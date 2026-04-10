Bomberos voluntarios de Argentina: una marca de identidad basada en la formación y vocación de servicio

Los bomberos voluntarios se destacan por la vocación de servicio y la decisión de ayudar al otro de manera desinteresada

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) es uno de los movimientos humanitarios más grandes de nuestro país, integrado por 58 mil hombres y mujeres dedicados a proteger a sus comunidades y brindar un servicio de primera respuesta de manera profesional y voluntaria.

Los bomberos voluntarios siempre estamos presentes. Llueva, nieve o truene; haya incendios forestales, catástrofes o inundaciones, estamos preparados para enfrentar las adversidades que surgen en las emergencias que ocurren los 365 días del año.

El voluntariado es el impulso que nos motiva a los bomberos para formarnos y dedicarnos de manera desinteresada, transformando realidades en cada comunidad con abnegación, sacrificio y desinterés.

Y por eso, una de las cosas más lindas que nos da el voluntariado es el respeto y reconocimiento que nos brindan todas las comunidades a lo largo y ancho de nuestro país.

En septiembre del año pasado, asumí la presidencia del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina con una profunda responsabilidad y compromiso. Junto a un grupo de dirigentes, convencidos de que el trabajo en equipo es fundamental, actuamos con la firme convicción de brindar lo mejor a cada bombero, promoviendo su capacitación, bienestar y crecimiento constante.

En el marco de la gestión impulsamos una serie de acciones estratégicas, acompañando los desafíos actuales con propuestas innovadoras, federales y sostenibles.

Una de las medidas es la entrega de un simulador de fuego homologado a cada Federación Provincial, con el objetivo de que cada bombero voluntario pueda capacitarse de manera constante en su propio territorio, acortando distancias y optimizando tiempos de formación.

En un contexto en el que los avances tecnológicos evolucionan permanentemente, y con el propósito de priorizar las necesidades del sistema y optimizar los recursos disponibles, lanzamos Bomberos RA, una aplicación innovadora desarrollada especialmente para el SNBV. Esta herramienta busca dar respuesta a los tiempos actuales, que requieren inmediatez y conexión continua para el seguimiento de acontecimientos y la realización de consultas permanentes.

Asimismo, inauguramos en nuestra sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un espacio destinado a las y los integrantes del SNBV provenientes de distintos puntos del país, brindando un ámbito adecuado y de contención para el desarrollo de actividades vinculadas a la actividad bomberil.

Todas estas iniciativas se llevan adelante con un mismo propósito: acompañar y fortalecer a cada bombera y bombero voluntario de la Argentina.

Son más de 140 años de historia. Muchas cosas cambiaron, pero hay algo que permanece intacto y define nuestra identidad: la vocación de servicio y la decisión de ayudar al otro de manera desinteresada, con compromiso, formación y solidaridad.