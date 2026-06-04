La IA necesita periodismo

Google convirtió AI Mode en una experiencia central de búsqueda y aceleró el paso de un modelo de enlaces a un modelo de respuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia tecnológica más importante de las últimas semanas fue la decisión de Google de convertir AI Mode en una experiencia central de búsqueda. El cambio parece técnico. No lo es. Representa una transformación profunda en la forma en que las personas acceden a la información.

La inteligencia artificial está cambiando el modelo de enlaces por un modelo de respuestas. Y eso modifica no solamente la experiencia de búsqueda, sino también la economía de la información, el valor de los medios y la manera en que las marcas construyen autoridad.

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Mientras empresas de todo el mundo intentan entender cómo posicionarse en ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity o en el nuevo ecosistema de búsqueda impulsado por IA, comienza a emerger una realidad que pocos anticiparon: la inteligencia artificial le está devolviendo valor estratégico al periodismo y al earned media.

Los grandes modelos de IA no construyen sus respuestas desde la nada. Necesitan fuentes. Necesitan señales de autoridad. Necesitan contenidos confiables para responder preguntas sobre empresas, industrias, productos, regulaciones o tendencias.

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Y esas fuentes, en gran medida, siguen siendo los medios de comunicación.

Durante años, muchas organizaciones desplazaron inversiones hacia canales propios, redes sociales y producción directa de contenido. La lógica parecía razonable: producir más contenido, controlar el mensaje y depender menos de intermediarios.

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Sin embargo, la inteligencia artificial está introduciendo una nueva variable en la ecuación.

Los modelos de IA no construyen autoridad a partir de lo que una empresa dice sobre sí misma.

La construyen, en gran medida, a partir de lo que terceros confiables dicen sobre esa empresa.

Por eso el earned media está recuperando una relevancia estratégica que trasciende la visibilidad o la reputación tradicional.

Una cobertura periodística de calidad ya no solamente alcanza a lectores humanos. También se transforma en una señal que alimenta sistemas de inteligencia artificial que luego serán consultados por inversores, clientes, reguladores, periodistas, empleados y consumidores.

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Lo que antes era una mención, hoy también es un dato. Lo que antes era reputación, hoy también es una señal de autoridad para los sistemas que organizan el conocimiento.

Esto genera un fenómeno particularmente interesante: Las marcas y empresas necesitan medios creíbles para construir autoridad.

Los medios necesitan organizaciones relevantes para generar información, análisis y cobertura especializada.

Y los sistemas de inteligencia artificial necesitan a ambos para producir respuestas confiables.

Por primera vez en mucho tiempo, comunicación, periodismo e inteligencia artificial forman parte de un mismo ecosistema de valor.

Un ecosistema donde la credibilidad se convierte en el principal activo compartido.

Sin embargo, detrás de esta aparente buena noticia existe una paradoja.

La misma tecnología que está devolviendo valor al earned media es también la que amenaza con alterar el modelo económico que históricamente sostuvo gran parte de la producción periodística.

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Cuando un usuario recibe una respuesta directamente desde ChatGPT, Gemini o AI Mode de Google, muchas veces ya no necesita ingresar al sitio donde se originó la información.

El contenido sigue siendo utilizado. La autoridad sigue siendo reconocida. Pero la atención no siempre llega a la fuente.

Los medios están viviendo una situación inédita: la inteligencia artificial aumenta el valor de sus contenidos como fuente de autoridad y, al mismo tiempo, reduce la necesidad de que los usuarios visiten directamente sus sitios.

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La paradoja es evidente: Nunca fue tan importante para las marcas aparecer en medios creíbles. Y nunca fue tan desafiante para esos medios encontrar modelos sostenibles en un entorno donde las respuestas comienzan a reemplazar a los clics.

Y allí aparece una pregunta mucho más profunda que cualquier discusión sobre posicionamiento digital.

¿Quién financiará la producción de información confiable en la era de la inteligencia artificial?

Porque la IA no investiga. No verifica información. No construye relaciones con fuentes. No cubre conferencias ni lee contextos. No habla con fuentes confidenciales. No sigue procesos regulatorios.

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La IA produce respuestas. Pero no produce información.

Y la calidad de esas respuestas dependerá directamente de la calidad de las fuentes que alimentan el sistema.

Por eso, quizás, la discusión ya no debería limitarse a cómo optimizar la visibilidad de una marca dentro de los entornos de inteligencia artificial.

La discusión debería incluir una pregunta mucho más seria:

¿Qué tipo de ecosistema informativo queremos sostener?

Durante las últimas décadas, las empresas comprendieron la importancia de invertir en la sostenibilidad de los entornos donde operan. Entendieron el valor de la educación, la innovación, el desarrollo de comunidades o el cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque necesitan ecosistemas saludables para crecer.La inteligencia artificial nos obliga a incorporar una nueva dimensión a esa conversación: el ecosistema de información confiable.

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Las compañías necesitan mercados informados.

Necesitan consumidores informados.

Necesitan periodistas especializados.

Necesitan análisis sectoriales.

Necesitan cobertura económica, tecnológica y regulatoria.

Y todo eso cuesta dinero.

De hecho, para una empresa energética, financiera, tecnológica o industrial, la pérdida de capacidad del periodismo especializado no es una buena noticia.

Es exactamente lo contrario.

Invertir en medios creíbles ya no es solamente una decisión de comunicación. Está empezando a convertirse en una decisión estratégica para proteger la calidad del ecosistema informativo del que dependen las propias empresas.

En América Latina, medios con capacidad de producir contenido original a escala regional, sostener equipos periodísticos robustos y generar cobertura especializada cumplen un rol que excede ampliamente la distribución de noticias. Constituyen parte de la infraestructura informativa sobre la que operan gobiernos, empresas, inversores y ciudadanos.

Quizás esa sea la verdadera paradoja de esta nueva etapa.

Nunca fue tan valioso para una marca aparecer en medios relevantes.

Y nunca fue tan importante preservar la capacidad de producir la información confiable que alimenta el sistema.

Porque en un mundo dominado por respuestas generadas por inteligencia artificial, la escasez ya no es el contenido.

La escasez es la credibilidad.

Y la credibilidad sigue produciéndose, en gran medida, dentro de las redacciones.

La inteligencia artificial puede generar respuestas. Pero seguirá necesitando periodismo para tener algo valioso que decir.