Opinión

Por qué la Ley de Glaciares enfrentó a ciencia y política

Los argumentos técnicos sobre reservas hídricas quedaron relegados mientras el debate público se centró en visiones opuestas sobre el futuro de la minería y el medio ambiente

Guardar
En 2010, el asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera (Foto: Europa Press)
En 2010, el asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera (Foto: Europa Press)

La Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de reglamentar las leyes que sanciona el Congreso Nacional cuando afirma: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

En 2010 se sancionó una Ley de Glaciares que no existe en ningún otro lugar del mundo y no por casualidad; la gran mayoría de sus artículos nunca fue reglamentada. Esto demuestra la poca seriedad, los escasos conocimientos y la verdadera intención espuria de quienes impulsaron la norma. El asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera. El contraste con Chile evidencia que dicho objetivo fue alcanzado de manera contundente.

Desde 2014, luego de escuchar a los principales glaciólogos del planeta y de comprender, a partir del conocimiento científico, la dinámica de los ambientes en altura y su relación con el agua, propusimos una reglamentación de la Ley 26.639. Nos enfocamos en el objetivo declarado: resguardar las consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, expuesto en su primer artículo, dejando de lado las emociones.

Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire

Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire con gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura del planeta y, en consecuencia, derriten glaciares.

Cuestionamientos y contexto

Vale analizar el significado de reserva estratégica: acciones que buscan reservar productos o artículos que gobiernos, organizaciones o empresas retienen del uso normal en función de una estrategia, ante eventualidades inesperadas. Así existen reservas de productos básicos como alimentos o petróleo, que en tiempos de escasez (por inundaciones, sequías, conflictos bélicos) permiten superar crisis temporales.

no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas?
no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas?

Sin embargo, no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿Cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas? En los últimos cinco años, San Juan perdió un 27% de sus áreas glaciarias, y el aumento del caudal en sus ríos no pudo medirse por ser insignificante frente al volumen que aporta la nieve de invierno y su derretimiento en primavera.

Al parecer, los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares. Desde 1910, cuando comenzaron los registros de previsión anual del agua disponible en la provincia de San Juan, nunca se consideró el aporte hídrico de los glaciares.

Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas

Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas que hoy están amenazadas por la sobreexplotación agrícola.

Debate legislativo y participación pública

Si dejara de nevar, ¿de dónde saldría el agua que necesitamos? ¿Derretiríamos glaciares como en Fahrenheit 451 se quemaban libros? ¿Alcanzaría para un año de consumo ese descongelamiento? ¿Y luego? Así de absurdas son las premisas en que se fundamenta lo legislado. Las estulticias que a diario escuchamos aún tienen espacio en un país donde el respeto por la Verdad como valor en el debate prácticamente se ha perdido.

No era necesario reformar ninguna ley en el Congreso. Bastaba con que el presidente Javier Milei hiciera uso de sus facultades constitucionales. Seguramente Greenpeace, diversas ONG y la Pastoral Social celebrarían la discusión, mientras algunos estudios jurídicos quedarían agradecidos. Los argentinos comunes están hartos de simulaciones, espectáculos y el desprecio por las normas y la ciencia. Las consecuencias: la industria minera postergando el inicio de grandes proyectos, miles de empleos retrasados, compatriotas abatidos en la pobreza humana.

El Senado debatió la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur - Unión Europea
Los argentinos comunes están hartos de simulaciones, espectáculos y el desprecio por las normas y la ciencia. Las consecuencias: la industria minera postergando el inicio de grandes proyectos, miles de empleos retrasados (RS Fotos)

Un decreto que reglamentara el artículo de la ley de glaciares hubiera sido suficiente. Solo hacía falta precisar el criterio de “significancia hídrica”. Así de sencillo:

Artículo 1°: Se considerará reserva estratégica a todo glaciar y/o ambiente periglacial que contribuya a la recarga de cuencas hidrográficas de manera significativa. Se entiende por contribución significativa al aporte hidrográfico que represente al menos 1% del total del aporte hídrico a una cuenca determinada. El total se determinará por la suma anual, en porcentaje, de los distintos aportes a la recarga: precipitaciones de agua y nieve, derretimiento de glaciares descubiertos y de aquellos de roca o escombros en el permafrost.

Los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares

En 2010, en Uspallata, Mendoza, se realizó una audiencia pública por la Ley de Glaciares con más de 2.000 anotados que, en su mayoría, leían: “yo no le doy licencia social al proyecto San Jorge”. Ahora, son más de 80.000 inscriptos quienes participan; las órdenes de agrupaciones y corrientes ideológicas han surtido efecto. ¿Cuántos de ellos saben distinguir ambientes glaciarios, crióticos, permafrost o entender la importancia relativa de los aportes a una cuenca hídrica? Tal vez asistimos a un fenómeno nuevo de identificación colectiva con la causa, repleto de participantes que se autodenominan glaciólogos.

Desde 2014 lo hemos propuesto: era necesario reglamentar la Ley 26.639 con un instrumento constitucional y científico, pero las prioridades políticas se han impuesto sobre el conocimiento.

El autor es Diputado Nacional mandato cumplido y exsubsecretario de Minería de la Nación

Temas Relacionados

Reservas hidrícasNueva mineríaCuidado medio ambienteEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Conflictos bélicos e impacto en las inversiones

La dependencia mundial del estrecho de Ormuz explica la volatilidad en la energía cuando surgen tensiones entre países clave de Medio Oriente

Conflictos bélicos e impacto en las inversiones

El Gobierno enfrenta el desafío de mantener el crecimiento logrado

Las reformas y el récord de exportaciones impulsaron la economía, pero las tensiones inflacionarias y el contexto electoral de 2027 generan preocupación en el horizonte

El Gobierno enfrenta el desafío de mantener el crecimiento logrado

El fallo YPF y el predominio del derecho público local

El tribunal de segunda instancia de Estados Unidos resolvió a favor de nuestro país, aceptando los argumentos de la Procuración del Tesoro durante mi gestión. La sentencia es importante en tanto reconoce expresamente una prerrogativa soberana

El fallo YPF y el predominio del derecho público local

Oficios: una opción estratégica en el debate sobre el trabajo y los ingresos

La política pública debe garantizar capacitación de calidad y tecnología actualizada para ampliar el acceso al mundo laboral

Oficios: una opción estratégica en el debate sobre el trabajo y los ingresos

Encuentro y Salud Mental

El diagnóstico y las categorías pierden eficacia si no se acompañan de una genuina disposición hacia el otro en los tratamientos

Encuentro y Salud Mental
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing venció a San Martín de Formosa por la Copa Argentina

Uno de los grandes rivales de Messi podría ser su compañero en la MLS: la estrella mundial que quiere fichar el Inter Miami

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

TELESHOW
Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un impactante look: paillettes, satén y joyas azules

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un impactante look: paillettes, satén y joyas azules

Preocupación por la salud de El Doctor: el mensaje de su hermano luego de que el trapero fue hospitalizado

Jimena Barón ganó un viaje a Dubai, pero quedó descalificada por no seguir las reglas del sorteo: la furia de su hijo Momo

Sofía Pachano cruzó a sus haters tras ser criticada por el significado de la Pascua que le transmitió a su hijo

Ganó Gran Hermano y podría ingresar nuevamente a la casa como reemplazo: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora

Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora

El Salvador: reportan al primer fallecido de la temporada vacacional en el Lago de Ilopango

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

Las autoridades de Guatemala sancionan a 151 motociclistas por carreras clandestinas

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera