Programar en tiempos de IA

La inteligencia artificial generativa cambió la forma de desarrollar productos digitales al permitir generar código, diseñar interfaces y automatizar procesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial generativa cambió rápidamente la manera en que se desarrollan productos digitales. Hoy es posible generar código, diseñar interfaces o automatizar procesos con apenas unas líneas de texto. Este avance tecnológico impulsó una pregunta que se repite tanto en ámbitos educativos como empresariales, ¿sigue teniendo sentido aprender a desarrollar cuando la inteligencia artificial puede escribir código por sí sola?

Lejos de perder relevancia, la programación se vuelve una habilidad aún más estratégica. Las herramientas de inteligencia artificial no reemplazan la necesidad de comprender cómo funcionan los sistemas, sino que amplifican la capacidad de quienes ya cuentan con ese conocimiento. La generación automática de código permite acelerar tareas repetitivas, eso es innegable. Sin embargo, todavía requiere criterio humano para definir el problema, validar soluciones y tomar decisiones de arquitectura.

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Este cambio implica también una transformación en el rol del desarrollador. Tradicionalmente, gran parte del trabajo consistía en escribir código línea por línea. Con la inteligencia artificial, ese tiempo se desplaza hacia actividades de mayor valor, como el diseño de soluciones, la evaluación de alternativas tecnológicas y la optimización del rendimiento. La programación deja de ser únicamente ejecución técnica para convertirse en una disciplina orientada al pensamiento estructurado y la resolución de problemas complejos.

Además, hay otro aspecto fundamental donde la inteligencia de las personas prevalece: la inteligencia artificial no comprende por sí misma el contexto del negocio. Las decisiones sobre escalabilidad, seguridad o integración con otros sistemas continúan dependiendo del conocimiento humano. Sin una base de programación, resulta difícil detectar errores, evitar malas prácticas o adaptar el código generado a necesidades reales. En este sentido, aprender a programar permite pasar de ser un simple usuario de herramientas de inteligencia artificial a convertirse en un creador de soluciones.

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El impacto también se refleja en la productividad. Equipos pequeños pueden desarrollar productos en menos tiempo, automatizar procesos internos y experimentar con nuevas ideas con mayor rapidez. Este escenario no reduce la demanda de perfiles técnicos, sino que aumenta su trascendencia dentro de las organizaciones. Un desarrollador con conocimientos sólidos y dominio de herramientas de inteligencia artificial puede generar valor de manera más eficiente que nunca.

A su vez, comienzan a surgir nuevos roles vinculados al desarrollo y la integración de inteligencia artificial, que requieren bases técnicas sólidas. Empresas de distintos sectores ya están incorporando estas capacidades para optimizar procesos, mejorar la experiencia de usuario y acelerar la innovación. En Argentina, varias organizaciones tecnológicas trabajan en la integración de inteligencia artificial en sus productos y servicios, pero muchas veces no pueden por sí solos.

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La tendencia indica que la inteligencia artificial no elimina la necesidad de programadores, sino que redefine sus habilidades. Aprender a programar hoy implica entender cómo colaborar con estas herramientas, aprovechar su potencial y mantener el control sobre las decisiones clave. En un contexto donde la tecnología evoluciona con rapidez, quienes comprendan los fundamentos del desarrollo serán los que mejor puedan adaptarse.

La inteligencia artificial está cambiando la forma de construir software, pero no reemplaza el pensamiento detrás de su creación. Por el contrario, vuelve más valiosa la capacidad de diseñar, analizar y resolver problemas. En la era de la automatización, aprender a programar no es solo una ventaja competitiva: es una de las habilidades que permitirá aprovechar plenamente las oportunidades del futuro digital.

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