo, un trabajador con veintiún días de vacaciones podría acordar su utilización en tres períodos de siete días, o distribuirlos de otra manera, siempre respetando el mínimo legal previsto para cada tramo.

PUBLICIDAD

La ventaja práctica es evidente: para el trabajador puede significar la posibilidad de distribuir mejor sus períodos de descanso durante el año. Para la empresa permite administrar las ausencias de su personal evitando concentraciones que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad.

Pero existe un aspecto que no debe pasar inadvertido: el fraccionamiento no constituye una facultad unilateral del empleador. La norma exige acuerdo entre las partes, la flexibilidad, por lo tanto, requiere consentimiento.

PUBLICIDAD

Desde una perspectiva preventiva, ese consentimiento debería quedar debidamente documentado por escrito, aun cuando el artículo 154 no establezca expresamente una solemnidad específica para el acuerdo de fraccionamiento. Frente a un eventual conflicto, será necesario poder demostrar que la modalidad fue efectivamente convenida y no impuesta unilateralmente.

La reforma también permite que, por mutuo acuerdo, las vacaciones puedan gozarse fuera del período comprendido entre octubre y abril. Asimismo, contempla la posibilidad de autorización fundada de la autoridad de aplicación. La ley conserva, sin embargo, una protección vinculada con la temporada estival.

PUBLICIDAD

Cuando las vacaciones no se otorguen simultáneamente a todos los trabajadores del establecimiento, sector o sección, sino individualmente o por grupos, debe garantizarse que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones durante la temporada de verano al menos una vez cada tres períodos.

Existe entonces un equilibrio entre flexibilidad y protección. La empresa dispone de mayores herramientas para distribuir el descanso anual, pero debe respetar determinadas garantías mínimas vinculadas con la finalidad recuperatoria de las vacaciones.

PUBLICIDAD

Otro cambio importante se refiere a la comunicación. El inicio de las vacaciones debe notificarse con una anticipación no menor a treinta días, salvo que el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable establezca un sistema diferente.

La capacitación utilizada como base de este análisis sintetiza precisamente estos aspectos del nuevo art. 154: período de otorgamiento, temporada de verano, fraccionamiento mínimo de siete días, mutuo acuerdo y nuevo plazo de notificación.

PUBLICIDAD

El régimen de vacaciones permite advertir una característica más amplia de la Ley 27.802. La modernización laboral introduce mecanismos de flexibilización, pero en varios casos no habilita al empleador a implementarlos unilateralmente.

El denominado banco de horas constituye otro ejemplo significativo. El nuevo artículo 197 bis permite acordar mecanismos de compensación de horas extraordinarias, banco de horas o francos compensatorios. Pero el sistema requiere un acuerdo voluntario entre empleador y trabajador, que en este caso debe formalizarse expresamente por escrito, estableciendo sus límites, forma de acumulación, compensación y un registro trazable de las horas acumuladas y disponibles.

PUBLICIDAD

El denominador común es claro: la legislación ofrece nuevas herramientas para organizar las relaciones laborales, pero exige que las empresas puedan acreditar correctamente las condiciones bajo las cuales fueron implementadas.

Este escenario obliga a revisar una práctica muy extendida en nuestro país: relaciones laborales correctamente registradas, pero sin un verdadero contrato individual escrito que determine las condiciones particulares de la contratación.

PUBLICIDAD

La Ley 27.802 vuelve especialmente recomendable la utilización de contratos individuales completos. El contrato permite establecer desde el comienzo la modalidad contractual, funciones, categoría, jornada, lugar de prestación, mecanismos de organización del trabajo y demás particularidades de la relación.

Pero además puede prever los procedimientos mediante los cuales deberán instrumentarse posteriormente aquellos institutos que requieren acuerdos entre las partes.

Esto no significa que una cláusula genérica pueda reemplazar el consentimiento específico exigido para cada situación. Significa algo diferente: que la empresa debe construir desde el inicio una estructura documental clara, y luego instrumentar por escrito los acuerdos particulares cuando corresponda.

El fraccionamiento de vacaciones es un claro ejemplo.

También adquieren renovada importancia los reglamentos internos de empresa. Estos instrumentos permiten establecer procedimientos para el otorgamiento de vacaciones, licencias, sistemas de jornada, utilización de herramientas, mecanismos de comunicación y todas aquellas particularidades propias de la organización.

El reglamento no reemplaza el consentimiento individual cuando la ley lo exige, ni puede afectar derechos indisponibles. Pero permite fijar reglas generales claras y conocidas previamente por todos los integrantes de la empresa.

La Ley 27.802 plantea, en definitiva, un desafío que excede la modificación puntual del régimen de vacaciones. La flexibilización que incorpora la nueva legislación debe ir acompañada de una gestión documental preventiva.

Contratos individuales correctamente confeccionados, reglamentos internos y acuerdos específicos por escrito dejan de ser meras formalidades administrativas para transformarse en herramientas centrales de organización y prevención del conflicto.

El nuevo régimen de vacaciones expresa con claridad esta nueva lógica: mayor flexibilidad, pero también mayor necesidad de consentimiento, documentación y previsibilidad.