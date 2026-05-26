Opinión

Exportaciones argentinas: enlace y continuidad

El Gobierno de Javier Milei impulsa nuevas estrategias para fortalecer la capacidad exportadora de las empresas argentinas

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Un puerto con múltiples buques de carga atracados, grúas operativas, camiones y pilas de contenedores; rascacielos urbanos se alzan en el fondo.
Buques de carga, grúas portuarias y pilas de contenedores se observan en el concurrido puerto de Buenos Aires, destacando su rol crucial en el comercio internacional y la logística regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde sus comienzos, el Gobierno de Javier Milei ha estado preocupado por la mejora de la capacidad exportadora de las empresas argentinas. El crecimiento económico y la mejora social de Argentina depende en gran medida de las posibilidades de comerciar con otros países del mundo. Geopolítica y económicamente no podemos estar encerrados dentro de nuestras fronteras.

Con ese mandato, PromArgentina (la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional) trabaja justamente en la promoción y en el relacionamiento de los actores privados involucrados en el proceso de exportaciones de la Argentina. Activar encuentros, lograr más conocimiento de lo que nuestro país produce y ofrece, implica sostener un equilibrio positivo de la balanza comercial como base del desarrollo productivo, la generación de empleo y la llegada de inversiones.

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Los datos recientes muestran una recuperación estructural del comercio exterior argentino. En 2025, las exportaciones alcanzaron los USD 87.111 millones, con un crecimiento interanual del 9,3 %, impulsado principalmente por el aumento del volumen exportado. Para 2026, las proyecciones privadas y oficiales estiman que el país podría acercarse a un nuevo récord histórico, con exportaciones cercanas a los USD 100.000 millones.

En paralelo, Argentina acumula 29 meses consecutivos de superávit comercial, un dato que refleja no solo una mejora coyuntural, sino también una expansión de sectores estratégicos con capacidad de inserción internacional.

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En este escenario, PromArgentina tiene un doble rol de articulación: entre los privados que ofrecen y demandan bienes en los mercados internacionales, y entre el sector público y privado para ampliar mercados, promover inversiones y fortalecer la presencia argentina en el mundo. El trabajo se apoya en una estrategia federal de promoción comercial que incluye rondas internacionales de negocios, participación en ferias sectoriales, misiones comerciales y vinculación directa entre empresas argentinas y compradores internacionales.

Durante 2025, la Agencia organizó y acompañó rondas de negocios en sectores estratégicos como alimentos y bebidas, minería, petróleo y gas, industrias culturales, tecnología y manufacturas industriales. Solo en la ronda internacional de alimentos y bebidas realizada en La Rural participaron más de 100 empresas argentinas de 14 provincias y se concretaron 537 reuniones de negocios con compradores internacionales.

La estrategia también apunta a diversificar la matriz exportadora y ampliar la participación regional. El crecimiento de las exportaciones ya no se concentra exclusivamente en la zona centro del país. Según los últimos informes oficiales, regiones como el NEA, la Patagonia y el NOA registraron fuertes incrementos en su facturación externa, impulsados por sectores como agroindustria, energía, minería y economía del conocimiento.

Uno de los motores principales sigue siendo la agroindustria, con una recuperación significativa de las exportaciones de cereales y oleaginosas hacia mercados asiáticos. A esto se suma el crecimiento del sector energético vinculado a Vaca Muerta y la expansión de la minería del litio y del cobre en el norte argentino.

Para nosotros es clave la apertura y consolidación de mercados estratégicos. En los últimos meses se organizaron rondas comerciales en Estados Unidos para el sector cárnico argentino, logrando ventas por más de 8.800 toneladas en encuentros realizados en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Asimismo, impulsamos la presencia argentina en la Offshore Technology Conference (OTC) de Houston, una de las principales cumbres energéticas del mundo, donde participaron más de 27 empresas argentinas junto a YPF por primera vez dentro del espacio institucional argentino.

Otro de los hitos recientes fue el lanzamiento de Argentina Alimenta 2026, la primera feria internacional de alimentos que tendrá el país, impulsada por PromArgentina junto con La Rural, Fira Barcelona International y COPAL, concebida para fortalecer el posicionamiento global de los alimentos y bebidas argentinos y generar nuevas oportunidades de inversión, innovación y comercio internacional.

Los resultados comienzan a reflejarse en los números. En abril de 2026, las exportaciones argentinas alcanzaron un máximo histórico mensual, impulsadas por una suba del 20,6 % en las cantidades exportadas y del 10,8 % en los precios. En los primeros cuatro meses del año, las ventas externas acumularon USD 30.820 millones y la balanza comercial registró un superávit de USD 8.277 millones.

El desafío hacia adelante será sostener este proceso, ampliar la competitividad internacional y consolidar una Argentina capaz de exportar más valor agregado, más innovación y más producción federal al mundo.

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