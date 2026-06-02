Opinión

Mora récord con encajes récord

Los datos del BCRA mostraron un máximo histórico de cartera irregular del sector privado, con un pico en hogares y tasas de interés reales en alza desde 2024. El rol de los encajes, la escasez de ahorro interno y la absorción de crédito por el Estado

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sobreendeudamiento en Perú
Las familias registraron una mora de 11,7% y las empresas en el 2,8 por ciento

Según los datos de mora del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el pago de los créditos del sector privado con los bancos -sin incluir fintech-, a marzo el monto en mora sumaba el equivalente de USD 7.000 millones, sobre un total de financiaciones de 142 billones de pesos.

Las familias registraron una mora de 11,7% y las empresas en el 2,8 por ciento.

El dato central es que, si se toma la serie histórica que publica el BCRA, la mora total del sector privado quedó en su máximo histórico, con el 7% de la cartera, por encima del nivel observado durante la crisis de la pandemia.

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El registro de atraso en los pagos de los créditos quedó, por amplio margen, en el mayor nivel de toda la serie

Si se observa la serie histórica de la mora de las familias, el registro quedó, por amplio margen, en el mayor nivel de toda la serie. Ante esta situación, el Banco Nación lanzó una línea de créditos para asistir a deudores en mora. La propuesta contempló tasa de interés fija de 65% nominal anual y plazos de hasta 72 meses

La tasa no pareció especialmente conveniente para préstamos personales que informó el BCRA en su último informe monetario diario fue del 64 por ciento.

La discusión de fondo es si este récord de mora de las familias -tanto en préstamos personales como, en particular, en tarjetas de crédito, donde se concentran los porcentajes más altos- respondió a un sobreendeudamiento, como sostuvo el ministro Luis Caputo, bajo la hipótesis de “licuar” deudas con inflación, o si hubo otros factores relevantes.

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Nadie se financia con tarjeta de crédito con el objetivo de licuar una deuda: históricamente, las tasas fueron muy altas

En primer lugar, nadie se financia con tarjeta de crédito con el objetivo de licuar una deuda: históricamente, las tasas fueron muy altas.

Tampoco es cierto que la mora haya aumentado porque subió el stock de crédito. Si sube el denominador, por definición, baja el porcentaje.

Además, la inflación subió durante nueve meses, hasta marzo de 2026. Por lo tanto, apostar a licuar deuda no habría sido un error si el BCRA no hubiera aplicado un ajuste monetario que elevó las tasas de interés.

Apostar a licuar deuda no habría sido un error si el BCRA no hubiera aplicado un ajuste monetario que elevó las tasas de interés

Lo que sí ocurrió es que el salario formal -tomo el formal porque es el que permite acceder al crédito bancario- creció durante varios meses por debajo de la inflación. En otras palabras, cayó el salario real. Y esto, aun tomando un Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ponderaciones desactualizadas, lo que sugiere que la caída del salario real pudo haber sido mayor que la estimada con el IPC que publica el Indec.

La tasa de interés real de los préstamos personales mostró una tendencia ascendente a partir de mediados de 2024

La tasa de interés real de los préstamos personales mostró una tendencia ascendente a partir de mediados de 2024. En efecto, tras salir de la zona de tasas reales negativas, primero se ubicó en el 2% mensual en términos reales y luego escaló hasta superar el 4% mensual. Esto equivale a una tasa de interés real del 60% anual: un nivel difícil de sostener para salarios que ni siquiera suben al ritmo de la inflación o que, en el mejor de los casos, la superan levemente.

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Es difícil atribuir un aumento de la mora a una conducta especulativa generalizada que buscó licuar deudas “por deporte"

Las causas por las cuales una parte de la población se endeudó y luego no pudo pagar pueden estar asociadas a gastos que no son flexibles a la baja en el corto plazo. Cambiar a los hijos de colegio no es una decisión que se tome de un día para otro si se considera el impacto emocional. Mudarse a un departamento más chico porque el alquiler subió fuerte tampoco se resuelve de inmediato.

En definitiva, es difícil atribuir un aumento de la mora a una conducta especulativa generalizada que buscó licuar deudas “por deporte”.

El problema es el nivel de tasas de interés que enfrenta Argentina. Las razones son varias:

  1. El ahorro interno es bajo. El sistema financiero argentino es el más reducido de América Latina. Lo superan incluso Ecuador, Bolivia y Paraguay, por citar algunos ejemplos.
  2. El tamaño del crédito al sector privado en Argentina es el más bajo de América Latina, tanto si se mide préstamos al sector privado/PBI y depósitos/PBI.
  3. Un Estado que absorbe parte del escaso crédito disponible y empuja las tasas al alza.
  4. A medida que crece la mora del sector privado, aumenta el riesgo crediticio y las tasas suben.
  5. Si bien el Gobierno redujo encajes bancarios, los niveles continuaron elevados. Los depósitos a la vista y los de money market quedaron en el 40%, mientras los plazos fijos tradicionales se ubicaron entre el 15% y el 20%. Por comparación, Brasil tiene un encaje bancario del 21% sobre los depósitos a la vista.

Política del BCRA

En este marco, el BCRA debería bajar los encajes bancarios para reducir las tasas de interés. Aun después de las reducciones recientes, Argentina siguió operando con encajes muy superiores a los de Brasil y Chile.

El BCRA debería bajar los encajes bancarios para reducir las tasas de interés (Foto: Reuters)
El BCRA debería bajar los encajes bancarios para reducir las tasas de interés (Foto: Reuters)

Durante 2025 el BCRA llevó el efectivo mínimo hasta el 50%, uno de los niveles más altos de América Latina y de la historia reciente del sistema financiero argentino, salvo en el período de estatización de los depósitos bancarios en los años 70, bajo un gobierno peronista.

Bajar encajes implica que queden más pesos circulando y eso puede impactar en la inflación. La alternativa en la que cayó el programa monetario parece ser:

  • Bajar encajes y aceptar más inflación y suba del tipo de cambio, o
  • Sostener encajes y restringir al sector privado.

Mientras se mantengan tasas de interés de este nivel por la intervención del BCRA en el mercado crediticio, quienes quedaron endeudados seguirán bajo presión y el crédito no será un factor de impulso del consumo. Y, cuando el deudor no puede pagar, el problema pasa a ser del acreedor.

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