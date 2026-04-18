Siglos de conflicto entre Occidente y el Islam

Partidarios hutíes levantan armas durante una manifestación en Saná, Yemen, para mostrar solidaridad con Líbano, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah

Los antecedentes del conflicto actual en Medio Oriente pueden leerse en distintos planos que se superponen: el religioso, el imperial, el territorial y el estratégico. Judaísmo, cristianismo e islam surgieron en una misma gran región histórica y comparten una raíz monoteísta, pero esto no impidió que, desde la expansión del islam en el siglo VII en adelante, se desarrollaran conflictos prolongados entre los poderes cristianos de Europa y Bizancio.

Sin embargo, reducir más de mil años de historia a una guerra permanente entre islam y cristianismo es una simplificación: hubo también alianzas, intercambios comerciales, convivencia y rivalidades internas entre ambos mundos. La Península Ibérica fue uno de los escenarios más representativos de esa larga confrontación. La presencia musulmana comenzó en el siglo VIII y concluyó en 1492 con la caída de Granada, aunque la huella cultural del islam perdura en España hasta nuestros días. Al mismo tiempo, la expansión islámica no se limitó al Mediterráneo: alcanzó Asia Central, el subcontinente indio y partes del sudeste asiático. Pero no todas las minorías musulmanas actuales derivan directamente de aquella primera expansión árabe: los uigures son un pueblo túrquico islamizado más tarde en Asia Central, y los rohinyás no pertenecen a Tailandia ni son de origen árabe, sino una minoría musulmana asentada principalmente en Myanmar.

Las Cruzadas de los siglos XI al XIII fueron el episodio más emblemático de la ofensiva cristiana latina sobre Tierra Santa, con Jerusalén como valor simbólico excepcional para las tres religiones monoteístas. Aquellas empresas político-militares fueron mucho más que una simple guerra entre “cristianos y árabes”: intervinieron también turcos, bizantinos, kurdos y diversas facciones locales. El resultado final fue el fracaso de los Estados cruzados y la recuperación de la región para el Islam. Más tarde, el protagonismo pasó al Imperio Otomano, una potencia musulmana de origen turco que desde los siglos XIV y XV avanzó sobre los Balcanes, el Mediterráneo Oriental y parte de Europa Central.

La caída de Constantinopla en 1453 marcó un punto de inflexión decisivo. En los siglos siguientes, los otomanos proyectaron su poder hasta las puertas de Viena, mientras competían con los Habsburgo, Venecia y, más al este, con Rusia. Ese ciclo no fue ya el de las Cruzadas medievales, sino el de la rivalidad entre grandes imperios. En paralelo, Eurasia seguía siendo escenario de choques entre herederos políticos y militares del mundo mongol, cuya expansión previa había alterado en profundidad el equilibrio euroasiático.

A fines del siglo XV comenzó otro giro histórico clave. En 1492 los españoles llegan a América y en 1498 Portugal alcanza la India por vía marítima, inaugurando una etapa de expansión oceánica europea que trasladó el centro de gravedad del poder mundial del Mediterráneo al Atlántico. España y Portugal primero, y luego Holanda, Francia e Inglaterra después, construyeron imperios comerciales, navales y coloniales de alcance global. Eso no significó la desaparición del islam ni del poder asiático, pero sí un aumento claro de la primacía militar, financiera y tecnológica de Occidente.

El Mediterráneo dejó de ser el único eje del mundo y pasó a integrarse a una competencia global más amplia. En Medio Oriente, la intervención europea se profundizó en la era moderna y alcanzó un nuevo hito durante la Primera Guerra Mundial, cuando británicos y franceses combatieron al Imperio Otomano y alentaron rebeliones árabes para debilitarlo. Ese momento ayudó a configurar buena parte del mapa político posterior de la región. A la vez, el avance europeo sobre Asia y África fue enorme durante el siglo XIX, aunque coexistió con grandes civilizaciones y economías no occidentales, como China y la India, cuyo peso histórico seguía siendo determinante.

El verdadero punto de inflexión contra el dominio colonial europeo no estuvo en la primera mitad del siglo XIX, sino en la primera mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La independencia de la India en 1947 abrió una etapa decisiva en la descolonización en Asia, a la que luego se sumaron Pakistán y, más tarde, Bangladesh como Estado independiente. En China, el hito central fue la proclamación de la República Popular en 1949, que no fue republicana en el sentido occidental del término.

Desde entonces, Asia fue recuperando peso económico y estratégico hasta convertirse nuevamente en uno de los grandes ejes del sistema internacional. En ese contexto, las tensiones actuales entre Occidente, el mundo islámico y las potencias asiáticas no pueden explicarse sólo por la religión ni como continuación lineal de las Cruzadas, pero tampoco están desconectadas de esa larga historia. Todavía sobreviven memorias de conquistas, fronteras heredadas, rivalidades imperiales y fracturas culturales que ayudan a entender por qué Medio Oriente sigue siendo un foco recurrente de conflicto. De hecho, esa memoria histórica resulta útil para exaltar el enfrentamiento entre ambos bandos. La continuidad no se expresa como una secuencia lineal en estos mil años, sino en la capacidad de esa región de reactivar, bajo nuevas formas estatales y estratégicas, tensiones donde religión, poder y territorio siguen operando como ejes fundamentales.

Más allá de si se alcanza o no un acuerdo entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, es muy probable que se trate de una pausa en un conflicto cuyas raíces pueden rastrearse hasta hace más de diez siglos.