La marcha atrás de Argentina en los derechos de las mujeres: la opinión de expertas y las consecuencias del desfinanciamiento

El Día Internacional de la Mujer en Buenos Aires, Argentina, el sábado 8 de marzo de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

En 2025 se registró un femicidio cada 35 horas y en el inicio del 2026 los asesinatos de mujeres por ser mujeres se incrementaron a una víctima cada 35 horas, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Sin embargo, la Línea 144 de atención a víctimas de violencia de género no tiene partida presupuestaria propia y redujo en un 45% las operadoras que pueden atender y derivar a quienes piden ayuda después de golpes, violación o amenazas.

Los programas destinados a víctimas de violencia de género sufrieron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023. El 9 de marzo se marchó en Buenos Aires contra los ajustes en las políticas para apoyar a las víctimas de violencia de género y otras demandas en el marco de marzo el mes de las mujeres.

El Plan para Evitar el Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) se desmanteló y la consecuencia es que aumentaron los embarazos forzados en menores de 15 años

“Argentina ha retrocedido en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Las mujeres no tenemos acceso a la justicia que habíamos empezado a tener, aunque no del todo”, alerta la médica Mabel Bianco, Presidenta de la Fundación de Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

“No tenemos acceso a la salud sexual y reproductiva porque la mayoría de las provincias no tienen interés político, ni recursos humanos, ni económicos”, describe la médica.

“Es incongruente que se dice que hay preocupación por la tasa de natalidad y, sin embargo, el año pasado aumentó en nuestro país la mortalidad infantil neonatal. Es una muestra del deterioro de los servicios del embarazo, parto y puerperio. También ha aumentado la mortalidad materna”, señala la médica.

Y advierte: “Ahora tenemos el problema que han aumentado los embarazos forzados en las niñas menores de 15 años. Esto se está reflejando en un aumento en abortos inseguros a esa edad. No hay acceso a servicios de salud, ni educación sexual en las escuelas. Esta es la realidad de las mujeres argentinas”.

El 8M es una fecha emblemática en América Latina y el mundo en la defensa de los derechos de las mujeres | (Crédito: Merary Núñez/Infobae México)

“El gobierno niega las desigualdades de las mujeres y los varones y las distintas realidades de mujeres muy distintas, según se viva en el ámbito rural o urbano, en una villa o de sectores indígenas. Todos los retrocesos son graves. Pero me impacta que en solo 24 horas recibo tres pedidos de ayuda de víctimas de violencia de género que no saben a dónde recurrir porque no hay información, ni contención”, señala la periodista Silvina Molina.

“El Estado deja en soledad a las víctimas de violencia de género, a sus hijas e hijos. Hay falta de información. Está en peligro su vida pero no saben a dónde recurrir, ni sabemos decirles a dónde pueden ir. Hay esfuerzos de organizaciones, provincias y municipios, pero no dan abasto”, describe Molina.

“La responsabilidad del Estado no se cumple y pone en riesgo la vida de las mujeres”, subraya la periodista. “Las mujeres más pobres sufren porque no saben cómo darle de comer a los chicos, no solo a sus hijos, sino a los del barrio, con una concepción comunitaria de la que tanto tenemos que aprender”.

El 3 de junio de 2015 Argentina se convirtió en un referente mundial de la lucha contra la violencia de género con Ni Una Menos. Foto NA: Alejandro PAGNI / PRENSA SENADO

La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025 registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta para 2026 todavía más preocupante: un 79,1% inferior a 2023, según una evaluación del Centro de Economía de Política Argentina (CEPA).

“Amnistía Internacional expresa su preocupación por el debilitamiento de políticas públicas fundamentales para garantizar los derechos humanos de las mujeres y diversidades”, resaltó un comunicado del organismo de derechos humanos.

“El contexto (del 8M) está marcado por retrocesos en la prevención de la violencia de género, restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva y reformas laborales sin perspectiva de género”, remarcó Amnistía.

La periodista Silvina Molina destaca que el problema es que hoy los medios no hablan de estos problemas porque resultan escasas las periodistas con perspectiva de género que realizan columnas en medios de comunicación.

La manifestación del 8M en España pone de relieve la participación y la creatividad en las consignas de las asistentes (EFE)

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina subrayó: “Estos retrocesos no son casuales ni aislados: responden a una estrategia global que usa a la Argentina como laboratorio de políticas regresivas y convierte a los derechos de las mujeres en el blanco de una confrontación política”.

“El Comité CEDAW ya lo advirtió y activó un seguimiento prioritario: el Estado está incumpliendo obligaciones internacionales y deberá rendir cuentas con medidas concretas”, advirtió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La distribución de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y test de embarazo se redujo un 81%, entre 2023 y 2024. El Estado tampoco repartió preservativos frente al aumento de la sífilis.

La reforma laboral no trajo ningún beneficio a las familias -dejo la licencia por maternidad por debajo de los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- y mantuvo la licencia por paternidad en dos días.

Los pañuelos verdes y violetas son protagonistas en todo el mundo de las marchas del 8M, en México dan recomendaciones de que llevar para poder marchar/ Jovani Pérez

Mientras que el sistema de banco de horas afecta la organización cotidiana de los cuidados y pone más presión en las mujeres que deben buscar de la escuela a sus hijas e hijos.

La tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%), advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La desocupación femenina (de quienes buscan trabajo y no lo consiguen) es mayor en el caso de las mujeres (7,4%) que en los varones (5,9%). Ellas también sufren más la informalidad (38%) que ellos (35,5%).

Los ingresos masculinos son 27,3% más altos que los de sus compañeras, esposas, novias, amigas, hermanas, madres e hijas. La situación empeora. En el 2025 las mujeres eran el 64,2% de las personas más pobres, una cifra más alta que la del 2024 cuando representaban el 61,4% de la población que no alcanza a comer, educarse y curarse.

La pobreza es femenina y la riqueza es masculina. El 63% de los protagonistas de las cuentas con mayores ingresos son varones. Las argentinas tienen mucho menos patrimonio que los argentinos.

La marcha por el Día Internacional de la Mujer en Buenos Aires con críticas a la desigualdad económica y de género. EFE/ STR

Mientras que programas que ayudaban a las mujeres a luchar contra la desigualdad o sobrevivir sufrieron un fuerte ajuste: la moratoria previsional (conocida como jubilación para amas de casa) se redujo en un 41,71%.

Por otra parte, la tarjeta Alimentar se erosionó en la capacidad de compra de alimentos en un 17,26%. Sin embargo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) sí subió 74,64%, según datos elaborados por CEPA.

La motosierra recorta el cuerpo de las mujeres, jóvenes y adolescentes. La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98%. Los abusos sexuales que se develaban en clase volvieron a quedar velados y los alumnos que buscaban protección en sus docentes quedaron nuevamente desprotegidos.

“Llevo muchos años institucionalizar la ESI, formar docentes, producir materiales, adaptar pedagogías y, en poco tiempo, el gobierno actual desmanteló, vació y desfinanció los contenidos”, señala la socióloga Eleonor Faur, especialista en ESI, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín.

Faur contextualiza: “La ESI sigue siendo ley nacional, pero en la actualidad, su llegada a las aulas, parece sujeta a la discrecionalidad de quienes enseñan. Mientras que para las chicas y los chicos el cambio de rumbo significa un retroceso en el ejercicio de sus derechos y en la posibilidad de prevenir abusos desde temprana edad”.

“La buena noticia en medio de las tinieblas, es que hay millares de docentes formados y gobiernos provinciales que continúan sosteniendo la ESI y trabajando para desandar desigualdades sociales y de género”, remarca Faur.

La experta en ESI Eleonor Faur advierte que el retroceso en la educación sexual expone a los chicos y chicas a mayor vulnerabilidad frente a abusos sexuales (Voces Diario Digital)

El recorte en Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable (que tiene que repartir anticonceptivos) es del 20,9% y puede repercutir en mayores contagios de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no buscados.

Las trabajadoras de casas particulares perdieron el 35,2% del salario para quienes conservan el ingreso, mientras que 22.436 mujeres perdieron su empleo de limpieza y cuidado en casas, entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025.

Las docentes (en el 73,1% maestras y profesoras mujeres) tuvieron un impacto negativo en su billetera por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) del 12% del salario.

Las consignas contra los femicidios son centrales en la marcha por el 8M / EFE/ Enrique García Medina

Las docentes (en el 73,1% maestras y profesoras mujeres) tuvieron un impacto negativo en su billetera por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) del 12% del salario.

La mayoría de las jubiladas cobran la mínima y, en el primer trimestre del 2025, es 18,3% menor a los niveles de noviembre del 2023, según los análisis de CEPA.

La moratoria previsional (que es el nombre técnico de la jubilación para amas de casa) fue vetada y 9 de cada 10 mujeres se quedaron sin acceso al respaldo jubilatorio. Pueden pedir la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años (antes era a los 60) y recibir solo el 80% de la mínima.

Otro de los problemas que va a afectar la tasa de la natalidad y los derechos de las mujeres es que la reforma elimina la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su reincorporación.

Los reclamos de las jubiladas se hicieron presente en la marza por el día de los derechos de las mujeres/ RS Fotos

Otro problema alarmante es el incremento del 62% de los crímenes de odio en el 2025 comparado con el 2024, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. En 2025 se registraron 227 ataques motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que equivale a un caso cada 38 horas.

Mientras que en 2024 los golpes, insultos, ataques, asesinatos llegaron a 140 y representaba una marca de un crimen de odio cada 63 horas. En 2022 se contabilizaron 129 casos. Y el aumento, en tres años, es del 76%.

Las mujeres han dado mucho pasos y los seguirán dando, pero es un momento para ver las alarmas y volver a pensar en la igualdad de género como una demanda social, económica, laboral y ciudadana.