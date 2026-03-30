El acuerdo de hace 50 años que Trump no puede romper

Embarcaciones de carga navegan por el golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz en Emiratos Árabes Unidos (AP Foto)

En los pasillos silenciosos de las monarquías del Golfo, donde las decisiones estratégicas rara vez se anuncian, pero siempre se ejecutan, existe una definición que no admite ambigüedad. Para Arabia Saudita, un Irán con armas nucleares no es un problema diplomático, ni siquiera un desafío estratégico manejable. Es una amenaza existencial. Según medios reconocidos, en conversaciones privadas del pasado, líderes saudíes llegaron a instar a Washington a literalmente “cortar la cabeza de la serpiente”. Más recientemente, la formulación se volvió más sofisticada pero no menos contundente, esto significa que si Irán cruza el umbral nuclear, no solo cambia el equilibrio regional, sino que se pone en tensión la arquitectura que sostiene al sistema financiero global. En lenguaje geopolítico, eso significa el fin del orden actual en Medio Oriente y posiblemente a nivel global.

Para entender por qué esa definición arrastra consigo una consecuencia inevitable, que es la intervención estadounidense frente a la amenaza iraní, hay que retroceder medio siglo, a un momento fundacional donde petróleo, moneda y seguridad se entrelazaron en un mismo sistema. A comienzos de los años 70, tras el colapso de Bretton Woods y el shock petrolero de 1973, Estados Unidos enfrentaba un dilema estructural, que era cómo sostener la demanda global de una moneda que ya no estaba respaldada por oro. La respuesta no fue declarada en un tratado único, sino construida como una arquitectura financiera y militar.

Washington selló un entendimiento con Arabia Saudita —y por extensión con los reinos del Golfo— donde el petróleo se comercializaría en dólares y los excedentes serían reciclados principalmente hacia activos financieros estadounidenses. A cambio, Estados Unidos ofrecería algo mucho más valioso que cualquier respaldo metálico, ofrecería seguridad.

Durante la guerra entre Irán e Irak, el conflicto derivó en la llamada “Tanker War”, donde ambos bandos comenzaron a atacar buques petroleros en el Golfo

Así nació el sistema de los petrodólares, una arquitectura de seguridad militar y financiera entre EEUU y el Golfo Pérsico. No como un acuerdo puntual, sino como un circuito de poder donde el petróleo que fluye genera dólares que circulan, y excedentes que regresan a Wall Street como financiamiento del déficit fiscal estadounidense. Un sistema financiero sostenido, en última instancia, por una promesa geopolítica. Esa promesa quedó formalizada en 1980 con la Doctrina Carter. En plena revolución iraní y con la Unión Soviética avanzando sobre Afganistán, Washington elevó el Golfo Pérsico a la categoría de interés vital. Cualquier intento de controlar la región sería repelido por la fuerza. Lo que hasta entonces era un vínculo estratégico se convirtió en doctrina explícita.

La prueba llegó pocos años después. Durante la guerra entre Irán e Irak, el conflicto derivó en la llamada “Tanker War”, donde ambos bandos comenzaron a atacar buques petroleros en el Golfo. El problema ya no era la producción de crudo, sino su circulación. Y con ello, la estabilidad misma del sistema. El Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo global— se convirtió en un punto de falla sistémica. Si ese flujo se interrumpía, no solo se disparaban los precios del crudo a nivel global, sino que se ponía en cuestión la credibilidad del sistema energético y financiero global.

La respuesta de Ronald Reagan no fue simbólica. Estados Unidos cambió bandera de buques kuwaitíes por la de EEUU, desplegó escoltas navales y, tras sucesivos incidentes, lanzó la operación “Earnest Will” con acciones militares directas contra activos iraníes. La “Tanker War” no fue simplemente un episodio bélico. Fue la ejecución de una cláusula implícita que es la garantía de seguridad que sostenía al sistema del petrodólar. Ese contrato nunca fue escrito. Pero fue ejecutado cada vez que estuvo en riesgo.

Estados Unidos ya no depende del petróleo del Golfo gracias a la revolución del shale

Sin embargo, el mundo que emerge hoy es profundamente distinto al de los años 80. Estados Unidos ya no depende del petróleo del Golfo gracias a la revolución del shale. Asia —particularmente China e India— se ha convertido en el principal demandante de energía. China emerge no solo como consumidor, sino como competidor sistémico, promoviendo mecanismos alternativos de pago y contratos en yuan. Paralelamente, se observa un movimiento gradual —todavía marginal pero persistente— hacia la diversificación monetaria en el comercio energético global.

El dólar, aunque dominante, muestra signos de desgaste. La guerra contra el terrorismo erosionó recursos y legitimidad, y Washington ha reorientado su foco estratégico hacia el Indo-Pacífico. En ese contexto, las monarquías del Golfo comenzaron a hacer lo que cualquier actor racional haría que es diversificar riesgos. Explorando acuerdos en otras monedas, ampliando vínculos con China y, en el plano de seguridad, incluso buscando alternativas de seguridad como la cooperación entre Arabia Saudita y Pakistán. Pero cabe resaltar, que esa diversificación no implica una ruptura con el orden preestablecido. Implica algo más sutil, una evaluación constante sobre la credibilidad del compromiso norteamericano en la región.

El punto de inflexión fue el acuerdo nuclear impulsado por Barack Obama. Para las monarquías del Golfo, ese acuerdo no eliminó la amenaza iraní, sino que la postergó. A ello se suman nuevos frentes de tensión global —Ucrania, Taiwán— que dispersan la atención estratégica de Washington. En ese escenario, la posibilidad de que un actor revisionista como Irán acceda a armas nucleares deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en un riesgo inmediato. Y allí es donde el sistema vuelve a su lógica original.

Trump puede cuestionar alianzas, presionar bilateralmente o redefinir cadenas de suministro, pero el núcleo del sistema permanece intacto

La arquitectura global del dólar no descansa únicamente en mercados financieros profundos o en la liquidez de sus activos. Descansa en arterias llenas de crudo que fluyen de manera segura hacia el mundo. Wall Street es el corazón donde esos flujos se reciclan, pero el sistema solo funciona si la circulación está garantizada por la Quinta Flota Naval de EEUU. Ese fue el trade-off implícito de los años 70, donde Estados Unidos ofrece seguridad y el Golfo utiliza el dólar. Esa ecuación sostiene la demanda global de bonos del Tesoro y permite financiar el déficit fiscal estructural estadounidense. Pero sin la sensación de seguridad por parte de los reinados del Golfo Pérsico, el sistema pierde su base. Y sin esa base, el privilegio del dólar comienza a erosionarse.

Donald Trump, pese a su retórica disruptiva, no rompe con esa lógica. La ejecuta sin matices. Al igual que Nixon y Reagan, entiende que el poder financiero de Estados Unidos está íntimamente ligado a su capacidad de garantizar el orden energético global. Trump puede cuestionar alianzas, presionar bilateralmente o redefinir cadenas de suministro, pero el núcleo del sistema permanece intacto. Por eso, frente a la inminencia de un Irán nuclear, la opción de no actuar simplemente no existe para Washington.

No se trata solo de contener a Irán. Se trata de sostener la credibilidad de un sistema que, aunque muestra fisuras, sigue siendo el pilar del orden global. Permitir que Irán alcance capacidad nuclear implicaría aceptar una transformación del equilibrio de poder en el Golfo, acelerar la proliferación regional —con Arabia Saudita como primer candidato— y, en última instancia, debilitar el paraguas de seguridad existente, rompiendo la relación entre energía, seguridad y dólar.

Paradójicamente, incluso China —principal rival estratégico de Estados Unidos— tiene incentivos más que claros para evitar ese escenario. Su dependencia energética del Golfo hace difícil imaginar un respaldo pleno a una desestabilización que pondría en riesgo sus propios flujos de suministro.

Frente a este escenario, la historia ofrece una posible hoja de ruta. En los años 80, la respuesta no fue una guerra total ni un cambio de régimen, sino una intervención limitada pero decisiva para garantizar la seguridad marítima. La operación “Earnest Will” lanzada por Reagan demostró que el objetivo no era derrotar a un enemigo, sino preservar el corazón del sistema financiero global.

Hoy, con matices y nuevas variables, ese precedente vuelve a cobrar relevancia. Detrás de la retórica, es probable que la administración Trump busque una solución similar que es contener, disuadir y asegurar el flujo, más que rediseñar el régimen iraní. Porque en el fondo, y más allá de los discursos, la lógica no ha cambiado.

El petróleo necesita seguir fluyendo. El dólar seguirá siendo su lenguaje. Y cuando ese flujo se ve amenazado, la historia muestra que Estados Unidos no duda en cumplir su parte del acuerdo con los países del Golfo y en recordar al mundo que, detrás de su moneda, todavía navega una flota invencible.

El autor es Profesor de Análisis de Riesgo Político UCEMA