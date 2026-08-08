Nuevo plan de pagos de ARCA: quiénes pueden adherirse y hasta cuántas cuotas ofrece

El organismo informó que el esquema apunta a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias en sectores que suelen enfrentar mayores restricciones de liquidez

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un régimen especial de facilidades de pago para regularizar deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026, destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La medida quedó oficializada a través de la Resolución General 5875/2026 e incluye obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras.

El organismo informó que el esquema apunta a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias en sectores que suelen enfrentar mayores restricciones de liquidez. Para esos contribuyentes, el plan prevé financiamiento de hasta 18 cuotas.

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A diferencia de otros regímenes de regularización, este esquema no prevé condonación de intereses ni de multas. Mientras el contribuyente mantenga el plan vigente y cumpla con las cuotas acordadas, ARCA no avanzará con acciones de cobro sobre las deudas incluidas.

Qué deudas pueden regularizarse

El régimen admite una variedad amplia de obligaciones vencidas al 30 de junio de 2026. Entre ellas figuran:

• Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, con sus accesorios.

• Retenciones y percepciones impositivas.

• Deudas originadas en la caducidad de planes de facilidades de pago anteriores.

• Obligaciones aduaneras correspondientes a tributos a la importación y a la exportación, junto con sus intereses.

• Multas aplicadas hasta el 30 de junio de 2026.

El beneficio alcanza de manera exclusiva a grupos determinados de contribuyentes (Foto: Rawpixel.com)

El nuevo esquema ofrece así una vía para que los contribuyentes ordenen su situación con el fisco a través de pagos financiados.

Quiénes pueden adherirse

El beneficio alcanza de manera exclusiva a grupos determinados de contribuyentes:

• Micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME vigente y correcta caracterización en el Sistema Registral.

• Pequeños contribuyentes, es decir, personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas en ARCA con el código 547.

• Entidades sin fines de lucro registradas ante el organismo, entre ellas asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, iglesias e institutos de vida consagrada.

La caracterización correspondiente deberá encontrarse vigente al momento de la adhesión.

Cantidad de cuotas y pago inicial

Las condiciones cambian según el tipo de contribuyente.

La caracterización correspondiente deberá encontrarse vigente al momento de la adhesión

Para micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, el plan contempla:

• Hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, de la seguridad social y aduaneras.

• Hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones impositivas.

• Pago a cuenta equivalente al 5% de la deuda consolidada.

Para medianas empresas (tramos 1 y 2), las condiciones son estas:

• Hasta 15 cuotas para obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras.

• Hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones.

• Pago a cuenta del 10% de la deuda consolidada.

En todos los casos, la tasa de financiación será del 2,75% mensual.

ARCA estableció que tanto el anticipo como cada cuota deberán ser de al menos 50.000 pesos

Además, ARCA estableció que tanto el anticipo como cada cuota deberán ser de al menos $50.000. Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas.

Cómo adherirse

La adhesión al régimen deberá realizarse de manera exclusiva por medios electrónicos.

Los contribuyentes tendrán plazo hasta el 30 de octubre de 2026, inclusive, para ingresar al servicio “Mis Facilidades”, disponible con Clave Fiscal, y seleccionar la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago – Obligaciones vencidas al 30/06/2026”.

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La consolidación de la deuda se produce el mismo día en que se cancela el pago a cuenta. Ese pago genera de forma automática la presentación formal del plan de facilidades.

Los contribuyentes tendrán plazo hasta el 30 de octubre de 2026, inclusive, para ingresar al servicio “Mis Facilidades”, disponible con Clave Fiscal

Después, ARCA notificará la aceptación de la presentación a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Qué obligaciones no pueden incluirse

La resolución también fija una serie de exclusiones.

Entre las principales deudas que no podrán incorporarse al régimen aparecen:

• Retenciones y percepciones previsionales, con excepción de los aportes personales correspondientes a trabajadores en relación de dependencia.

• Anticipos y pagos a cuenta.

• IVA correspondiente a servicios digitales, servicios prestados desde el exterior y determinados servicios internacionales.

• Aportes y contribuciones destinados a obras sociales -salvo los correspondientes al Régimen Simplificado, Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO), ART, Renatre o Renatea.

• Impuestos internos aplicables a cigarrillos.

• Cuotas de planes de facilidades de pago que continúen vigentes.

ARCA también fijó las causales de caducidad del régimen

Esas obligaciones deberán regularizarse a través de los mecanismos específicos previstos en la normativa vigente.

Cuándo caduca el plan

ARCA también fijó las causales de caducidad del régimen.

El plan perderá vigencia de manera automática cuando ocurra alguna de estas situaciones:

• Existan dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días desde el vencimiento de la segunda.

• Quede una única cuota sin cancelar y pasen 60 días desde su fecha de vencimiento.

En esos casos, el organismo podrá retomar las acciones de cobro correspondientes sobre las obligaciones incluidas.

Una herramienta para ordenar la situación fiscal

Con este nuevo régimen, ARCA apunta a facilitar la regularización de obligaciones tributarias de los segmentos con menor capacidad financiera, con plazos de financiación de hasta 18 meses.

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El programa no incluye reducciones de intereses ni condonación de multas, aunque sí ofrece una alternativa para ordenar la situación fiscal y evitar el inicio de ejecuciones mientras el contribuyente cumpla en tiempo y forma con las condiciones previstas.

La adhesión permanecerá habilitada hasta el 30 de octubre de 2026, por lo que los contribuyentes alcanzados disponen de más de tres meses para evaluar la consolidación de sus deudas e incorporarlas al régimen especial de facilidades de pago.

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La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA