Hoja de ruta para examinar las políticas económicas en América Latina

El presidente Javier Milei y el senador brasileño Flavio Bolsonaro

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En los últimos trimestres y en los venideros, América Latina ha presenciado y seguirá experimentando virajes ideológicos en la gestión de sus gobiernos, los cuales se suman a las transiciones vividas en los últimos dos años. Estos cambios abarcan tres dimensiones fundamentales: el enfoque de inserción política internacional, la transformación de las reglas político-institucionales y la concepción del modelo económico.

El objetivo de este texto es resaltar diez elementos necesarios para analizar las políticas económicas en curso o proyectadas a futuro. Surge de la convergencia entre la política económica, la economía política y la experiencia histórica regional. No pretende predecir el accionar de las próximas administraciones ni evaluar gestiones actuales, sino ofrecer un decálogo de temas para realizar una revisión rápida de la política económica, garantizando que ninguna variable crítica quede excluida.

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Visión estratégica internacional: Responde a cómo se inserta el país en el mundo actual y en un horizonte de diez años. Implica evaluar su autonomía política y económica, identificar los ejes del poder global, comprender su dinámica y determinar sus oportunidades o amenazas. La tecnología y las transformaciones sociales juegan un rol crítico indispensable. Creer que el contexto global siempre será favorable por el auge de las commodities o por conflictos bélicos ventajosos para la región conduce a lecturas equívocas de consecuencias impredecibles. Visión política general: Los objetivos y metas económicas deben ser consistentes con el rumbo político del gobierno. La propuesta económica no es una isla, sino parte de un enfoque integral; cualquier inconsistencia es un grave error de partida que el presidente debe reformular de inmediato. La política y la economía caminan de la mano. Identificación de restricciones: Es crítico evaluar los límites económicos, financieros, internacionales, políticos y sociales de cualquier programa, sea propuesto o en ejecución. Los errores en esta materia son fatales para el equipo económico, la presidencia y la sociedad. Debe comprenderse que no cualquier sociedad, por sus condiciones y aspiraciones, está en posición de tolerar determinados programas o políticas. Priorización de objetivos: Los gobiernos no pueden resolver todas las demandas simultáneamente; deben enfocarse en muy pocos objetivos económicos -quizás uno o dos- con metas claras y explicables. Esta prioridad varía con el tiempo según los éxitos y fracasos del programa. Consistencia del programa: Debe existir coherencia entre los objetivos fijados y los instrumentos seleccionados para evitar que se neutralicen entre sí. La multiplicación irracional de metas por la influencia de los grupos de interés -aliados políticos o corporaciones privadas- suele derivar en herramientas diversas que vuelven incoherente al conjunto y hacen fracasar al gobierno. La minimización de estas presiones y su distribución en el tiempo se tornan indispensables para una buena gestión económica. Secuencia temporal de reformas: El orden cronológico de las medidas es vital. Primero se deben reducir las distorsiones domésticas (impuestos y regulaciones que restan competitividad) mediante un cronograma claro pero flexible, entendiendo que el impacto difiere, por ejemplo, entre una pyme local y una corporación global exportadora. Completado esto, se pueden abrir progresivamente los flujos financieros de corto plazo, cuya velocidad siempre arrolla la reasignación de recursos de la economía real, que es mucho más lenta. Momento político y reputación: Lanzar un plan con alto apoyo popular facilita su viabilidad. Las reformulaciones necesarias deben realizarse sin improvisaciones y presentarse como resultado del cumplimiento progresivo de las metas o ante eventos de fuerza mayor imposibles de prever. Nunca se debe reformular cuando la reputación del gobierno es baja; en esos escenarios, son preferibles los ajustes menores que contribuyan a recuperar gobernabilidad. Idoneidad del equipo: El grupo técnico debe ser apto para cada tipo y fase del plan (shock o gradual; inicio o madurez). Debe contar con el respaldo absoluto del presidente para consolidar un frente monolítico que minimice disputas por el poder interno. Esto se complementa con una burocracia meritocrática y dinámica; su debilidad impide alcanzar los objetivos en tiempo y forma. Gestión de expectativas: Los agentes económicos tienden a anticipar las medidas con un sesgo negativo en su evaluación. Por ello, el gobierno debe administrar con prudencia la información, la gestualidad y el diálogo social e internacional. Construir un clima de confianza es una responsabilidad política de alto nivel. Estrategia comunicacional: Estrechamente vinculado al punto anterior, el programa debe ser percibido como un todo ordenado y sus lineamientos deben comunicarse con total claridad. Esto debe cumplirse aun cuando no se bautice el programa con un nombre mediático específico.

La naturaleza volátil de América Latina nos obliga de manera permanente a repensar estas cuestiones y variables. Por ello, este decálogo pretende ser un aporte para que los agentes económicos cuenten con una guía de verificación que les permita identificar dónde está parado su gobierno y hacia dónde puede dirigirse. La evaluación final, el balance de resultados y las decisiones tomadas residirán siempre en el criterio de cada individuo u organización.