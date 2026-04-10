La organización inteligente: reinventando la forma de trabajar en la era de la IA

Hubo un tiempo en que incorporar tecnología en una empresa era, básicamente, una decisión de eficiencia. Se trataba de optimizar lo existente: acelerar procesos, automatizar tareas repetitivas, reducir costos operativos. Ese paradigma quedó atrás. La inteligencia artificial no viene a hacer lo mismo, pero mejor. Viene a poner en crisis la lógica sobre la que esos procesos fueron diseñados. Ya no se trata de mejorar cómo trabajamos, sino de preguntarnos si la forma en que trabajamos sigue teniendo sentido.
No alcanza con incorporar IA en lo que ya existe. El desafío es volver a construir esos procesos.
Ese cambio ya se empieza a ver en múltiples industrias. En bancos, tareas que antes requerían equipos enteros -como el análisis de riesgo crediticio- hoy pueden resolverse en minutos con modelos que procesan miles de variables en simultáneo. En áreas legales, la revisión de contratos, que llevaba horas o días, se automatiza con sistemas que detectan inconsistencias, riesgos y oportunidades de mejora en segundos. En marketing, campañas completas -desde la segmentación hasta la generación de contenidos y su optimización en tiempo real- pueden ser diseñadas y ejecutadas con asistencia de inteligencia artificial.
Pero el punto más interesante no es la automatización en sí, sino lo que viene después.
Cuando esas tareas dejan de ser un cuello de botella, aparece una nueva pregunta: ¿qué hacemos con ese tiempo, esa capacidad y ese conocimiento liberado?
Ahí es donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta de eficiencia para dar lugar a una nueva frontera de construcción. Construcción de nuevos productos, de nuevas experiencias, de nuevas formas de relacionarse con clientes y mercados.
Cada vez más, el trabajo empieza a organizarse alrededor de una lógica distinta: humanos que colaboran con agentes de IA. No como soporte, sino como verdaderos socios en la resolución de problemas. Equipos que antes se estructuraban por funciones ahora empiezan a operar como sistemas híbridos, donde parte del trabajo lo hacen personas y parte lo hacen modelos que analizan, proponen y ejecutan.
Esto trae como consecuencia que algunos roles, tal como los conocemos hoy, van a volverse obsoletos. Pero al mismo tiempo se están creando otros que hace pocos años eran impensables. Desde diseñadores de prompts hasta arquitectos de procesos con IA, pasando por perfiles capaces de coordinar múltiples agentes inteligentes en una misma operación.
No es una sustitución lineal. Es una transformación del trabajo.
En este contexto, lo que está ocurriendo se parece más a una transición que a una evolución. Una migración desde procesos construidos para un mundo analógico hacia otros diseñados para un entorno digital, dinámico y en permanente aprendizaje.
Muchas empresas están atravesando una transición silenciosa y profunda, pasar de usar herramientas de IA de forma individual -los llamados copilots- a integrar agentes inteligentes dentro de los procesos de negocio. La diferencia es sustancial. Un copiloto mejora la productividad de una persona. Un agente rediseña cómo funciona un proceso completo.
Ya se ve, por ejemplo, en áreas de customer experience, donde la IA dejó de ser un chatbot aislado para convertirse en un sistema que acompaña al operador, sugiere respuestas, prioriza casos y anticipa necesidades. O en el desarrollo de software, donde la automatización no solo acelera la escritura de código, sino también el testing, la detección de errores y la mejora continua de los productos. Incluso en testing automatizado, donde los sistemas aprenden de patrones y ajustan los casos de prueba en tiempo real.
Y en muchos casos el aprendizaje no viene de implementaciones perfectas, sino de errores bien capitalizados. Una empresa de servicios, por ejemplo, decidió automatizar por completo su atención al cliente con inteligencia artificial. El resultado inicial fue una caída en los niveles de satisfacción: las respuestas eran correctas, pero carecían de contexto, empatía y criterio. La solución no fue dar marcha atrás, sino rediseñar el proceso. La IA pasó de reemplazar al operador a asistirlo, sugiriendo respuestas, anticipando problemas y acelerando la resolución. El impacto cambió por completo. No era reemplazo, era amplificación.
Argentina ocupa un lugar particular en este escenario. Por un lado, cuenta con talento altamente competitivo a nivel global y una industria del conocimiento que exporta miles de millones de dólares al año. Profesionales argentinos participan en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial que se utilizan en todo el mundo.
Pero hacia adentro, la adopción es más lenta. Muchas empresas todavía están en una etapa inicial, usando IA para mejorar la productividad individual -redactar más rápido, analizar datos más ágilmente, automatizar tareas puntuales- o, en el mejor de los casos, para optimizar procesos existentes.
Son pocos los casos en los que se está dando el paso más desafiante: volver a construir el negocio desde la lógica de la inteligencia artificial.
Esa brecha entre capacidad y adopción es, al mismo tiempo, un riesgo y una oportunidad. Un riesgo, porque puede dejar a sectores enteros operando con modelos que rápidamente quedan desactualizados. Y una oportunidad, porque permite saltos de productividad y competitividad si se logra acelerar esa transformación.
En definitiva, la discusión sobre inteligencia artificial ya no pasa por si hay que adoptarla o no. Esa etapa quedó atrás. La pregunta relevante es otra: qué empresas van a usarla para hacer un poco mejor lo que ya hacen, y cuáles se van a animar a rediseñar -y construir- algo completamente distinto.
Porque en esta nueva etapa, la ventaja no está en tener acceso a la tecnología, sino en entender cómo usarla para correr la frontera de lo posible.