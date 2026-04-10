Bomberos voluntarios de Argentina: una marca de identidad basada en la formación y vocación de servicio

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) es uno de los movimientos humanitarios más grandes de nuestro país, integrado por 58 mil hombres y mujeres dedicados a proteger a sus comunidades y brindar un servicio de primera respuesta de manera profesional y voluntaria.
Los bomberos voluntarios siempre estamos presentes. Llueva, nieve o truene; haya incendios forestales, catástrofes o inundaciones, estamos preparados para enfrentar las adversidades que surgen en las emergencias que ocurren los 365 días del año.
El voluntariado es el impulso que nos motiva a los bomberos para formarnos y dedicarnos de manera desinteresada, transformando realidades en cada comunidad con abnegación, sacrificio y desinterés.
Y por eso, una de las cosas más lindas que nos da el voluntariado es el respeto y reconocimiento que nos brindan todas las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país.
En septiembre del año pasado, asumí la presidencia del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina con una profunda responsabilidad y compromiso. Junto a un grupo de dirigentes, convencidos de que el trabajo en equipo es fundamental, actuamos con la firme convicción de brindar lo mejor a cada bombero, promoviendo su capacitación, bienestar y crecimiento constante.
En el marco de la gestión impulsamos una serie de acciones estratégicas, acompañando los desafíos actuales con propuestas innovadoras, federales y sostenibles.
Una de las medidas es la entrega de un simulador de fuego homologado a cada Federación Provincial, con el objetivo de que cada bombero voluntario pueda capacitarse de manera constante en su propio territorio, acortando distancias y optimizando tiempos de formación.
En un contexto en el que los avances tecnológicos evolucionan permanentemente, y con el propósito de priorizar las necesidades del sistema y optimizar los recursos disponibles, lanzamos Bomberos RA, una aplicación innovadora desarrollada especialmente para el SNBV. Esta herramienta busca dar respuesta a los tiempos actuales, que requieren inmediatez y conexión continua para el seguimiento de acontecimientos y la realización de consultas permanentes.
Asimismo, inauguramos en nuestra sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un espacio destinado a las y los integrantes del SNBV provenientes de distintos puntos del país, brindando un ámbito adecuado y de contención para el desarrollo de actividades vinculadas a la actividad bomberil.
Todas estas iniciativas se llevan adelante con un mismo propósito: acompañar y fortalecer a cada bombera y bombero voluntario de la Argentina.
Son más de 140 años de historia. Muchas cosas cambiaron, pero hay algo que permanece intacto y define nuestra identidad: la vocación de servicio y la decisión de ayudar al otro de manera desinteresada, con compromiso, formación y solidaridad.