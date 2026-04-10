Opinión

La realidad, a la espera de ser oída y mirada

Mientras el ajuste se traduce en bolsillos flacos y aumento de la desaprobación de la gestión de Javier Milei, el Gobierno acelera en soluciones cortoplacistas para hacerse de dinero a cualquier precio, como con la modificación de la Ley de Glaciares

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Javier Milei mameluco YPF Vaca Muerta
La macroeconomía, sin sintonía con la microeconomía, es un modelo que no funciona

El país del cortoplacismo –por razones de urgencia de bolsillo, tanto del gobierno central como de los de muchas provincias- se está consumiendo, increíblemente, su stock de capital humano y de recursos naturales.

Argentina viene acomodando su macroeconomía y seguramente a partir del gobierno de Javier Milei el equilibrio fiscal será política de Estado. El grave problema del que después nos ocuparemos es el de la microeconomía. Podríamos definir apresuradamente que la macroeconomía, sin sintonía con la microeconomía, es un modelo que no funciona.

El Gobierno, a fuerza de brutales recortes con epicentro en jubilados, universidades, discapacidad y los salarios en blanco absolutamente empobrecidos, lo lleva adelante, incluso ante la duda de algunos economistas afines a la administración Milei.

Veamos: esta semana fue aprobada la reforma a la Ley de Glaciares. La modificación es tachada de inconstitucional desde el Dr. Daniel Sabsay hasta la Dra. Graciela Camaño, principalmente por violar el art. 41 de la Constitución Nacional, atentando contra nuestros recursos naturales más preciados, entre ellos el agua.

Hasta aquí, vemos la urgente necesidad de conseguir dinero, como lo hizo el ex presidente Menem cuando vendió “las joyas de la abuela”.

Los jubilados no solo reciben un bono congelado de $70 mil, que a marzo del 2026, en términos reales, equivale a $22.400, sino que además la desfinanciación del PAMI atenta contra su salud. Los prestadores acusan tener deudas con moras de 5/6 meses y ya no proveen insumos. Hay temor de cesación de pagos.

La no aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo hipoteca el capital humano, es decir el futuro de Argentina.

En temas de infraestructura, entre otras cosas, la Dirección Nacional de Vialidad ha dicho que el 52,5% de la estructura vial es deficiente, golpeando directamente a las exportaciones. Con un aditamento no menor: las muertes o discapacidades causadas a quienes transitan rutas peligrosas abandonadas por el Estado. Se habla de un sistema de peajes con estaciones cada 100 kilómetros. Esto obliga a los concesionarios al mantenimiento, no a la modernización, y encarece los costos.

En cuanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno la reglamentó. Según su autor, Daniel Arroyo: “La puso en marcha, pero hizo caso omiso a lo que debía cumplir sobre la compensación desde diciembre a la fecha de reglamentación. Estimamos que eso representa un desfasaje de un 70/80%. Sí reconoce la inflación mensual a partir de la reglamentación”.

Según el ex ministro de Desarrollo Social, lo grave está en “el endeudamiento de las familias, que es brutal”.

“El Banco Central informa que se triplicó la mora en el pago del mínimo de las tarjetas de crédito. El 85% de la gente no sabe cuánto debe por pedir a varios, muchos con intereses usurarios. Y hay bancos y billeteras virtuales con créditos incobrables”, expuso.

El planteo de Arroyo es el nodo central de este hoy. Es el cóctel de bajos ingresos, con subas sistemáticas de los servicios, más endeudamiento, más aumento -especialmente de medicamentos- y suba en el precio de los alimentos.

El economista Christian Buteler le dijo a Infobae: “Si no tuviéramos los sectores exportadores, estaríamos técnicamente en estanflación: con un sector de la economía estancada y a la baja y con la inflación que viene acelerando”.

Remató: “Si el Gobierno se mantiene solo en el modelo extractivista porque ingresan dólares (petróleo, gas, minería, agro), sobra gente. Cincuenta millones de argentinos no pueden vivir de la economía extractivista”.

¿La realidad, junto a la pérdida de credibilidad, harán que el pragmatismo del Presidente pegue un volantazo? Según le medición semanal de la consultora Zuban Córdoba (abril 2026), el 65% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei y el 63.6% cree que la dirección del Gobierno es incorrecta. El 55.2% acusa que su situación económica empeoró, el 19,3% dice estar igual. Y en cuanto a los principales problemas, para el 22% el peor es llegar a fin de mes, seguido por inflación/suba de precios (16.9%) y deterioro del sueldo (16.3%). Detrás, quedaron corrupción y desempleo.

La economía real muestra un país con un tipo de cambio artificial que ha vuelto a la Argentina carísima, pegando fuerte en lo social. El Observatorio de Rosario y la Región, que realiza encuestas mensuales a empresas PyMEs comerciales e industriales, señala que las ventas interanuales cayeron un 6,5% en el período marzo 2025/marzo 2026. Además, se registró una fuerte caída intermensual, con 3 meses consecutivos a la baja. El 70% registró caídas en sus ventas. En el 55% de los casos, esas caídas son superiores al 8% mensual. El 42% prevé nuevas bajas. Otro 40% no espera cambios. Y solo el 18% proyecta mejoras.

Lo notorio es que el Gobierno, después de haber ganado las elecciones intermedias pintando de violeta al país, fue destiñéndose en la primacía de marcar agenda. Cediendo paso al silencio como toda respuesta a la corrupción explícita.

Todo está muy deteriorado. Es la oportunidad para que las oposiciones comiencen a repensar la reconstrucción de esta Argentina y quizá el Presidente a corregir caminos.

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