Manual de Urgencia para liderar la Argentina: Educación y diálogo con empatía

La educación es el motor central para reconstruir oportunidades y movilidad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La historia argentina parece marcada por la capacidad de levantarse tras cada caída. Pero esa resiliencia, que tantas veces nos ha salvado, ya no alcanza: el país necesita consensos verdaderos, educación transformadora e innovación tecnológica para no volver a tropezar con las mismas piedras.

Argentina es un país que nunca deja de pensarse a sí mismo. Nos caemos y nos levantamos, una y otra vez, como si la historia insistiera en recordarnos que la resiliencia forma parte de nuestra identidad. Sin embargo, esa capacidad de recomponernos no puede seguir siendo excusa para perder tiempo ni desperdiciar oportunidades. El futuro exige valentía, empatía y consensos auténticos, no meras declamaciones.

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La política nacional ha convertido cada diferencia en una batalla, y esas peleas estériles nos han llevado a la parálisis más de una vez; la sociedad ya no tolera más enojos ni mezquindades, debe imperar el diálogo y buscar ampliarse, no reducirse, bajo la premisa de recuperar las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Basta observar las negociaciones de la “alta política” que terminan en frustración y que siempre parece faltar algo.

La ciudadanía lo percibe todo, lo escucha todo, lo demanda todo. Por eso la política debe ser honesta, sin trampas, y los gobiernos deben escuchar sin miedo a las críticas. Hoy la verdadera valentía no está en imponer, sino en comprender.

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La resiliencia argentina necesita convertirse en acuerdos verificables y sostenidos en el tiempo

La irrupción de los llamados “outsiders” muestra que la gente busca alternativas, porque lo que realmente se necesita es un gobierno empático, capaz de ponerse en el lugar de quienes la pasan mal, por ello estudiar, escuchar y ocuparse de los olvidados es una obligación moral.

Las herramientas de análisis social —social listening— ya lo demuestran: la tristeza y la desesperanza son sentimientos extendidos; no alcanza con discursos grandilocuentes, hace falta acción, cercanía y compromiso.

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La síntesis decanta en que es la educación, sin dudas, el motor de transformación. Sarmiento soñó con una revolución educativa, y ese sueño debe seguir vigente, pero seguimos fallando, nuestros docentes necesitan mejores condiciones, salarios dignos y reconocimiento social. No podemos permitir que abandonen la educación pública para refugiarse en universidades privadas por mejores sueldos.

También deberemos propiciar la capacitación docente, la innovación metodológica y el respeto por quienes enseñan como pilares que no pueden seguir postergándose, porque sin investigadores y académicos bien pagos, no habrá futuro. Solo el conocimiento puede sacar a Argentina de la tristeza y la desesperanza que parecen imperar.

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La ciudadanía demanda honestidad, escucha activa y coherencia en la gestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy que ya es una realidad, la inteligencia artificial demuestra otro ejemplo claro, mientras el mundo avanza a pasos agigantados, el Parlamento argentino apenas toca el tema. Un país en donde no alcanza con el litio, el petróleo o el gas: el verdadero motor de desarrollo será siempre el conocimiento. Con IA se puede potenciar a la educación, mejorar la comunicación y abrir nuevas oportunidades, siempre que existan políticas claras y responsables.

Pero para ello se necesita una estrategia seria, que entienda que el futuro no se construye con slogans, sino con planificación y visión; la resiliencia argentina es admirable, pero ya no alcanza porque perdemos tiempo. El país necesita transformar esa energía en consensos reales, en políticas educativas sólidas y en una apuesta seria por la innovación tecnológica, para dejar atrás la repetición de crisis y construir un futuro más justo, más humano y más esperanzador.

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Argentina tiene enormes oportunidades y no podemos desperdiciarlas; la clave está en consensuar, dialogar y apostar por la educación. No hay tiempo para seguir peleándonos, el futuro exige unidad, tolerancia brindando esperanza, porque necesitamos desarrollar conocimiento, empatía y capacidad de diálogo. Si logramos recuperar parte de esto, podremos levantarnos, y esta vez, quizás, para no volver a caer.

*Lic. Alexis Chaves: Politólogo. Analista parlamentario