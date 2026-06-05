Cuando la digitalización empieza a redefinir cómo vivimos en comunidad

Se vive un proceso de profesionalización de la administración de consorcios como parte de la transformación digital de las ciudades (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante años, cuando se hablaba de transformación digital, la conversación se concentraba en sectores como la banca, el retail o la logística. Eran las industrias que marcaban el ritmo del cambio, donde la tecnología redefinía procesos, modelos de negocio y la relación con los usuarios. Pero hay una transformación menos visible que empieza a ganar velocidad: la digitalización de la vida cotidiana en los edificios donde vivimos.

Los consorcios no suelen aparecer en los debates sobre innovación. Sin embargo, concentran una dimensión clave de la vida urbana: la organización de la convivencia, la administración de recursos compartidos y la experiencia diaria de millones de personas.

PUBLICIDAD

Y es justamente ahí donde empieza a notarse el cambio.

Durante mucho tiempo, la gestión de consorcios estuvo dominada por una lógica de urgencia. En contextos de alta inflación y costos crecientes, la prioridad era responder mes a mes a la presión económica. La eficiencia no era el eje principal; la continuidad operativa, sí.

PUBLICIDAD

Hoy, ese escenario empieza a modificarse. Sin que los desafíos desaparezcan, la velocidad de ajuste se estabiliza parcialmente y aparece un nuevo foco: cómo se gestionan mejor los sistemas existentes.

En ese punto, la transformación digital deja de ser un concepto asociado a modernización y pasa a ser una necesidad estructural.

La administración de edificios todavía presenta altos niveles de fragmentación operativa: información dispersa, procesos manuales, múltiples canales de comunicación y una fuerte dependencia de tareas administrativas repetitivas.

PUBLICIDAD

Ese modelo empieza a mostrar límites no solo por eficiencia interna, sino por algo más profundo: la evolución de las expectativas de las personas.

El cambio más relevante no es tecnológico, sino cultural. Hoy, los vecinos se relacionan cotidianamente con servicios digitales que ofrecen inmediatez, transparencia y autonomía. Esa experiencia se traslada, inevitablemente, a cómo esperan interactuar con la administración de su edificio.

PUBLICIDAD

La digitalización ya no transforma únicamente industrias tradicionales. También empieza a redefinir cómo se organiza la vida en comunidad. Esto plantea un cambio de paradigma.

La gestión de consorcios deja de ser un proceso centrado exclusivamente en la administración operativa para convertirse, progresivamente, en un sistema de experiencia: acceso a la información, trazabilidad de decisiones, comunicación más clara y procesos más ágiles.

PUBLICIDAD

La tecnología no reemplaza el rol del administrador. Lo redefine.

Permite liberar tiempo operativo, reducir fricciones y mejorar la calidad de gestión, para que el foco pase de la ejecución repetitiva a la toma de decisiones y el acompañamiento de las comunidades.

PUBLICIDAD

En paralelo, los edificios comienzan a incorporar herramientas digitales para votaciones, comunicación interna y gestión documental. Estos cambios no eliminan la complejidad propia de la convivencia, pero sí ordenan dinámicas que históricamente fueron informales y poco estructuradas.

En este contexto, aparece un fenómeno más amplio: la profesionalización de la administración de consorcios como parte de la transformación digital de las ciudades.

PUBLICIDAD

Los edificios dejan de ser solo estructuras habitacionales para convertirse en espacios donde también se expresa el cambio en los hábitos digitales, las expectativas de servicio y la forma en que las personas se organizan colectivamente.

La transformación digital, en ese sentido, ya no ocurre solo en las industrias. También ocurre en la vida cotidiana.