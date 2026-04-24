Opinión

Primer papa americano

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El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)
El papa León XIV llega para celebrar una misa en el estadio Malabo en Malabo, Guinea Ecuatorial, el jueves 23 de abril de 2026, en el último día de su visita pastoral de 11 días a África. (AP Foto/Misper Apawu)

Francisco I fue el 1.er Papa Latinoamericano -ítalo argentino-, jesuita y defensor de la “Iglesia de los Pobres”. Si bien Robert Francis Prevost, León XIV, cura agustino (progresista pero a la derecha de los jesuitas), fue su más apreciado discípulo y compartían la opción por la “sinodalidad”, el nuevo Papa adopta una posición más dialoguista y moderada.

El documento final de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que fue dirigido por el Cardenal Prevost, define la sinodalidad como: «un camino de renovación espiritual y de reforma estructural que permite a la Iglesia ser más participativa y misionera, para que pueda caminar con cada hombre y mujer, irradiando la luz de Cristo».

Esta definición destaca principalmente el carácter transformador de la sinodalidad, tanto en el ámbito espiritual como institucional, con el fin de favorecer una Iglesia más abierta al diálogo, a la escucha y al compromiso con el mundo contemporáneo. Sintetiza un camino de hermanamiento entre la defensa del individuo, la Justicia Social, la igualdad de género y la protección del medio ambiente, evitando sus aristas más extremas.

La “marca” excepcional de Origen de León XIV es la combinación de su nacionalidad norteamericana (nacido en Chicago, 1955) y la adopción de la nacionalidad peruana, país en el que realizó la mayoría de su misión evangelizadora entre los más humildes durante 25 años. Esta combinación lo constituye en el 1.er “Papa Americano” en forma integral por su doble pertenencia al Norte y al Sur.

Su elección como Papa en el mismo año que Donald Trump asume por segunda vez la Presidencia de los EE. UU., no es una mera coincidencia.

Quién puede dudar de la “Centralidad” de los EE. UU. en la geopolítica mundial, y de la especial ideología que representa el Presidente Trump (anti globalización, imperio del poder de la fuerza al del derecho, rechazo de la inmigración, la ideología de género y la indiferencia frente al deterioro del medio ambiente).Tampoco es casual la elección del nombre León XIV como continuador de la obra del Papa León XIII (1878/1903), autor de la encíclica “Rerum Novarum”, documento liminar de la llamada “Doctrina Social de la Iglesia”.

La puja político-ideológica central en Occidente es entre la visión de Trump y la de León XIV. A mi juicio, supera a la de EE. UU.-China, que es la competencia económica global del siglo XXI.

La fortaleza de la cultura occidental se juega en esta puja entre la omnipotencia autoritaria y populista, por un lado, y la Diversidad Democrática y tolerante, por el otro.

En el campo de la verticalidad autoritaria, la superioridad china es y será imbatible.

El equilibrio y la Paz Mundial requieren un Occidente que sea capaz de lidiar y derrotar a sus propios fantasmas, evitando los extremos -como supo hacerlo en el siglo XX con el Comunismo Soviético y el Nazismo- y afirmando un modelo plural que pueda convivir con los mundos oriental y musulmán.

No es una tarea fácil. Pero tampoco fue fácil derrotar la Inquisición, la Esclavitud, el Colonialismo o la Discriminación Étnica o Racial. El desafío es NO equivocar la verdadera “batalla cultural” que tenemos frente a nuestras narices.

*Diego Guelar, ex embajador argentino en USA, la UE, Brasil y China.

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