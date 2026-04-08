Subjetividad y política: el punto ciego de la decisión

Los ciudadanos proyectan expectativas, miedos y deseos, mientras que quienes ocupan roles políticos operan desde sus propias configuraciones subjetivas (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, la ciencia política tradicional ha definido su campo como el espacio donde se organiza y ejerce el poder a través de instituciones, normas y procesos de toma de decisiones colectivas. Bajo esta premisa, se asume que tanto dirigentes como ciudadanos operan desde una supuesta -y deseada- racionalidad estratégica, evaluando intereses y consecuencias. Sin embargo, esta imagen -tan extendida como “tranquilizadora”- oculta un fenómeno fundamental: un punto ciego donde la razón cede su lugar, o lo comparte, a procesos que no advertimos.

Ese punto ciego no reside en las instituciones ni en los sistemas, sino en el sujeto. La política no ocurre solo en las estructuras; ocurre en quienes las habitan. Estos sujetos no deciden únicamente desde el cálculo racional, sino atravesados por deseos, creencias, emociones, historias personales, y sesgos que rara vez reconocen como propios. Por eso, entender la política hoy exige algo más que analizar propuestas o liderazgos; exige preguntarse desde dónde y por qué decidimos lo que decidimos. Porque no solo elegimos en política. También somos elegidos o condicionados por aquello que no vemos.

La trampa de la “solución total” y el malestar estructural

El malestar que atraviesa a las sociedades contemporáneas no es un accidente solamente de una mala gestión -que, por supuesto, puede agravarla-, sino una condición intrínseca de la vida en común, un malestar en la cultura, según nos enseñó Freud. Toda convivencia humana implica límites, renuncias y tensiones que no pueden resolverse de manera definitiva. Sin embargo, cuando este malestar no se comprende en su dimensión psíquica, se desplaza y se agudiza, encontrando en la política un lugar de descarga para expectativas que ninguna política pública puede satisfacer.

La relación entre política y psicología no es nueva ni accesoria, ni tampoco unidireccional. De hecho, la propia psicología política surge de la intersección entre la psicología social y la ciencia política, como un intento de comprender cómo los procesos subjetivos inciden en la vida pública y cómo lo político, a su vez, moldea la experiencia individual. No se trata solo de comprender al ciudadano que elige, sino también a quienes eligen hacer de la política su actividad.

Existe una interacción permanente entre ambos planos: los ciudadanos proyectan expectativas, miedos y deseos, mientras que quienes ocupan roles políticos operan desde sus propias configuraciones subjetivas. Pensar la política sin esa dimensión es, en algún punto, pensarla incompleta. Porque, como dijimos, las decisiones son el resultado de percepciones, creencias, emociones y formas de interpretar la realidad que operan -muchas veces- por fuera de la conciencia.

Comprender esta relación, en su dimensión individual y colectiva, permite ampliar la mirada sobre fenómenos como el liderazgo, la formación de la opinión pública, la dinámica de las masas o los factores que inciden en la decisión electoral. Sin ese conocimiento, la política se simplifica. Y cuando se simplifica, se vuelve más vulnerable a errores que luego tienen consecuencias profundas.

Se espera que la política resuelva lo que en gran medida pertenece al orden de lo estructural: la incertidumbre, la falta, el conflicto, incluso la propia insatisfacción subjetiva. Pero cuando la política es investida como solución total, el desencanto no es una posibilidad. Es una consecuencia necesaria. No es solo que la política nos decepciona. Es que muchas veces le pedimos lo que nunca pudo dar.

De la discusión de ideas a la trinchera de identidades

A esto se suma otra dimensión menos visible, pero igual de determinante: no pensamos la realidad de manera neutral. Buscamos lo que confirma, rechazamos lo que incomoda, interpretamos antes de comprender. En ese movimiento, el debate público se transforma: ya no se discuten ideas, se sostienen identidades. La verdad pierde autoridad y la creencia -sin evidencia empírica- gana intensidad.

En ese sentido, uno de los aportes más relevantes de la psicología política es su capacidad para hacer visible lo que suele permanecer oculto: los mecanismos mediante los cuales se construyen sentidos, se organizan creencias y se orientan conductas en el campo público. La política no solo administra poder; también produce discurso, identidad y percepción. Y allí donde ese proceso no se reconoce, aparece el riesgo: el de confundir convicción con influencia, decisión con condicionamiento, libertad con dirección invisible impuesta que no advertimos.

El algoritmo y la ilusión de autonomía

En paralelo, nuestro presente está atravesado por un cambio de paradigma donde la tecnología introduce un nivel de complejidad que modifica profundamente este escenario. Las redes sociales no solo informan: organizan lo que vemos. Los algoritmos no obligan: orientan lo que pensamos. Seleccionan, priorizan, repiten. Construyen entornos a medida de nuestras preferencias previas, reforzando aquello que ya creemos y reduciendo la exposición a lo diferente.

El sujeto cree elegir libremente, pero muchas veces elige dentro de un marco previamente configurado. El problema no es solo que podamos ser influenciados, es que muchas veces no sabemos que lo estamos siendo. La influencia no desaparece, se vuelve imperceptible. Y por eso, más eficaz.

El poder no se sostiene solo en estructuras ni en instituciones. Se sostiene, sobre todo, en sistemas de creencias. Cuanto más internalizadas y compartidas son esas creencias, mayor es la estabilidad de un orden político. Por eso, entender la política no implica únicamente analizar decisiones o liderazgos, sino también comprender los esquemas de percepción y pensamiento que hacen posible que determinadas formas de poder se mantengan, incluso cuando sus resultados son cuestionados.

En este contexto, la idea de autonomía requiere ser repensada. No se trata de negar la libertad, sino de comprender sus condiciones o, mejor expresado, sus condicionamientos. Porque una libertad que no reconoce sus determinaciones corre el riesgo de convertirse en una mera, y peligrosa, ilusión o ficción.

Hacia una alfabetización de los procesos psíquicos y tecnológicos

Existe un fenómeno inquietante: la tendencia de las sociedades a repetir aquello que ya ha demostrado su fracaso. Se presentan como “cambio” decisiones que, en su matriz profunda, reproducen las mismas lógicas de seducción y manipulación. Para romper este ciclo, el desafío no es solo mejorar la calidad institucional, sino transformar nuestra relación con la política a través de una educación que trascienda lo puramente cívico.

Y eso implica algo más que información, implica educación. Pero no solo educación cívica. También educación en cómo pensamos, cómo creemos, cómo somos influenciados, reconocer los propios sesgos, comprender la lógica del deseo, identificar los mecanismos de manipulación, diferenciar información verdadera de la que no lo es.

Educar no para eliminar estas dinámicas -lo cual sería imposible-, sino para hacerlas visibles. Porque solo lo que se reconoce puede ser, en alguna medida, transformado, ubicado en sus justos límites, permitiendo atenuar y tolerar el malestar estructural en la política.

En este sentido, la psicología política no es solo un campo académico, es una herramienta para el ciudadano. Una forma de comprensión que, si se vuelve accesible, puede mejorar la calidad de la participación ciudadana. Como se dijo, conocer cómo se forman las creencias, cómo operan los sesgos o cómo influyen los discursos no garantiza decisiones perfectas, pero sí reduce la vulnerabilidad frente a la manipulación y la simplificación. Por eso, difundir este tipo de conocimientos -desde edades tempranas- no es un lujo intelectual, sino una condición para fortalecer una ciudadanía más consciente, más crítica y, en definitiva, más libre. O, si se quiere, menos manipulable.

En una sociedad atravesada por la tecnología, el consumo y el individualismo, esta forma de conocimiento no es un complemento. Debería ser una condición necesaria, una forma de defensa frente a la simplificación, la manipulación y la ilusión.

En última instancia, esta alfabetización en los procesos psíquicos y tecnológicos no debe entenderse como una mera acumulación de saberes, sino como la construcción de una infraestructura cognitiva de resistencia. Al desentrañar la arquitectura de sus propias decisiones, el ciudadano deja de ser un receptor pasivo de estímulos para convertirse en un sujeto reflexivo y crítico.

Es en este espacio de autoconocimiento donde germina un pensamiento crítico fuerte, capaz de desactivar la manipulación simbólica y recuperar una autonomía intelectual que, en la era de la saturación algorítmica, se encuentra bajo asedio permanente. Una ciudadanía menos manipulable no es aquella que posee todas las respuestas, sino la que ha aprendido a identificar las trampas de su propio sistema de creencias.

A su vez, resulta necesario detenerse en quienes eligen la política como actividad. No todos lo hacen desde el mismo lugar. Existen perfiles atravesados por una fuerte necesidad de reconocimiento, por una búsqueda intensa de poder o por modalidades de vínculo que, en ciertos casos, se apoyan más en lógicas de seducción y manipulación, que de responsabilidad hacia el bien común.

No idealizar la política no la deslegitima

Comprender esto no implica deslegitimar la política, implica dejar de idealizarla. Porque cuando la política se idealiza, el ciudadano se vuelve más vulnerable a promesas imposibles, a discursos que apelan más a la emoción que a la razón, a formas de influencia que operan -hoy mediados por la tecnología- por fuera de su conciencia. Y en ese punto, la vulnerabilidad deja de ser individual para convertirse en un problema colectivo.

En definitiva, la política no puede resolverlo todo. Nunca pudo, y seguramente nunca podrá, pero seguimos esperando que lo haga. Ahí empieza la frustración. La política no fracasa solo por lo que hace, fracasa también por lo que esperamos de ella. Porque hay algo que no siempre vemos, un punto ciego. No está en los programas, no está en las instituciones, no está solo en quienes gobiernan. Está en el lugar -muchas veces desconocido- desde el cual decidimos.

En ese territorio donde operan el deseo, las creencias, nuestras propias historia personales, los sesgos y las influencias que no siempre reconocemos. Ahí donde creemos elegir libremente, pero no terminamos de ver qué es lo que nos está llevando a elegir. Tal vez sea ese punto ciego -el que no vemos cuando decidimos- el que sigue operando incluso cuando creemos haberlo comprendido. Y solo a partir de reconocerlo podrá empezar, en alguna medida, a dejar de serlo.