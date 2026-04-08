Opinión

Subjetividad y política: el punto ciego de la decisión

Un vínculo estructural que explica cómo el deseo, los sesgos, la historia personal y la influencia del entorno configuran las decisiones políticas más allá de lo que creemos controlar

Guardar
Silueta de un hombre de espaldas frente a un fondo que muestra gráficos de encuestas, varios micrófonos y una audiencia desenfocada.
Los ciudadanos proyectan expectativas, miedos y deseos, mientras que quienes ocupan roles políticos operan desde sus propias configuraciones subjetivas (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, la ciencia política tradicional ha definido su campo como el espacio donde se organiza y ejerce el poder a través de instituciones, normas y procesos de toma de decisiones colectivas. Bajo esta premisa, se asume que tanto dirigentes como ciudadanos operan desde una supuesta -y deseada- racionalidad estratégica, evaluando intereses y consecuencias. Sin embargo, esta imagen -tan extendida como “tranquilizadora”- oculta un fenómeno fundamental: un punto ciego donde la razón cede su lugar, o lo comparte, a procesos que no advertimos.

Ese punto ciego no reside en las instituciones ni en los sistemas, sino en el sujeto. La política no ocurre solo en las estructuras; ocurre en quienes las habitan. Estos sujetos no deciden únicamente desde el cálculo racional, sino atravesados por deseos, creencias, emociones, historias personales, y sesgos que rara vez reconocen como propios. Por eso, entender la política hoy exige algo más que analizar propuestas o liderazgos; exige preguntarse desde dónde y por qué decidimos lo que decidimos. Porque no solo elegimos en política. También somos elegidos o condicionados por aquello que no vemos.

La trampa de la “solución total” y el malestar estructural

El malestar que atraviesa a las sociedades contemporáneas no es un accidente solamente de una mala gestión -que, por supuesto, puede agravarla-, sino una condición intrínseca de la vida en común, un malestar en la cultura, según nos enseñó Freud. Toda convivencia humana implica límites, renuncias y tensiones que no pueden resolverse de manera definitiva. Sin embargo, cuando este malestar no se comprende en su dimensión psíquica, se desplaza y se agudiza, encontrando en la política un lugar de descarga para expectativas que ninguna política pública puede satisfacer.

La relación entre política y psicología no es nueva ni accesoria, ni tampoco unidireccional. De hecho, la propia psicología política surge de la intersección entre la psicología social y la ciencia política, como un intento de comprender cómo los procesos subjetivos inciden en la vida pública y cómo lo político, a su vez, moldea la experiencia individual. No se trata solo de comprender al ciudadano que elige, sino también a quienes eligen hacer de la política su actividad.

Existe una interacción permanente entre ambos planos: los ciudadanos proyectan expectativas, miedos y deseos, mientras que quienes ocupan roles políticos operan desde sus propias configuraciones subjetivas. Pensar la política sin esa dimensión es, en algún punto, pensarla incompleta. Porque, como dijimos, las decisiones son el resultado de percepciones, creencias, emociones y formas de interpretar la realidad que operan -muchas veces- por fuera de la conciencia.

Comprender esta relación, en su dimensión individual y colectiva, permite ampliar la mirada sobre fenómenos como el liderazgo, la formación de la opinión pública, la dinámica de las masas o los factores que inciden en la decisión electoral. Sin ese conocimiento, la política se simplifica. Y cuando se simplifica, se vuelve más vulnerable a errores que luego tienen consecuencias profundas.

Se espera que la política resuelva lo que en gran medida pertenece al orden de lo estructural: la incertidumbre, la falta, el conflicto, incluso la propia insatisfacción subjetiva. Pero cuando la política es investida como solución total, el desencanto no es una posibilidad. Es una consecuencia necesaria. No es solo que la política nos decepciona. Es que muchas veces le pedimos lo que nunca pudo dar.

De la discusión de ideas a la trinchera de identidades

A esto se suma otra dimensión menos visible, pero igual de determinante: no pensamos la realidad de manera neutral. Buscamos lo que confirma, rechazamos lo que incomoda, interpretamos antes de comprender. En ese movimiento, el debate público se transforma: ya no se discuten ideas, se sostienen identidades. La verdad pierde autoridad y la creencia -sin evidencia empírica- gana intensidad.

En ese sentido, uno de los aportes más relevantes de la psicología política es su capacidad para hacer visible lo que suele permanecer oculto: los mecanismos mediante los cuales se construyen sentidos, se organizan creencias y se orientan conductas en el campo público. La política no solo administra poder; también produce discurso, identidad y percepción. Y allí donde ese proceso no se reconoce, aparece el riesgo: el de confundir convicción con influencia, decisión con condicionamiento, libertad con dirección invisible impuesta que no advertimos.

El algoritmo y la ilusión de autonomía

En paralelo, nuestro presente está atravesado por un cambio de paradigma donde la tecnología introduce un nivel de complejidad que modifica profundamente este escenario. Las redes sociales no solo informan: organizan lo que vemos. Los algoritmos no obligan: orientan lo que pensamos. Seleccionan, priorizan, repiten. Construyen entornos a medida de nuestras preferencias previas, reforzando aquello que ya creemos y reduciendo la exposición a lo diferente.

El sujeto cree elegir libremente, pero muchas veces elige dentro de un marco previamente configurado. El problema no es solo que podamos ser influenciados, es que muchas veces no sabemos que lo estamos siendo. La influencia no desaparece, se vuelve imperceptible. Y por eso, más eficaz.

El poder no se sostiene solo en estructuras ni en instituciones. Se sostiene, sobre todo, en sistemas de creencias. Cuanto más internalizadas y compartidas son esas creencias, mayor es la estabilidad de un orden político. Por eso, entender la política no implica únicamente analizar decisiones o liderazgos, sino también comprender los esquemas de percepción y pensamiento que hacen posible que determinadas formas de poder se mantengan, incluso cuando sus resultados son cuestionados.

En este contexto, la idea de autonomía requiere ser repensada. No se trata de negar la libertad, sino de comprender sus condiciones o, mejor expresado, sus condicionamientos. Porque una libertad que no reconoce sus determinaciones corre el riesgo de convertirse en una mera, y peligrosa, ilusión o ficción.

Hacia una alfabetización de los procesos psíquicos y tecnológicos

Existe un fenómeno inquietante: la tendencia de las sociedades a repetir aquello que ya ha demostrado su fracaso. Se presentan como “cambio” decisiones que, en su matriz profunda, reproducen las mismas lógicas de seducción y manipulación. Para romper este ciclo, el desafío no es solo mejorar la calidad institucional, sino transformar nuestra relación con la política a través de una educación que trascienda lo puramente cívico.

Y eso implica algo más que información, implica educación. Pero no solo educación cívica. También educación en cómo pensamos, cómo creemos, cómo somos influenciados, reconocer los propios sesgos, comprender la lógica del deseo, identificar los mecanismos de manipulación, diferenciar información verdadera de la que no lo es.

Educar no para eliminar estas dinámicas -lo cual sería imposible-, sino para hacerlas visibles. Porque solo lo que se reconoce puede ser, en alguna medida, transformado, ubicado en sus justos límites, permitiendo atenuar y tolerar el malestar estructural en la política.

En este sentido, la psicología política no es solo un campo académico, es una herramienta para el ciudadano. Una forma de comprensión que, si se vuelve accesible, puede mejorar la calidad de la participación ciudadana. Como se dijo, conocer cómo se forman las creencias, cómo operan los sesgos o cómo influyen los discursos no garantiza decisiones perfectas, pero sí reduce la vulnerabilidad frente a la manipulación y la simplificación. Por eso, difundir este tipo de conocimientos -desde edades tempranas- no es un lujo intelectual, sino una condición para fortalecer una ciudadanía más consciente, más crítica y, en definitiva, más libre. O, si se quiere, menos manipulable.

En una sociedad atravesada por la tecnología, el consumo y el individualismo, esta forma de conocimiento no es un complemento. Debería ser una condición necesaria, una forma de defensa frente a la simplificación, la manipulación y la ilusión.

En última instancia, esta alfabetización en los procesos psíquicos y tecnológicos no debe entenderse como una mera acumulación de saberes, sino como la construcción de una infraestructura cognitiva de resistencia. Al desentrañar la arquitectura de sus propias decisiones, el ciudadano deja de ser un receptor pasivo de estímulos para convertirse en un sujeto reflexivo y crítico.

Es en este espacio de autoconocimiento donde germina un pensamiento crítico fuerte, capaz de desactivar la manipulación simbólica y recuperar una autonomía intelectual que, en la era de la saturación algorítmica, se encuentra bajo asedio permanente. Una ciudadanía menos manipulable no es aquella que posee todas las respuestas, sino la que ha aprendido a identificar las trampas de su propio sistema de creencias.

A su vez, resulta necesario detenerse en quienes eligen la política como actividad. No todos lo hacen desde el mismo lugar. Existen perfiles atravesados por una fuerte necesidad de reconocimiento, por una búsqueda intensa de poder o por modalidades de vínculo que, en ciertos casos, se apoyan más en lógicas de seducción y manipulación, que de responsabilidad hacia el bien común.

No idealizar la política no la deslegitima

Comprender esto no implica deslegitimar la política, implica dejar de idealizarla. Porque cuando la política se idealiza, el ciudadano se vuelve más vulnerable a promesas imposibles, a discursos que apelan más a la emoción que a la razón, a formas de influencia que operan -hoy mediados por la tecnología- por fuera de su conciencia. Y en ese punto, la vulnerabilidad deja de ser individual para convertirse en un problema colectivo.

En definitiva, la política no puede resolverlo todo. Nunca pudo, y seguramente nunca podrá, pero seguimos esperando que lo haga. Ahí empieza la frustración. La política no fracasa solo por lo que hace, fracasa también por lo que esperamos de ella. Porque hay algo que no siempre vemos, un punto ciego. No está en los programas, no está en las instituciones, no está solo en quienes gobiernan. Está en el lugar -muchas veces desconocido- desde el cual decidimos.

En ese territorio donde operan el deseo, las creencias, nuestras propias historia personales, los sesgos y las influencias que no siempre reconocemos. Ahí donde creemos elegir libremente, pero no terminamos de ver qué es lo que nos está llevando a elegir. Tal vez sea ese punto ciego -el que no vemos cuando decidimos- el que sigue operando incluso cuando creemos haberlo comprendido. Y solo a partir de reconocerlo podrá empezar, en alguna medida, a dejar de serlo.

Temas Relacionados

PolíticaPsicologíaPsicología políticaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuando la imagen ya no acredita el hecho

El riesgo deja de ser individual cuando el contenido manipulado ya no engaña solamente a una persona, sino que empieza a erosionar la confianza pública en los sistemas de información

Cuando la imagen ya no acredita el hecho

La estafa Truman Show: cómo la inteligencia artificial construye un mundo falso para robarte

Una invitación a invertir y un grupo de WhatsApp integrado por sistemas de IA multiagente para convencer a la víctima de aportar cada vez más dinero

La estafa Truman Show: cómo la inteligencia artificial construye un mundo falso para robarte

Streaming argentino: el hábito dominante

Streaming argentino: el hábito dominante

Empresas rentables que entran en crisis: el problema no siempre es el negocio, sino la deuda

El contexto económico actual ha provocado que muchas organizaciones presenten problemas derivados de deudas diseñadas para escenarios distintos, lo que lleva a pérdidas operativas pese a que las actividades principales se mantienen con resultados positivos

Empresas rentables que entran en crisis: el problema no siempre es el negocio, sino la deuda

El costo de no hacer: por qué la inacción en Inteligencia Artificial está hipotecando el futuro corporativo

Un gran número de organizaciones posterga decisiones sobre tecnología debido a interpretaciones erróneas de informes, lo que genera costos ocultos y pérdida de competitividad en un entorno empresarial cada vez más digitalizado

El costo de no hacer: por qué la inacción en Inteligencia Artificial está hipotecando el futuro corporativo
DEPORTES
La historia del presidente de Recoleta, rival de San Lorenzo en la Sudamericana: jugó en Primera con 51 años y va por “otro sueño”

La historia del presidente de Recoleta, rival de San Lorenzo en la Sudamericana: jugó en Primera con 51 años y va por “otro sueño”

La película que anticipó ocho años el título de la Argentina de Messi en el Mundial: el famoso técnico que presagió el éxito

5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

Los memes del triunfo de Boca en Chile por la Libertadores: Úbeda en modo Bianchi, un medio de ensueño y el efecto Aranda-Bareiro

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

TELESHOW
La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

La Mona Jiménez en “Lo de Pampita”: “¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’, yo quería ser Tarzán!”

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: La ONU celebró el alto el fuego entre Irán y EEUU y pidió “allanar el camino hacia una paz duradera en la región”

EN VIVO: La ONU celebró el alto el fuego entre Irán y EEUU y pidió “allanar el camino hacia una paz duradera en la región”

El régimen de Corea del Norte disparó varios misiles balísticos hacia el mar en su segundo lanzamiento en dos días

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “ayudará con la acumulación de tráfico” en el estrecho de Ormuz

El secretario general de la OTAN se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca tras el inicio del alto el fuego entre EEUU e Irán

Alertan que Sudamérica es la región con más especies en riesgo por el cambio climático y los incendios forestales