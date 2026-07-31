La clase media mutó a clase uberizada

El presidente Milei protagonizó un fin de semana de descontrol verbal con ataques a Lula en Brasil y agravios en la Sociedad Rural. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

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Una vez más -pero reforzado-, el presidente Milei tuvo un fin de semana con descontrol verbal e inestabilidad emocional, alejándose de la investidura que ostenta desde diciembre 2023. Recordar que Javier Milei es Presidente de los argentinos las 24 hrs., es decir sus actos y hechos representan a todos los argentinos no solo a sus militantes. Es absolutamente cierto que el mundo está en ebullición y virulencia, con guerras inexplicables -siempre lo son-, pero mucho más cuando por el avance del desarrollo del hombre la palabra debiera adquirir otra dimensión y la diplomacia, más aún. El raid de incontinencia verbal agresiva, comenzó junto al Canciller argentino Quirno en territorio brasileño levantando la mano del candidato opositor Flavio Bolsonaro e insultando al presidente Lula. Esta cronista se pregunta -dado el nacionalismo que ostentan los habitantes del país vecino, aun quienes no coinciden con su Presidente-, si impactó para bien o para mal la diatriba de Milei.

Luego en la Sociedad Rural insultó, acusó y agravió a un exintegrante del equipo del presidente Duhalde: de Mendiguren. Tal vez el hoy Presidente ignore que en aquel momento tras la crisis del 2001, se conformó la Mesa de Diálogo Argentino – tan necesaria hoy-, con la enfática participación del ex presidente radical Raúl Alfonsín. También recuerda esta cronista que por entonces con el equipo de Remes Lenicov y luego el Dr Roberto Lavagna, el país creció al 8% con inflación anual por debajo del 4%, empleo y estabilidad. Todo hasta que en el período del kirchnerismo el negocio fue ganándole terreno al espacio de la política y Roberto Lavagna pegó el portazo.

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La expresidenta Cristina de Kirchner tiene todo el derecho de agotar instancias incluso internacionales, para buscar su libertad. Pero no debiera ser impedimento para que el partido de la oposición se unifique. Su amague con ser candidata nuevamente solo reaviva el antiperonismo y por ende, hoy, fortalece el camino de Milei en la búsqueda de la segunda presidencia.

Otro escenario a analizar es el de la sociedad y su sentir. Que el hoy Presidente llegara a la Rosada en el 2023, con promesas de dolarización de los salarios, etc.; fue entendible. Hoy, a casi tres años, luego del terremoto que produjo en la epidermis social, productiva y comercial argentina, secando de raíz cualquier brote verde real de la economía doméstica, ya no es un problema de Milei, es de quien lo elige. La educación como herramienta de ascenso social en la que confía el 88% de los jóvenes de 18 a 29 años según una encuesta de la UBA, que creen que la educación sería el pasavante a una vida mejor, no ocurrirá. Sencillamente porque el Presidente descree de lo público. Esta franja etaria vulnerable absolutamente (78%) que no tiene cobertura en salud y fuerza hasta el límite a los efectores públicos, no podrá mejorar su situación.

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La política es la única herramienta dadora de justicia social. Los partidos son la garantía de que ello ocurra. En Argentina están licuados. Y quienes debieran encargarse de reconstruirlos solo tejen intereses personales y/o sectoriales. La ideología mutó en ideología del interés personal. Por eso el Congreso no siempre actúa en función de los intereses de sus representados. Todo es laxo y acomodable. Dos leyes importantes lo aguardan: la inviolabilidad de la propiedad privada. (Según Zuban Córdoba el 77% está en desacuerdo en ampliar el límite de compra a los extranjeros y solo acuerdan el 16,7 %).

Las PASO, su eliminación o suspensión; es la otra ley. Parece que los gobernadores amigables o dialoguistas la han hecho saber al ministro negociador Santilli que “primero recibimos, luego votamos”. La ideología está clausurada -parece- por imperio de los bolsillos flacos.

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La representante del FMI al felicitar al presidente Milei por su programa económico aplaude la destrucción de la vida de muchísimos argentinos que ven día a día perder sus empleos porque sus fábricas y comercios cierran. (En Rosario el comercio tiene un récord de locales vacíos, entre diciembre y junio, se duplicó la tasa de vacancia, alcanzando la cifra más alta desde diciembre de 2022: 12,5 %). Ven diluir su calidad de vida. Ven solo nubarrones para el futuro de sus hijos. Padecen la uberización de su vida diaria. Porque este modelo castiga la producción nacional.

¿Quién se hará cargo de recuperar la capacidad que sí tiene Argentina de producir, crear industria, generar empleo a través de un modelo productivo, nacional e integral?

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