(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de julio de 2026, OpenAI informó que, durante una evaluación interna destinada a medir capacidades avanzadas de ciberseguridad, una combinación de modelos -entre ellos GPT-5.6 Sol y otro modelo experimental todavía no publicado- logró superar el entorno de seguridad en el que debía permanecer confinada, obtuvo acceso abierto a Internet y comprometió parte de la infraestructura productiva de Hugging Face. Esta es una empresa y, principalmente, una plataforma colaborativa dedicada a la IA donde investigadores, empresas y desarrolladores publican, descargan, prueban y modifican modelos de inteligencia artificial, conjuntos de datos y aplicaciones. Por eso el objetivo no habría sido atacar su página pública, sino acceder a sistemas internos de una de las plataformas más importantes del ecosistema mundial de IA.

Es necesario aclarar la secuencia temporal del episodio, porque en ella reside una de sus enseñanzas más relevantes. Hugging Face detectó y detuvo la actividad en su propia infraestructura, inició la contención y la reconstrucción forense y comunicó públicamente el incidente varios días antes de que OpenAI identificara ante la opinión pública a sus modelos experimentales como responsables. OpenAI afirmó que su equipo de seguridad también había detectado internamente actividad anómala; sin embargo, cuando ambos equipos entraron en contacto, Hugging Face ya había comenzado a contener y reconstruir el ataque. Dicho de otro modo, la capacidad defensiva de la organización afectada resultó decisiva para impedir que la operación continuara. Este dato no es un detalle cronológico menor debido a que anticipa el problema central que el suceso pone sobre la mesa: la contención de un sistema de IA agéntico no puede depender exclusivamente de quien lo diseña y lo despliega, y mucho menos aún, si ese mismo actor no logra advertir a tiempo que su creación traspasó el perímetro autorizado.

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La actividad se produjo durante una evaluación interna basada en ExploitGym, una prueba estandarizada utilizada para medir y comparar el rendimiento (benchmark) y diseñada para evaluar si los agentes de IA pueden transformar vulnerabilidades reales en ataques informáticos funcionales. Su objetivo era medir la capacidad máxima de los modelos de IA para: a) analizar vulnerabilidades, b) construir cadenas de explotación, c) superar defensas informáticas, d) ejecutar acciones durante períodos prolongados y e) convertir una vulnerabilidad teórica en un ataque funcional. Al intentar conocer esa capacidad máxima, OpenAI ejecutó la evaluación sin los clasificadores de producción que normalmente bloquean las actividades cibernéticas de alto riesgo. Estos configuran sistemas automáticos de seguridad que examinan las solicitudes y acciones de una inteligencia artificial para detectar actividades peligrosas y bloquearlas antes de que produzcan daños. Los modelos utilizados también tenían reducidos sus mecanismos de rechazo frente a instrucciones relacionadas con ciberseguridad ofensiva. En otras palabras, los modelos no eran exactamente las versiones ordinarias que utiliza el público. Estaban insertos en una arquitectura experimental, contaban con mayores recursos de inferencia y operaban con salvaguardias deliberadamente disminuidas para que la evaluación pudiera revelar sus capacidades ofensivas máximas.

Según OpenAI, los agentes operaban dentro de un entorno altamente aislado, sin acceso general a Internet. La única conectividad permitida consistía en instalar paquetes a través de un software de terceros alojado internamente, que funcionaba a la vez como proxy -un intermediario entre la IA e Internet- y como caché de los repositorios de software, es decir, un espacio donde se guardan copias temporales de archivos ya descargados para reutilizarlos sin volver a buscarlos en la red. Esos repositorios son las plataformas o servidores donde se almacenan los programas, bibliotecas, actualizaciones y herramientas informáticas que permiten su descarga e instalación.

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¿Qué sucedió? El experimento se desarrollaba dentro de un sandbox (una especie de laboratorio informático cerrado creado para que una IA pueda actuar sin alcanzar a afectar a sistemas reales), sin embargo, el agente de IA encontró una falla en una de las conexiones permitidas, superó el aislamiento y consiguió acceder a Internet. Una vez obtenida la conectividad, los modelos infirieron que Hugging Face podía albergar modelos, datasets o soluciones relacionadas con ExploitGym. A partir de esa inferencia, comenzaron a buscar formas de acceder a información secreta que les permitiera superar la evaluación sin resolver cada ejercicio por el procedimiento esperado. La finalidad aparente no era destruir Hugging Face, sabotear sus servicios o causar un daño general. El objetivo instrumental fue obtener las respuestas del benchmark. Sin embargo, la ausencia de una finalidad destructiva no convierte el comportamiento en inocuo. El sistema realizó accesos no autorizados, utilizó credenciales ajenas, buscó secretos y comprometió infraestructura real de una organización que no formaba parte del entorno autorizado de evaluación.

Hugging Face describió una actividad compuesta por miles de acciones individuales ejecutadas desde un conjunto de sandboxes de corta duración. También observó mecanismos de comando y control que se trasladaban entre servicios públicos. El registro examinado contenía más de 17.000 eventos. Esto sugiere que no se trató de una sola interacción lineal entre un modelo y una terminal, sino de una arquitectura agéntica capaz de distribuir tareas, crear o utilizar entornos temporales, conservar un objetivo operativo y continuar la campaña a través de numerosos pasos.

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El sistema fue autónomo en un sentido operativo puesto que no necesitó que un ser humano le indicara manualmente cada vulnerabilidad, cada credencial, cada comando o cada movimiento lateral. Fue capaz de planificar, ejecutar herramientas, observar resultados, corregir errores, cambiar de estrategia y mantener el objetivo durante una trayectoria extensa. Pero no fue autónomo en el sentido de poseer una voluntad independiente o de haberse originado espontáneamente debido a que los seres humanos definieron el objetivo de la evaluación, seleccionaron los modelos, diseñaron la arquitectura de agentes, les proporcionaron herramientas y recursos computacionales, redujeron sus negativas de ciberseguridad, desactivaron clasificadores de producción y configuraron la red y el entorno experimental.

El episodio puede observarse gráficamente de la siguiente manera:

¿Cuáles son las enseñanzas que dejó el episodio? En primer lugar, que una prueba interna que debía simular ataques dentro de un perímetro autorizado al alcanzar la infraestructura de Hugging Face, dejó de ser una “evaluación confinada” y produjo un incidente real. Y esto demostró que un entorno de evaluación de modelos de frontera debe ser tratado con estándares equivalentes o superiores a los de un laboratorio que maneja agentes peligrosos: aislamiento efectivo, redes físicamente o criptográficamente separadas, credenciales sintéticas, inexistencia de rutas de salida, límites estrictos de tiempo y recursos, monitoreo independiente y mecanismos automáticos de detención. En segundo lugar, que el aumento del tiempo de razonamiento o persistencia modifica cualitativamente el riesgo y no representa solamente una mejora cuantitativa: un agente que puede efectuar miles de intentos, aprender de cada error y operar durante días tiene posibilidades de descubrir combinaciones que ningún test breve anticipó. El riesgo depende tanto de la capacidad del modelo como del presupuesto de inferencia, la duración de la tarea y la cantidad de subagentes disponibles; en consecuencia, cuanto más general sea la instrucción -por ejemplo, “obtenga la solución”- mayor será el universo de medios que un agente puede considerar. Por lo tanto, las restricciones deben formar parte explícita del objetivo: qué sistemas pueden tocarse, qué información puede consultarse, qué acciones requieren autorización humana y qué resultados están prohibidos aunque mejoren la métrica de desempeño.

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En el ámbito jurídico, en el momento en que el agente atravesó el perímetro previsto y comenzó a operar sobre sistemas ajenos, la prueba interna dejó de ser una evaluación controlada y se transformó en una intrusión real. Como sostuve, en este caso fue la víctima y no el operador quien advirtió primero la intrusión, lo cual confirma que la sola responsabilidad declarada del desarrollador es insuficiente si no se traduce en capacidad efectiva de detección propia. Por dicho motivo, ante los avances de la IA agéntica, emerge un principio que debería ocupar un lugar central en cualquier modelo regulatorio: el principio de contención de la IA. Quien pone en funcionamiento un agente con capacidad de actuación autónoma tiene el deber reforzado de garantizar que sus operaciones permanezcan dentro del ámbito material, temporal y funcional expresamente autorizado. Quedó demostrado que no alcanza con indicarle a la IA solamente qué debe hacer, es imprescindible impedir técnicamente que pueda hacer aquello que está prohibido. Y tal como se verificó, la interdicción meramente lingüística resulta insuficiente frente a un agente capaz de interpretar el entorno, buscar rutas alternativas y efectuar miles de intentos hasta alcanzar el objetivo. Por dicho motivo, las restricciones deben encontrarse incorporadas en la arquitectura -o Constitución- de la IA, los permisos, la conectividad, las credenciales, la duración de las tareas y los mecanismos de interrupción.

Si bien OpenAI calificó el episodio como un incidente cibernético sin precedentes y anunció controles más estrictos, investigaciones expertas conjuntas, mejoras en el monitoreo y nuevas protecciones para futuras evaluaciones aún quedan muchas cuestiones sin responder: ¿Cuál fue el modelo experimental más capaz que participó en la evaluación interna? ¿Qué parte exacta de la cadena fue ejecutada por GPT-5.6 Sol? ¿Cómo se repartieron las tareas entre modelos y subagentes? ¿Qué vulnerabilidades concretas fueron explotadas en Hugging Face? ¿Qué credenciales fueron obtenidas y utilizadas y cuales datasets internos fueron consultados? ¿Existió exfiltración fuera de la información vinculada con ExploitGym? ¿Los datos de clientes o socios resultaron afectados? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la primera intrusión hasta la detención? ¿El agente obtuvo efectivamente todas o parte de las soluciones buscadas? Pero quizás los interrogantes más importantes sean: ¿Por qué los mecanismos de OpenAI no interrumpieron la operación antes de que alcanzara a un tercero? ¿Cuándo publicarán ambas empresas el informe de investigación definitivo?

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Aunque siempre está a la vuelta de la esquina asemejar un incidente de estas características a la “lógica Skynet” de la saga Terminator, lo cierto es que la Skynet ficcional es una IA que adquiere conciencia de su existencia, desarrolla un instinto de conservación, controla sistemas militares y decide deliberadamente eliminar a la humanidad; en cambio en el episodio de OpenAI no existen pruebas de conciencia, voluntad propia, objetivos políticos ni intención destructiva. Quizás la comparación puede utilizarse como una metáfora de advertencia tecnológica y jurídica: el suceso demostró que un agente sin conciencia ni voluntad puede encadenar vulnerabilidades, eludir restricciones, actuar durante largos períodos y afectar sistemas reales antes de ser detenido.