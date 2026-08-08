Opinión
Agregar Infobae enGoogle

La industria que resiste no es la que baja precios, es la que cambia de estrategia

JIT Pants y Santista exponen que, aun en un escenario adverso para textiles y calzado, hay empresas que logran crecer con inversión, diferenciación y reconversión comercial

EMPRESAS Y EMPLEO PYME
La apertura comercial, las plataformas digitales y el tipo de cambio dejaron expuestas las fragilidades estructurales del sector (Foto: Unión Industrial Provincia de Buenos Aires -Uitba-)
Guardar

Hay mucha información sobre el deterioro de la industria textil y del calzado en la Argentina. Cierres de fábricas, concursos preventivos, uso de capacidad instalada por debajo del 40 %, pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y una ola de productos chinos que ya explica cerca del 70 % de las importaciones textiles. La apertura comercial, las plataformas digitales y el tipo de cambio dejaron expuestas las fragilidades estructurales del sector. Ese diagnóstico ya es conocido. La pregunta relevante es otra: ¿qué hacen las empresas que no solo sobreviven, sino que crecen? Y, sobre todo, ¿qué parte de esa experiencia puede replicar el resto del entramado productivo?

Un caso emblemático es JIT Pants, pyme argentina de la familia Buchbinder, con 80 años de historia. Su trayectoria también permite leer la evolución de una lógica empresaria basada en la reinversión entre generaciones. Elías, el fundador, llegó desde Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial y aprendió el oficio desde abajo, en ropa de trabajo. Carlos, la segunda generación, migró hacia los pantalones de vestir masculinos, con diseño propio y confección tercerizada. Eduardo, de 59 años y representante de la tercera generación, detectó a tiempo que los talleres externos no garantizaban ni calidad ni tiempos de entrega.

PUBLICIDAD

En 1998 lanzó su propia empresa y, tres años después, incorporó el sistema Just in Time, apoyado en el Toyota Sewing System, creado por la automotriz japonesa para acompasar la producción con la demanda. Cada estación controla la tarea de la anterior. El resultado es menos desperdicio, menos error y menos demora. Las máquinas de coser son Brother, importadas de Japón.

La cuarta generación -Daniel y Shirley Buchbinder- sumó luego una decisión estratégica. Mantuvo la lógica del JIT, pero desde 2024 impulsó a su padre a importar telas europeas, sobre todo de Italia e Inglaterra, en reemplazo de parte del abastecimiento chino. Son géneros finos que durante años casi no entraron al país por la presión tributaria. Hoy la colección europea ya representa el 70% de las ventas, mientras que el 30% restante utiliza telas locales, muchas de ellas con origen chino, aunque en retroceso.

PUBLICIDAD

Hoy la colección europea ya representa el 70% de las ventas, mientras que el 30% restante utiliza telas locales, muchas de ellas con origen chino, aunque en retroceso

La mano de obra es argentina en casi toda la producción. Solo un 3% corresponde a remeras de algodón Supima importadas. La empresa dejó de operar solo en B2B y combinó ese canal con venta directa a través de la web y un local propio en la ciudad de Buenos Aires.

También adoptó el criterio de “listo para usar”: el 95% del pantalón sale prácticamente terminado en distintos talles y en el local solo se ajusta el ruedo. Es una fórmula que reduce tiempos, mejora la experiencia del cliente y amplía margen. No compite en el lujo extremo, pero sí en una gama alta accesible, con foco en calidad, confort y durabilidad. No tiene deudas. Y el negocio funciona.

La clave es que no compite con China en precio. Compite en otra liga: calidad de trama, diseño, calce, confort y eficiencia productiva (Foto: EFE)
La clave es que no compite con China en precio. Compite en otra liga: calidad de trama, diseño, calce, confort y eficiencia productiva (Foto: EFE)

La clave es que no compite con China en precio. Compite en otra liga: calidad de trama, diseño, calce, confort y eficiencia productiva. China domina por escala y costo. JIT Pants construyó una ventaja donde esa comparación pierde sentido. Las telas europeas conservan mejor su prestación, muestran una apariencia superior y ofrecen otra experiencia de uso. El sistema Just in Time agrega una ventaja operativa que muchas fábricas volcadas al costo no consiguen reproducir.

No hay competitividad sin modernización

El otro caso es Santista Argentina, en otra escala. Desde su planta de Famaillá, en Tucumán, produce denim y tejidos para ropa de trabajo con marcas como Ombú y Grafa. Mientras buena parte del sector reduce actividad o directamente cierra, la firma sostiene inversiones millonarias en tecnología. Su lógica es directa: no hay competitividad posible sin modernización.

A eso se agrega una ventaja estructural de Argentina, el algodón, que ayuda a explicar por qué el país todavía encuentra oportunidades en hilados y materias primas textiles. Los datos de FITA muestran subas muy marcadas en volumen exportado en esos eslabones intermedios. Algodón propio y energía relativamente competitiva permiten jugar donde la presión externa no es tan asfixiante como en la confección final de prendas básicas.

Algodón propio y energía relativamente competitiva permiten jugar donde la presión externa no es tan asfixiante (Foto: Reuters)
Algodón propio y energía relativamente competitiva permiten jugar donde la presión externa no es tan asfixiante (Foto: Reuters)

¿Qué lecciones deja todo esto?

  1. Competir en el terreno de China es, para la mayoría, una batalla perdida. El precio como único argumento no alcanza. La diferenciación por calidad, diseño y experiencia de uso aparece como una estrategia mucho más racional.
  2. La inversión no pasa solo por comprar máquinas. Pasa por rediseñar procesos. El Just in Time, el control en cada etapa y la organización de la producción valen tanto como el equipamiento. Santista expresa esa lógica a nivel industrial.
  3. Subir en la cadena de valor puede ser más viable que intentar recuperar segmentos masivos ya colonizados por importaciones de bajo precio. Exportar hilados y tejidos intermedios ofrece hoy una oportunidad más concreta que insistir en prendas básicas de consumo masivo.
  4. Comercial. El viejo modelo exclusivamente mayorista perdió potencia. La combinación de B2B, venta directa, e-commerce y experiencia en el punto de venta permite capturar margen, conocer mejor al cliente y construir marca.
Sobrevive mejor el que entiende el cambio antes que el resto

En calzado, la conclusión es todavía más exigente. La Argentina no tiene escala para ganar una guerra de precios contra China o Vietnam en calzado deportivo de volumen. La salida pasa por nichos de cuero, diseño urbano diferenciado, especialización técnica y una integración más inteligente entre producción local, identidad de marca y comercialización. Las empresas que invierten en eficiencia, calidad percibida y vínculo con el consumidor tienen más chances de sostenerse que aquellas que todavía esperan una nueva etapa de protección como única respuesta.

La apertura no sentencia por sí sola. Ordena. Selecciona. Obliga. Josef Schumpeter hablaba de destrucción creativa. Michael Porter, de diferenciación. Taiichi Ohno, de eficiencia integrada al proceso.

En todos los casos, la lógica es la misma: sobrevive mejor el que entiende el cambio antes que el resto. JIT Pants y Santista ya muestran un camino. La discusión para el resto del sector es si va a recorrerlo o si va a seguir explicando su retroceso solo con factores externos.

El autor es analista económico y director de la consultora Focus Market

Temas Relacionados

PymeCompetir por precio y calidadInnovaciónCreatividad y competenciaEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El Gobierno, en racha de costos políticos: mala praxis y cerrazón ideológica

El oficialismo tuvo que podar el proyecto de propiedad privada para aprobarlo en el Senado. Dejó un regusto a fracaso y malestar interno. También debió dar marcha atrás con el decreto que paralizó durante días la actividad portuaria. Todo, efecto del microclima de poder

El Gobierno, en racha de costos políticos: mala praxis y cerrazón ideológica

El espejo del éxito: agosto define cómo termina el año

El primer semestre ya dejó suficiente información para saber qué funciona, qué objetivo se aleja y qué hipótesis perdió vigencia. Agosto abre la última ventana real para corregir el rumbo antes de que diciembre se limite a explicar los resultados

El espejo del éxito: agosto define cómo termina el año

El legado ambiental de Panamá que América Latina debería mirar

América Latina necesita funcionarios capaces no solo de administrar compromisos, sino de conectarlos y convertirlos en dirección política.

El legado ambiental de Panamá que América Latina debería mirar

¿Elecciones manipuladas?

La narrativa del fraude se expande entre líderes de distinto signo ideológico y convierte cada elección cerrada en un nuevo foco de inestabilidad

¿Elecciones manipuladas?

Cuando el Papa llegue a Luján

La visita de León XIV abre una oportunidad para pensar la unidad, el diálogo y el bien común en una Argentina atravesada por la confrontación

Cuando el Papa llegue a Luján

DEPORTES

River Plate iguala con Tigre en busca de su primera victoria en el Torneo Clausura

River Plate iguala con Tigre en busca de su primera victoria en el Torneo Clausura

La lesión que sacó de la cancha al Pity Martínez al minuto de juego del partido entre Tigre y River Plate

Boca Juniors intentará acercarse a la punta ante el líder Vélez: hora, TV y formaciones

A la espera de River y Boca, así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las copas

La Copa Davis, a estadio lleno en Neuquén: se agotaron en menos de media hora las entradas para Argentina-Turquía

TELESHOW

En medio del escándalo por la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta se presentó en vivo: la reacción del público

En medio del escándalo por la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta se presentó en vivo: la reacción del público

El álbum parisino de Tini Stoessel: jet privado, el Louvre y un vestido blanco que encendió rumores de despedida de soltera

Stephanie Demner reveló la fuerte discusión que tuvo con su suegra: “Son nuestras reglas”

Los famosos despidieron a Jorge Messi: el pésame de Mirtha, la amistad de Montaner y el apoyo para la familia

Mica Riera mostró su transformación para el papel de Susana Giménez en la serie Moria

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador recibe de la ONU equipo para detectar documentos fraudulentos en controles fronterizos

El Salvador recibe de la ONU equipo para detectar documentos fraudulentos en controles fronterizos

Sicarios irrumpieron en un hospital de Costa Rica y asesinaron a un paciente internado

Ucrania rindió homenaje al “recolector de almas”, que murió recuperando cadáveres de la guerra

Advierten a viajeros: este popular juguete infantil puede ser confiscado en los aeropuertos de EE. UU.

Efecto “Tomdaya”: Tom Holland y Zendaya protagonizan el triunfo cinematográfico de la Generación Z