El ajuste no tocó fondo

El gobierno nacional le cedió a Santa Fe 67 kilómetros de la ruta nacional AO12 (@maxipullaro)

Argentina -su sociedad- viene siendo socia del fracaso de un gobierno que prometió la destrucción creativa y hasta ahora solo cumplió con la primera palabra: destrucción.

La selección de fútbol brindó una alegría colectiva y transversal, y Argentina le agradeció, aun perdiendo la Copa, porque vio un esfuerzo conjunto para buscar un logro conjunto.

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Aquí, en la realidad política cotidiana, la cancha está inclinada y solo un sector puede festejar. Sucede, como tantas veces hemos dicho, que la economía de la montaña, de ella se trata, representa un 20% de la actividad económica y con ella sola no alcanza. Cada vez son más notorias las dos velocidades. Como le dijo a Infobae el economista Gustavo Reija: “Las provincias de Vaca Muerta crecen en actividad económica y empleo, pero los conurbanos se asfixian”.

La pregunta es: ¿hasta cuándo la sociedad se sentirá “socia” de un individualismo político que no la incluye integralmente? Neuquén, San Juan y Salta son el resultado positivo de un crecimiento económico por la decisión política de apostar a Vaca Muerta, camino que no inició Milei, sino que continuó. Pero el Presidente no se enamora de las políticas de Estado. El cuestionamiento ante este escenario es: ¿ya no hay más posibilidades de ajuste?

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¿Habrá un giro copernicano para incentivar la actividad económica y el consumo para incrementar la recaudación y así mantener el equilibrio fiscal? Sucede que, si esto fuese así, corre riesgo la otra virtud del modelo: la inflación. Hasta aquí, el gobierno anarcocapitalista vendió lo que quedaba de las joyas de la abuela, ajustó hasta la asfixia a jubilados, discapacitados, universitarios, salarios, provincias; sin embargo, junio acusó déficit. Con los ingresos genuinos no alcanza. La destrucción aplicada a la industria, comercio y al consumo hoy le pasa factura a la recaudación.

Para mantener el equilibrio fiscal, ¿qué se debería hacer? Echar mano a una política que mejore la actividad económica. El ministro Caputo en algún momento sugirió un acuerdo con los bancos para créditos accesibles para la construcción.

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¿Puede un gobierno anarcocapitalista que lleva casi tres años destruyendo el andamiaje productivo, sin intentar reconvertirlo, reconstituirlo? Aun si lo intentase, habría políticas que, de aplicarlas, romperían su virginidad ideológica. Por ejemplo: crédito a tasa negativa y/o apertura administrada.

En estos días, según la consultora QSocial, el Presidente cayó en la ponderación positiva 3 puntos para bajar al 31%, y la negatividad es del 64%. No está mal, ante la política aplicada, sostener una base del 30%. El otro dato significativo es que la mirada de la sociedad argentina sobre la economía es negativa en un 68%.

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Todo indica que el Gobierno seguirá con su ajuste. ¿De qué manera? PAMI lleva un ajuste acumulado a la baja en transferencias durante el primer semestre del año del 14,2%. El ajuste en las provincias en el semestre es del 51.7%, y durante el 2024/25 fue, en términos reales, del 65%.

Este miércoles, en un acto en Casa Rosada que tuvo como protagonista al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, donde Nación le transfirió 67 kms de ruta, la secretaria General de la presidencia, Karina Milei, dijo: “El Gobierno nacional se preocupa por las provincias porque todos somos argentinos”. Increíble hallazgo.

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Lo cedido es responsabilidad de Nación, que está fondeado por el impuesto que percibe cada vez que se compra combustible. ¿Dónde está la plata? El gobernador recibió la ruta nacional AO12 para hacerse cargo de las obras sin recibir un peso y agradecer el gesto.

Pullaro le dijo a Infobae: “Nosotros pedíamos esta ruta porque es fundamental para la estructura de llegada a los puertos. Y Nación nos la cedió”.

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Por su parte, el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, nos dijo: “Es la voluntad santafesina de transformar un problema en una solución, porque el estado de esos 67 kms es tremendo. A futuro se analizará un peaje. En ocho meses, aproximadamente, estará lista la obra”. Y su par de Economía, Pablo Olivares, manifestó: “Era una limitación para nuestro gobierno y una impotencia no poder mejorar nuestra logística productiva”.

Nación, post Mundial, ha buscado la foto. El gobernador Pullaro administra sus gestos.

El del 20 de junio, marcando que sin corrupciones se pueden hacer obras, y el de esta semana, prestándose a una foto que le sirve al gobierno nacional. Los presentes, consultados por Infobae, se sorprendieron por el posicionamiento de Karina Milei y admiten que, con Diego Santilli y la buena relación de Gisela Scaglia con Martín Menem, todo fluye distinto.

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El gobierno nacional mostró con este acto que puede construir acuerdos con gobernadores y tantear si puede ampliar su base territorial para el 2027. El gobernador, por su parte, empezará a analizar si mantendrá para el año que viene distancia electoral con el Presidente o la posibilidad de acuerdos.

P.D.: el sábado 18 de julio, un héroe de Malvinas, titular de la Federación Santafesina que los nuclea, Rubén Rada, falleció, no sin antes haber tenido la satisfacción de ver que los integrantes de la Selección, tras derrotar a Inglaterra, flamearan una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Muchos de sus integrantes fueron visitados por este grupo de ex soldados combatientes en sus escuelas, sembrando el germen de la malvinización. La última vez que esta cronista conversó con él, le dijo: “Hubo muchos uniformes que hicieron mucho daño. Pero nosotros, al igual que Belgrano, salvando las distancias, fuimos civiles que nos pusimos el uniforme de San Martín”.

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Rada, quien nació en un barrio humilde de Rosario, nunca dejó de preocuparse, porque lo conocía, del padecer de los más necesitados. Por eso concluyó aquella charla que tuvimos diciendo: “Cuando le tenés miedo al pueblo y al pobre, es porque algo mal hiciste”.

Su lucha por la unidad no fue en vano. Lo despidieron dos gobernadores de su provincia y dirigentes de distintos partidos políticos.