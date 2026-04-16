Opinión

El Papa Francisco volverá a Plaza de Mayo

Con música del Padre Guilherme, el próximo sábado se espera un multitudinario homenaje al Santo Padre, a un año de su muerte

Guardar

El religioso portugués llegó al país y tocará música electrónica en Plaza de Mayo, a un año de la muerte del Santo Padre

Los aniversarios sirven para muchas cosas, son fechas precisas que nos recuerdan a alguien o algo que ocurrió. En este caso, cada uno pasará el día en que se cumple un año de la partida del papa Francisco de diferente manera. En mi caso personal, extraño su presencia mediática, su palabra cercana y algunas veces tener la enorme gracia de visitarlo y hablar por teléfono. 

A los argentinos las ausencias nos hacen valorar a los que se fueron. A veces esta valoración llega tarde, pero creo que lo importante es que llegue. 

El primer gran acto de recordación de Francisco será muy original. La Fundación Miserando ha sido la encargada de gestionar al Padre Guilherme, un sacerdote portugués que es párroco, capellán castrense y que decidió adentrarse en el estudio de la música electrónica y la producción de videos como un modo de acercarse a los jóvenes.

El miércoles pasado, nuestro Arzobispo lo invitó a almorzar para recibirlo en la curia en la que tantos años trabajó Jorge Bergoglio. Participamos un grupo de sacerdotes que trabajamos con jóvenes, Monseñor Alejandro Pardo y miembros del equipo organizador. Pudimos ver algunos avances de las espectaculares producciones de videos sobre el papa Francisco que acompañarán el evento musical.

Nueve hombres, la mayoría vistiendo camisas clericales, posan sonrientes en fila frente a un mueble de madera tallada en un interior con piso de parquet y una alfombra
El Padre Guilherme participará del homenaje al papa Francisco

El escenario estará en la Pirámide de Mayo, mirando hacia las diagonales, donde también habrá pantallas gigantes. Es de destacar que el equipamiento y toda la preparación del evento serán el homenaje de la Ciudad, a través de la organización del Gobierno de CABA, a su ciudadano más ilustre.

Sin duda, Francisco amó profundamente a la Ciudad de Buenos Aires. Que el homenaje sea en la Plaza de Mayo -escenario de nuestra historia- es verdaderamente significativo, un evento que busca dejar algo de la alegría propia del Evangelio.

Dos sacerdotes sonríen a cámara: uno calvo con gafas redondas, chaqueta negra y jeans, y otro con pelo gris y gafas, camisa clerical. Fondo de madera y mueble
El homenaje al papa Francisco será el sábado a las 20, en Plaza de Mayo

Generar un encuentro que, como a él le gustaba decir, sea de una Iglesia para todos, todos, todos. Se espera una multitud este sábado a las 20.

Temas Relacionados

Padre GuilhermePapa FranciscoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Protección de la propiedad intelectual para un completo respeto a la propiedad privada

El retraso en la adecuación de normas y sanciones para combatir las violaciones a la propiedad intelectual refleja desafíos estructurales que inciden en la seguridad jurídica y la inserción del país en los mercados mundiales

Protección de la propiedad intelectual para un completo respeto a la propiedad privada

Con un contexto favorable para las inversiones, Argentina vuelve a recuperar su atractivo en el mundo

Los inversionistas ponen el foco en industrias como minería, energía, oil & gas y agronegocios

Con un contexto favorable para las inversiones, Argentina vuelve a recuperar su atractivo en el mundo

Sostenibilidad ambiental: una agenda pendiente

Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático en el mundo y sus glaciares han retrocedido un 40% en las últimas décadas

Sostenibilidad ambiental: una agenda pendiente

Cómo evolucionaron los smartphones y hacia dónde van

El teléfono dejó de ser un dispositivo que ejecuta funciones para convertirse en un sistema que interpreta, decide y actúa

Cómo evolucionaron los smartphones y hacia dónde van

Acerca del principio de inocencia

El caso del “Rey de La Salada” es el sistema funcionando para responder cuando el acusado no tiene poder político

Acerca del principio de inocencia
DEPORTES
La fuerte sanción a Marcos Rojo por su expulsión en el clásico ante River: la durísima postura que tomaría Racing con el defensor

La fuerte sanción a Marcos Rojo por su expulsión en el clásico ante River: la durísima postura que tomaría Racing con el defensor

El emotivo mensaje de Agustín Marchesín tras la grave lesión de rodilla que sufrió en Boca Juniors: “No es fácil de digerir”

Escándalo con una leyenda del deporte por la disputa entre su ex esposa y su actual pareja: infidelidad y mensajes cruzados

El penal que fabricó el Colo Barco en la clasificación del Racing de Estrasburgo a las semifinales de la Conference League

A la espera de San Lorenzo, Tigre empata contra Macará de Ecuador por la Copa Sudamericana

TELESHOW
Del desfile a La Bombonera: la noche maratónica de Pampita entre glamour y pasión xeneize

Del desfile a La Bombonera: la noche maratónica de Pampita entre glamour y pasión xeneize

Ricky Martin revolucionó a sus fans previo a su show en Buenos Aires: baile desde el balcón, gritos y muestras de amor

Así fue la visita de Ricky Martin al MALBA: la muestra que le llamó la atención

Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

INFOBAE AMÉRICA

Cese de hostilidades entre Israel y Líbano: qué establece el acuerdo y cómo se aplicará la tregua

Cese de hostilidades entre Israel y Líbano: qué establece el acuerdo y cómo se aplicará la tregua

Paneles solares, ahorro y autonomía: la fórmula que combate la inseguridad alimentaria en áreas rurales de Nigeria

Controversia por granjas industriales en Reino Unido: por qué su expansión preocupa a expertos y vecinos

Descubrieron restos fósiles de carpinchos en Chile de más de 4,5 millones de años

Por qué el misterioso brillo azul del casuario desafía lo conocido sobre las aves gigantes