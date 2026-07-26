Opinión

Los valores argentinos, de selección

Nuestro país se distingue, desde el siglo XIX, por su apertura migratoria y por su legislación con derechos civiles igualitarios

Guardar
Selección argentina - Reuters/Denny Medley
Selección argentina - Reuters/Denny Medley

La final del Mundial 2026 quedó atrás, pero dejó una polémica que excede lo deportivo. En las horas posteriores a la definición ante España, figuras internacionales como Samuel L. Jackson, Patti Smith, Javier Bardem y Rosalía —entre otras— protagonizaron mensajes que insinuaban, con distinto grado de gravedad, que la Argentina es un país racista. Alguna de esas mismas voces, cabe decirlo, terminó pidiendo disculpas al advertir el error o la liviandad con la que había hablado. Pero el eco de esas acusaciones ya había recorrido el mundo, alimentando un prejuicio que conviene desarmar con información, no con enojo.

Ese tipo de generalizaciones tiene la vitalidad propia de las campañas de odio: se viralizan rápido, no requieren pruebas y dejan una marca difícil de borrar. Por eso vale la pena, más allá del resultado deportivo, poner en contexto quiénes somos como país y qué valores sostuvo nuestra selección durante todo el proceso, incluso sin haber levantado la copa.

PUBLICIDAD

Empecemos por los hechos. Ningún país del mundo tuvo, ni tiene, una Constitución tan abierta a la inmigración como la Argentina. Desde 1853 nuestra Carta Magna invita a todos los extranjeros que quieran habitar el suelo argentino a instalarse, trabajar y progresar aquí, con los mismos derechos civiles que cualquier nativo. No es una declaración retórica: a lo largo de nuestra historia recibimos corrientes migratorias de Europa, de países limítrofes, de Asia y de África, y seguimos haciéndolo hoy. Pocas sociedades del planeta pueden mostrar semejante mixtura sin haber levantado muros ni exigido visas selectivas.

A esa apertura constitucional se suma un sistema educativo público y gratuito hasta el nivel universitario, disponible para quienes residen en el país, sin distinción de origen.

PUBLICIDAD

La Ley 1420 y la Reforma Universitaria de 1918 son hitos en el desarrollo educativo . Un ejemplo: mientras en buena parte del mundo estudiar en la universidad implica aranceles de miles de dólares o restricciones de ingreso para extranjeros, en la Argentina cualquier persona que viva aquí puede formarse sin pagar un peso. Lo mismo ocurre con la salud pública: nuestro sistema no expulsa a quien no puede pagar ni presenta facturas impagables a quien necesita atención médica urgente.

También supimos, con todas las garantías constitucionales, juzgar y condenar a los responsables del terrorismo de Estado, tanto en tribunales argentinos como en el exterior. Pocos países atravesaron un proceso de memoria, verdad y justicia tan sostenido en el tiempo y con tantas garantías procesales para los acusados. Y cuando sufrimos el terrorismo en carne propia —los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, planificados fuera de nuestras fronteras— no respondimos con más violencia: elegimos, con paciencia y a pesar de las frustraciones, seguir sosteniendo los procesos judiciales hasta hoy.

Nada de esto significa que seamos un país perfecto. Como en cualquier sociedad moderna, en la Argentina existen situaciones de discriminación y de clasismo que lastiman a diario, y que no hay que negar ni minimizar. La diferencia es que las enfrentamos con una legislación específica contra toda forma de discriminación, con instituciones que atienden esos reclamos y con una sociedad civil que no calla frente a esos episodios.

Por eso, frente a quienes insinuaron desde el prejuicio o la ignorancia que somos “el país más racista del mundo”, vale reivindicar lo que mostró nuestra Selección durante todo el Mundial: unidad, esfuerzo colectivo y una entrega que, ganando o perdiendo, sirvió de ejemplo —como bien reconoció el propio Javier Bardem— para millones de chicos que aprendieron cómo se compite con nobleza. Ese espíritu, el de Messi, el del Dibu, orgullo marplatense, el de Scaloni y el de todo un plantel que no bajó los brazos ni buscó excusas, es también el espíritu de un país que tiene mucho por aprender, por mejorar y por crecer, pero que tiene, sobre todo, valores para defender, reivindicar y sentirse orgulloso.

Temas Relacionados

Selección argentinaValoresMundial 2026

Últimas Noticias

Desubicados: el lado correcto de la historia no es aumentar la desigualdad norte-sur

En España la organización Mares contabilizó 28 agresiones contra argentinos/as y, en dos casos, con palizas y golpes que resultaron en riesgo de vida. La consultora Sentimientos Públicos detectó 300.000 tuits con la frase “seres humanos horribles”. La izquierda y la derecha europea se pusieron de acuerdo en atacar a Sudamérica

Desubicados: el lado correcto de la historia no es aumentar la desigualdad norte-sur

El racismo que toleramos

En los últimos años se ha producido un fenómeno novedoso que representa un desafío para el clima de tolerancia que siempre caracterizó a la sociedad argentina: personajes que pertenecen al entorno del Presidente difunden habitualmente expresiones racistas y homofóbicas que, en cualquier otro momento, hubieran generado respuestas muy contundentes

El racismo que toleramos

La inversión no repunta: ¿es preocupante?

Aunque la actividad mejoró en el primer trimestre, el componente más asociado al crecimiento de mediano plazo siguió en descenso y volvió a abrir una brecha significativa frente a los estándares de economías emergentes

La inversión no repunta: ¿es preocupante?

La estrategia del equipo económico para contener al dólar

La hipótesis es que el Gobierno ofreció “seguros” para descomprimir el mercado spot y moderar la presión sobre el tipo de cambio oficial

La estrategia del equipo económico para contener al dólar

Cómo las pyme argentinas deben liderar la transición competitiva

Las pequeñas y medianas empresas operan en un escenario de márgenes más estrechos y mayor competencia, donde la eficiencia deja de ser una mejora incremental y pasa a definir la viabilidad del negocio

Cómo las pyme argentinas deben liderar la transición competitiva

DEPORTES

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

“Quería reivindicar a Messi por lo que hizo en el Mundial”, la serie fotográfica de Víctor Bugge que reinterpreta al ídolo

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

Neymar marcó un doblete para el Santos y realizó un polémico festejo contra los hinchas por su presencia en torneos de póker

TELESHOW

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte de Ernestina Pais y contó cómo era el vínculo entre ellas

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido largo en paillettes borgoña con detalles en plata

Rocío Igarzábal recordó a Ernestina Pais a un mes de su muerte: “Merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania emitió una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso del atropello múltiple en Berlín que dejó un muertos y 16 heridos

Alemania emitió una orden de búsqueda y captura contra el sospechoso del atropello múltiple en Berlín que dejó un muertos y 16 heridos

Estados Unidos condenó las ejecuciones en Irán e instó al régimen a liberar a los presos políticos

Manuel Vilas: "Sin ocio no hay amor, el capitalismo salvaje nos conduce al celibato"

El Salvador: Rescatan a cuatro personas y reportan una fallecida tras ser arrastradas por corriente en playa Costa del Sol

Honduras registra 17 muertes por tosferina y 215 casos sospechosos en lo que va de 2026