Opinión

Por qué la era con más información es la que menos nos enseña

La pregunta relevante ya no es cómo acceder a la información, sino qué hacemos con ella y cómo la transformamos para cambiar lo que somos y sabemos

Guardar
Hombre de mediana edad con expresión pensativa, mirando un monitor CRT que muestra código en un escritorio desordenado con herramientas electrónicas y una estación de soldadura.
Existe una diferencia abismal entre acceder a la información e incorporar el conocimiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Vivimos en la era de la infoxicación. Nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos tanto conocimiento disponible a un solo clic de distancia. Un estudiante universitario puede acceder gratis a las clases de los mejores profesores de Harvard desde su teléfono; un ejecutivo puede escuchar a los mayores expertos en inteligencia artificial en un podcast mientras esquiva el tránsito; una empresa puede contratar plataformas globales de capacitación sin mover a nadie de su escritorio.

Las herramientas están ahí, disponibles las 24 horas. Y sin embargo, la realidad devuelve un diagnóstico frustrante: el estudiante aprueba el examen y olvida todo a las dos semanas, el profesional acumula horas de reproducción de contenido que jamás aplica, y los equipos corporativos regresan de los talleres motivacionales para seguir haciendo exactamente lo mismo que hacían antes.

PUBLICIDAD

Existe una diferencia abismal entre acceder a la información e incorporar el conocimiento. El verdadero problema actual radica en que confundimos de manera sistémica la apariencia del aprendizaje con el aprendizaje real. Evaluamos el éxito formativo por el certificado obtenido, la cantidad de horas de contenido consumidas o la asistencia a un taller, pero no por la habilidad real adquirida.

Este fenómeno ya fue bautizado en el ámbito corporativo global por laboratorios de investigación de la Universidad de Stanford como workslop. El término describe a todo ese contenido, muchas veces generado de forma masiva por inteligencia artificial, que posee una estética impecable y un diseño perfecto, pero que carece absolutamente de sustancia, utilidad práctica o impacto real en quien lo recibe. Estudios recientes en el sector privado revelan que hasta un 40% de los empleados afirma haber padecido este tipo de capacitaciones vacías en el último mes, mientras que hasta un 70% de los talentos no recibe formación continua dentro de sus organizaciones. La formación para empresas corre el riesgo de convertirse en un commodity de cotillón; lo que escasea, y se perfila como prometedor, es el aprendizaje de fondo, profundo.

PUBLICIDAD

La ciencia que ignoramos frente a la pantalla

La paradoja es que la ciencia del aprendizaje sabe cómo resolver esto desde hace más de medio siglo, pero el mercado insiste en ignorarla. La andragogía —la disciplina que estudia cómo aprenden los adultos— determinó hace décadas que las personas no incorporan conocimientos de forma pasiva. Un adulto no aprende simplemente sentándose a escuchar a un experto que habla bien frente a una pantalla. El cerebro necesita hacer, vivenciar, debatir y construir con otros.

La neurociencia moderna lo ratifica a través de fenómenos cognitivos comprobados. El llamado production effect (efecto de producción) demuestra que cuando leemos en voz alta, exponemos un concepto ante pares o debatimos activamente, el cerebro activa en simultáneo áreas visuales, auditivas y motoras, fijando una huella de memoria mucho más profunda. A esto se suma el protégé effect (efecto protegido): la psicología cognitiva demostró que cuando una persona estudia un tema con la expectativa y el compromiso de tener que enseñarlo a otro, procesa y organiza la información de una manera mucho más lógica, conectada y aplicable.

Los médicos implementan esta dinámica con éxito desde hace generaciones a través de los ateneos interconsultas. En esos espacios no hay un gurú dictando cátedra ante un auditorio sumiso; hay un grupo de pares analizando un caso real, cuestionando en voz alta, debatiendo hipótesis y enseñándose mutuamente. Ese modelo colaborativo y práctico es el que verdaderamente ancla el conocimiento.

La habilidad del futuro no está en Google

En un mundo donde cualquier duda se responde en tres segundos a través de un buscador o un bot conversacional, acumular datos carece de valor competitivo. La pregunta relevante ya no es cómo acceder a la información, sino qué hacemos con ella y cómo la transformamos para aprender y desaprender de acuerdo a nuestro objetivo.

El aprendizaje real es un proceso que a veces resulta lento e incómodo. Requiere conectar los saberes previos con los descubrimientos nuevos, exponer las ideas ante la crítica de terceros y ensayar soluciones de forma activa. Además, el verdadero desarrollo no se agota cuando finaliza la clase o se cierra la sesión de Zoom; el impacto real comienza después, cuando la discusión se traslada al almuerzo, al pasillo o a la resolución de una crisis laboral.

No es una cuestión menor ni meramente académica. El Foro Económico Mundial ubica la capacidad de aprendizaje activo y la flexibilidad cognitiva como una de las competencias laborales más críticas y estratégicas a nivel global para los próximos años. En un entorno de incertidumbre tecnológica y económica constante, el activo más valioso de un profesional ya no es lo que aprendió en el pasado, sino su disposición y metodología para seguir aprendiendo todos los días.

La próxima vez que consumamos horas de contenido en redes, cursos o plataformas digitales, vale la pena hacernos una pregunta incómoda pero urgente: ¿esto que estoy mirando está activando una transformación real en mi rutina, o es simplemente workslop estético que desaparecerá de mi cabeza mañana por la mañana?. Esa resolución determinará si permanecemos en un ciclo de falsa productividad, de una dinámica puramente reactiva o si finalmente consolidamos una mentalidad de crecimiento con resultados tangibles.

Temas Relacionados

WorkslopEmpresasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El arte de demorarse: recomenzar desde el corazón

Educar y cultivar la virtud del corazón implica aprender a detenerse, hacer pausas necesarias para reflexionar y mirar a los ojos a quien tengo enfrente para reconocernos

El arte de demorarse: recomenzar desde el corazón

Cuando la sociedad pierde humanidad

La reciente encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, y el tedeum del 25 de mayo de Jorge García Cuerva advierten sobre el mismo peligro: una civilización que avanza tecnológicamente mientras retrocede humanamente

Cuando la sociedad pierde humanidad

La anemia en el Perú: a pesar de una buena normativa, seguimos a la cola de Latinoamérica

Un análisis realizado en 18 países mostró notorias diferencias en los índices de anemia por deficiencia de hierro en menores de 5 años, así como en las estrategias implementadas para su combate en la región

La anemia en el Perú: a pesar de una buena normativa, seguimos a la cola de Latinoamérica

Día de la Educación Inicial: aprender jugando también es aprender

El vínculo con los adultos, el juego libre, los cuentos, la música y la interacción social fortalecen el desarrollo cerebral, emocional y comunicativo durante los primeros años de vida

Día de la Educación Inicial: aprender jugando también es aprender

Hay pasiones que se llevan puestas

La pasión futbolera se expresa a través de pequeños rituales, colores y estilos únicos en tiempos del Mundial 2026

Hay pasiones que se llevan puestas

DEPORTES

Un histórico de Belgrano revela el detrás de escena del campeón del Apertura: por qué Zielinski “está iluminado”

Un histórico de Belgrano revela el detrás de escena del campeón del Apertura: por qué Zielinski “está iluminado”

El hit que se vengó de la odiosa burla de Alemania contra Argentina tras la final del Mundial 2014: “Este gaucho no se agacha”

Las luces rojas en el tablero de Scaloni que demoraron la publicación de la lista de Argentina para el Mundial: cómo sería el anuncio

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

Seis bajas de peso y la incógnita Juanfer Quintero: los convocados de Coudet para el duelo River Plate-Blooming por la Sudamericana

TELESHOW

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La palabra de Gerardo Romano sobre su estado de salud: “No estoy internado”

Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada: “Está fuera de peligro”

Lali Espósito, ganadora en los Premios Carlos Gardel 2026: “Nos hacen creer que decir lo que pensamos puede costarnos caro”

INFOBAE AMÉRICA

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

La jefa de Inteligencia de Comunicaciones del Reino Unido acusó a Rusia de robar tecnología y organizar sabotajes e intentos de asesinato

Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque con drones contra la central nuclear de Emiratos Árabes de la semana pasada

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: un muerto