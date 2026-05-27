El arte de demorarse: recomenzar desde el corazón

En Dilexit nos, el papa Francisco nos invita a recuperar el núcleo integrador de la existencia humana, proponiendo la centralidad de la virtud del corazón (Foto: AP/Andrew Medichini)

Vivimos en una época paradójica. Por un lado, la hiperconectividad digital promete acercarnos; por otro, experimentamos una fragmentación social y un aislamiento existencial sin precedentes. Nos hemos convertido en sociedades de la exterioridad, donde el valor de un individuo suele medirse por su productividad cuantificable, su presencia en las redes o su capacidad de adaptación a un entorno tecnológico voraz. En este escenario de sutil deshumanización, la encíclica Dilexit nos del papa Francisco emerge no solo como un documento de naturaleza teológica, sino como un manifiesto filosófico y antropológico de resistencia.

Considerado el legado espiritual de Francisco, el texto nos invita a recuperar el núcleo integrador de la existencia humana, proponiendo la centralidad de la virtud del corazón, capaz de devolvernos el sentido de la compasión, la gratuidad y la verdadera fraternidad.

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Para comprender el alcance de esta propuesta, es necesario rescatar la noción de “corazón” más allá de su reduccionismo romántico o meramente emocional.

En la tradición bíblica y en el pensamiento humanista profundo, el corazón no es el asiento de sentimientos pasajeros, sino el centro fundante del ser. Es el lugar de la síntesis, donde la razón, el afecto y la voluntad se entrelazan para dar origen a las decisiones más auténticas. La virtud del corazón consiste, precisamente, en mantener viva la capacidad de conmoverse, de discernir desde la totalidad del propio ser y de unificar los fragmentos dispersos de nuestra rutina diaria.

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El papa Francisco acierta al diagnosticar que la crisis global contemporánea es, en su raíz, una crisis del corazón. Cuando los vínculos se despersonalizan y se transforman en meras transacciones o interacciones virtuales regidas por algoritmos sesgados, se pierde lo más propio de la humanidad. Sin corazón, las estructuras políticas se vuelven burocracias frías, la economía se torna cruel y desalmada, y la misma religión puede degradarse en moralismos rígidos o rituales vacíos de amor.

Por el contrario, educar y cultivar la virtud del corazón implica aprender a detenerse, hacer pausas necesarias para reflexionar y mirar a los ojos a quien tengo enfrente para reconocernos.

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Esta virtud del corazón posee una dimensión profundamente comunitaria. No se trata de un repliegue narcisista hacia el sentimentalismo individual, sino de una apertura radical para alojar al otro. Un corazón transformado es capaz de revertir la “globalización de la indiferencia” desde la “cultura del encuentro”. Para el cristianismo, el Corazón de Jesús, símbolo supremo de un amor que se entrega sin condiciones y que asume el sufrimiento del mundo, ofrece una fuente inagotable para sanar las heridas de una humanidad herida por las guerras, la exclusión y el individualismo.

En conclusión, la virtud del corazón propuesta en Dilexit nos representa una brújula indispensable para transitar las complejas paradojas del siglo XXI. Recuperar el corazón no es un repliegue hacia el pasado, sino una condición de posibilidad para que el futuro pueda ser más humano, más justo y más fraterno.

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¿Cómo ejercitar la virtud del corazón?

La Pausa Ignaciana es un ejercicio de interioridad, espiritual, que nos invita a reconectarnos con lo fundante. Es recuperar lo bueno que hubo cada día. Dar gracias y pedir perdón.

Si bien la Pausa apunta al encuentro con Dios y al descubrimiento de su acción en nuestras vidas, incluso para no creyentes o no practicantes es una estrategia válida, ya que la revisión de la propia vida promueve el autoconocimiento necesario.

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