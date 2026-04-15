Opinión

¿Sigue existiendo el libre comercio?

En un mundo que redefine sus reglas, países como la Argentina enfrentan el desafío de integrarse sin quedar en desventaja estructural

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Vista aérea del Puerto de Buenos Aires con buques de carga, grúas portuarias y pilas de contenedores. Remolcadores en el río, con la ciudad al fondo.
El libre comercio dejó de ser una regla incuestionada y pasó a estar condicionado por estrategias estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el libre comercio fue presentado como una regla básica del orden económico global. La idea era simple: los países compiten, las empresas compiten, y el mercado asigna eficientemente la producción en función de costos y productividad. Pero esa idea hoy está en crisis. No por un cambio teórico, sino por un cambio en la realidad.

El nuevo dilema: capacidad vs. mercado

En los últimos años, el mundo comenzó a enfrentar un fenómeno cada vez más evidente: la sobrecapacidad industrial. Esto no se trata simplemente de producir más, se trata de que un país —China— decidió, como política de Estado, expandir su capacidad productiva más allá de la demanda global.

El resultado es una escala sin precedentes: China representa hoy aproximadamente el 18% del PBI mundial, pero ya concentra cerca del 32% de la producción industrial global. En sectores como acero, aluminio, petroquímica o automotriz, su participación supera el 50%, y en algunos segmentos específicos alcanza niveles aún más elevados. Y la tendencia es avanzar.

Cuando exportar deja de ser competir

En este contexto, la exportación ya no refleja necesariamente eficiencia. Cuando hay subsidios sistemáticos, crédito dirigido, energía subsidiada y objetivos estratégicos de captura de mercado, el comercio deja de ser un proceso económico neutral y se convierte en una herramienta de poder.

El problema no es que un país exporte mucho. El problema es cómo lo hace y con qué reglas. Porque entonces en el resto del mundo ya no compiten las empresas, la competencia es entre sistemas completos. Entre políticas productivas.

Europa: de la preocupación al replanteo

Este fenómeno ya no es una discusión académica. Es una preocupación central en las principales economías del mundo.

En febrero de 2026, el canciller alemán Friedrich Merz le planteó a Xi Jinping que la sobrecapacidad china se había convertido en un problema global. El mensaje fue claro, aunque diplomático: la capacidad productiva china supera la demanda mundial y esa sobreoferta está generando presión sobre la industria europea.

Sectores como automotriz, acero y energías renovables están siendo desplazados. Europa empieza a hablar abiertamente de: distorsiones competitivas, competencia no equitativa, riesgo para el empleo industrial. Y aunque todavía privilegia el diálogo, está evaluando medidas como aranceles, restricciones y nuevas políticas de promoción de sus sectores industriales.

Estados Unidos: del diagnóstico a la acción

Estados Unidos fue un paso más allá. El diagnóstico es más duro: la sobrecapacidad china no es solo un problema de mercado, es una cuestión estratégica global.

Para Washington, el fenómeno tiene tres características centrales: producción artificial sostenida por el Estado, exportación sistemática del excedente e impacto global en precios, empleo y estructura industrial. Esto ya tiene nombre en el debate estadounidense: el “segundo shock chino”.

Pero lo más relevante es la reacción. Estados Unidos ya cambió las reglas: aumentó aranceles y barreras comerciales, lanzó investigaciones por sobrecapacidad, impulsó subsidios industriales propios y promueve activamente la relocalización productiva.

El cambio conceptual es profundo: antes, el eje era la eficiencia global. Hoy, el eje es la seguridad económica y la resiliencia industrial

La sobrecapacidad industrial (overcapacity) será uno de los temas centrales del B20 2026, lo cual refleja que ya no se trata de una discusión técnica, sino de una preocupación estructural del sistema económico global.

El fin de la ingenuidad

Lo que muestran Europa y Estados Unidos es que el mundo está dejando atrás una idea ingenua del comercio. Ya no se trata de abrir o cerrar la economía. Se trata de entender que cuando un país compite con todo el Estado detrás y busca capturar el 70%, 80% o 90% de un mercado, no estamos frente a libre comercio. Estamos frente a un proceso de concentración industrial global.

¿Libre comercio o monopolio global?

Aquí aparece el dilema central: el libre comercio supone reglas comunes. Pero cuando esas reglas se rompen de manera sistemática, el resultado no es más eficiencia sino más concentración. Y cuando esa concentración alcanza niveles extremos, el sistema deja de ser competitivo y empieza a transformarse en un monopolio global. Un escenario donde un solo actor domina sectores estratégicos.

Argentina en el medio de un cambio global

Este cambio encuentra a países como la Argentina en una situación particularmente delicada ya que mientras el mundo desarrollado defiende su industria y redefine sus reglas de comercio, Argentina sigue discutiendo su inserción en términos tradicionales.

El riesgo es claro: abrirse sin corregir las distorsiones internas —impuestos altos, crédito caro, costos logísticos— implica competir en condiciones profundamente desiguales.

Una competencia que no es contra empresas sino contra sistemas.

Repensar la integración en un mundo distinto

Argentina no puede analizar su inserción internacional con categorías del pasado. Tiene que entender qué está pasando en el mundo, cómo cambió la lógica del comercio y qué rol juega hoy la escala, la política industrial y el accionar de países como China.

Abrirse sin corregir las distorsiones internas erosionará rápidamente el tejido empresario y fundamentalmente el empleo. Por eso, el desafío es doble: ordenar la competitividad interna y, al mismo tiempo, definir cómo integrarse en este nuevo escenario global.

En ese camino, la coordinación con Brasil y el Mercosur es clave. No solo para ganar escala, sino para construir una posición común frente a un mundo donde las grandes economías ya están redefiniendo sus reglas.

La integración sigue siendo el camino. Pero la forma de integrarse es, hoy, la verdadera decisión estratégica.

El autor es presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)

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