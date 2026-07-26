Desubicados: el lado correcto de la historia no es aumentar la desigualdad norte-sur

La gorra "Make Spain Great Again" emula la frase de cabecera de Donald Trump y fue un símbolo español en la victoria del Mundial. EUTERS/Alejandro Martinez Velez

España ganó un Mundial y ni el resultado ni la superioridad futbolística son negadas. Sin embargo, la legitimidad de las y los ciudadanos argentinos que sufrieron ataques verbales, patadas, palizas, golpes, saludos nazis y agresiones racistas se puso en duda.

Los argentinos fueron víctimas de violencia y, además, objeto de señalamiento, alumnos sudacas de lecciones de superioridad moral y silenciamiento por parte de los medios europeos. España se posicionó, desde la izquierda, como el lado correcto de la historia y, desde la derecha, como una nación superior a Sudamérica.

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Los efectos de la polarización europea con Argentina no fueron inocuos. “Recibimos 28 denuncias de agresiones desde el partido de semifinales contra Inglaterra hasta el lunes, después, de la final del domingo 15 de julio. Hay dos situaciones de ataques con violencia extrema y riesgo de vida”, cuenta Nicolás Cabrera, titular de la Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (Mares)

“Hay un chico que fue agredido en Barcelona que está fuera de peligro porque tenía muy buenas condiciones previas de salud. Otro joven, de 18 años, fue agredido en Sol, con la camiseta argentina, a la madrugada, en Madrid y sigue grave. Y, después del martes, hubo agresiones en los espacios laborales en los que la gente la pasó mal”, detalla Cabrera.

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Nicolás Cabrera, presidente de Mares explicó que hubo 28 denuncias y dos chicos internados con riesgo de vida por las agresiones de españoles a argentinos

“Los que apuntaron fueron la izquierda y los que ejecutaron fueron de derecha”, subraya Cabrera. La unión de izquierda y de derecha contra una población migrante nunca fue iniciada por sectores que se consideran pro migrantes y que, en este caso, justificaron a un sector poblacional anti migrante.

El fenómeno mediático, político y virtual se trasladó a la realidad y constituye un fenónemo nuevo, grave y repudiable. El racismo contra las personas del sur no es nuevo. Pero la gravedad de las agresiones hacía la población argentina sí.

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Hasta los jugadores de fútbol –con condiciones económicas de privilegio- tenían un grupo de whatsApp que se llamaba “sudacas”. Ese mote sumado al de “panchito” (una forma despectiva de nombrar a las personas de América Latina) y el grito de “volvete a tu país” se hicieron generalizados frente a agresiones en redes, medios y vía pública.

El legislador Gabriel Rufián que propuso la unidad de la izquierda con la derecha fue uno de los que generaron campañas de odio contra Argentina

Pero, además, frente a las denuncias de los ataques se deslegitimó la voz de los argentinos. Uno de los ataques post Mundial fue que, si no triunfan, no saben asumir el fracaso o que necesitan el fútbol porque no tienen ninguna otra motivación para luchar por su país.

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El problema de los ataques de España hacía Argentina es que en territorio español viven alrededor de medio millón de argentinos/as, según MARES, a pesar que es difícil de medir porque muchas personas tienen pasaporte italiano, español, alemán y polaco.

Los ataques no fueron inocuos, sino que afectaron a una población migrante que ya es objeto de discriminación con un aumento de discursos de deportación y prioridad nacional por parte de la derecha. Pero que, en este caso, fueron compartidos –por diferentes motivos, desde geopolítica hasta cuestionamientos a la FIFA- por los sectores que quieren unir a la izquierda. Y en lo único que se unieron es en la argentinofobia.

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Los medios, las redes y la política progresista europea asumieron un papel de líderes morales que debían dar lecciones a la población argentina

La deslegitimación de la palabra argentina se configuró como invisibilización total o negaciones: exageran, no saben perder, se lo merecen por sus gobiernos, sus errores, su representación deportiva o sus bajas pasiones. En ese sentido, los discursos que se iniciaron con celebridades, medios, diputados y legisladoras progresistas se transformaron en agresiones fascistas sin mediar disculpas, ni replanteos.

De la pollerita a los pantalones cortos hay un solo paso. Y eso pasó. La condena con la que el terrorismo de estado desapareció personas bajo la justificación de “Por algo será” se volvió a repetir como un latiguillo. El prejuicio –sin juicio- se convirtió en una condena en la dictadura y se utilizó en un país europeo que reconvirtió su triunfo deportivo en una escarapela de merecer la victoria por estar “del lado correcto de la historia”.

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España no es un país con acuerdos ideológicos, lingüísticos ni territoriales. Pero la campaña contra Argentina los unió como pocas cosas. Desde los militantes de las causas nobles hasta los apologistas de la colonización se pusieron al unísono en una defensa del norte civilizado contra el sur salvaje.

"España vuelve a conquistar América!!!", tuiteó la vocera del Partido Popular Ester Muñoz en una argumentación de colonialismo explícito

Y no, no fue una secta vestidos de celeste y blanco con un chaleco de fuerza con un sol en el medio delirando con yerba maté por una persecución alucinada. La antropóloga Mercedes Máspero investigadora en la consultora de opinión Sentimientos Públicos realizó una investigación y corroboró: “Analicé más de dos millones de publicaciones en X durante el período del Mundial. Un indicador evidente fue la repetición sistemática, en más de 300.000 ocasiones, de la misma construcción sintáctica: «disgusting human beings» (ser humano horrible)”.

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El estudio de Máspero se encontró con cuentas que suelen mostrar senos, publicidad encubierta o penes de plástico demonizando a los y las ciudadanas del sur del mundo. “A esto se sumó una clara anomalía en el perfilamiento de usuarios: gran parte de las cuentas que difundían los mensajes más radicalizados carecían de historial deportivo y se dedicaban, en cambio, a la difusión de spam, la promoción de contenido para adultos o la venta de productos de índole sexual”.

En general, si alguien crítica genuinamente tiene una razón más allá de vender consuelo para masturbarse o promociones comerciales en masa. Si son muchas las cuentas truchas también es trucho el mensaje. Aunque la mentira crezca y genere, como la nariz de Pinocho, una realidad que queda aumentada por la extrapolación de lo virtual a lo real.

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Los medios españoles polarizaron con el pueblo argentino y consideraron que desde el norte global le ganaron al poder que representa Sudámerica

“Es fundamental señalar que la manipulación en redes y las campañas coordinadas son una realidad documentada. Un antecedente de referencia es la investigación “De meme de Internet a la corriente principal” usando visión por computadora para rastrear a ‘Pepe the Frog’ a través de plataformas de noticias que analiza la conversión del meme en un ícono de la extrema derecha global"

“Estas operaciones responden a una industria de comunicación profundamente consolidada. Hay agencias de alcance internacional que se dedican abiertamente a este tipo de estrategias; en el Reino Unido, por ejemplo, la firma FourOneOne incluye, entre sus servicios, el acceso a redes de creadores de contenido progresistas para la difusión estratégica de mensajes. Se trata de una dinámica completamente extendida a lo largo de todo el espectro político”, señala Máspero.

En fin, podemos salir de la acusación de conspiranoia, malos perdedores y exagerados y pensar en que las redes sociales son una telaraña que no solo atrapa sino que consigue sus objetivos. Los medios ya lo hacían. Pero ahora no hay sentido crítico, sino intensidad, virulencia, ansiedad, vértigo y castigo. Las redes atrapan y la ciudadanía se deja atrapar. Pero las personas que ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad que no los encontró a la altura de ganar un Mundial.

Una joven argentina sufrió agresiones físicas en España a partir de la campaña de odio en el Mundial

En ese escenario mundial la victoria de España fue más que justa por la superioridad en la cancha. Sin embargo, la disparidad económica se contó al revés, como si un país pobre le hubiera ganado a un rico y un territorio vulnerable a uno poderoso.

Ese descuento de tiempo y espacio en un mapamundi al revés tiene graves consecuencias. Es un relato neocolonial sin atisbos y es una muestra de un mal que España lleva a sus máximas consecuencias: el sentido de la desubicación.

No ubicarse en dónde están: el norte global. No ubicarse en que hay una responsabilidad migratoria con el país que recibió a las personas que huyeron con hambre y que se exiliaron por las consecuencias de la guerra civil.

No ubicarse en los discursos que no afectan a las personas en otro hemisferio, sino a la cantidad de mujeres y varones argentinas que integran su continente y que fueron víctimas de violencia. No ubicarse en la diferencia pueblo y gobierno que es crucial para mirar para afuera y mirar para adentro.

No ubicarse en los aprendizajes históricos de un país que inspiró desde Ni Una Menos a la huelga feminista y que lleva adelante los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el franquismo que no se pudieron llevar adelante en sus juzgados y sí en los tribunales de Comodoro Py.

La comediante Malena Pichot ironizó sobre el colonialismo que se disfrazó de anti poder para demonizar a Argentina

No es un descubrimiento, el colonialismo es un mal partido. Pero, en los que quieren dar lecciones de cómo aprender a perder, hay una deuda de aprender a ganar. Reconocer mayores condiciones estructurales y diferencias de dinero para sostener jugadores que se tienen que ir de los países sudamericanos por falta de recursos pero que aman su camiseta.

La pasión argentina es a pesar de las dificultades y no con el impulso de fantasías de privilegio inventadas por quienes sostuvieron sus privilegios con la sangre, el oro, el petróleo, el pescado y el litio de quienes se van, venden, entregan o patean a cambio de supervivencia.

La posición de Europa es correrte por izquierda para correrse a la derecha. Dar la mano a quién le pueden sacar algo y sacártela cuando ya saquearon. Dividir América Latina para amigarse entre Colonia e Imperio. Extraer jugadores y acusar de ladrones. Y en el fútbol también.

La izquierda y la derecha europea se unificaron en la defensa del colonialismo y la reivindicación de Margaret Thatcher

La España colonial no solo tiene coronita, sino que vive como si tuviera un Virrey que les permite dar lecciones intelectuales, morales y deportivas sin aportar a mejorar, sino en deportar a quién no les sirve y degradar a quienes no se dejan humillar, el contrato implícito para migrantes.

La colonialidad no pasó de moda. Se exotiza o se utiliza a quienes llegan. Pero no se escucha, no se lee y se suelta la mano y da la espalda a las argentinas que lo necesitan si los españoles no las necesitan. El respeto es hablar de igual a igual. El colonialismo es dar por lógica la desigualdad y hablar, criticar y juzgar desde una óptica de falsa superioridad.

Una frase habitual en España es decir, despectivamente, que las argentinas se “significan”. El significado de ese estereotipo es un orgullo que reluce dignidad y que es un mal para un país que solo necesita personas con fines utilitarios y no humanitarios en el racismo más naturalizado e institucional que finge ética donde, en realidad, hay mercancía.

"Futbol 1, delincuentes 0", fue el título de un diario inglés. La derecha y la izquierda unidas en la cruzada de demonización de Argentina

En el Mundial las chicas argentinas escucharon “volvete a tu país” tantas veces como los buenos días y se despertaron con memes de Leo Messi pisoteado por un soldado británico, se apeló a la frase “las Malvinas son inglesas” como refuerzo de poderío imperial y humillación latinoamericana y se redobló la apuesta “no robamos el suficiente oro” como amenaza de un saqueo que en cinco siglos sumó desigualdad.

La odiocracia generó odio. Pero las y los políticos de izquierda (de diferentes gamas pero con responsabilidades legislativas en la eurocámara y el Congreso español) se unieron con las y los de derecha y echaron leña al fuego.

Desde Argentina se incentivó a estar más cerca de posiciones enfrentadas que con personas de afuera. El triunfo fue del odio. Y la responsabilidad política y periodística tiene una culpa mayúscula en motorizar la violencia.

La derrota es una oportunidad de Argentina de mejorar sus valores, defender su tierra de expropiación y hacer del orgullo un juego que vuelva a ponernos en la cancha de nuestro mejor campeonato: la amistad.