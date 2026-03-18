Opinión

Del trabajo como derecho abstracto al trabajo como herramienta concreta

Las labores carcelarias deben ser concebidas como una forma de tratamiento y reinserción a la sociedad. El contexto normativo debe brindar respuestas a decisiones judiciales vinculadas a demandas por licencias y remuneraciones de los internos

Guardar
La normativa busca reforzar la
La normativa busca reforzar la idea de responsabilidad, convivencia y cuidado de los espacios comunes

El nuevo paradigma propone un desplazamiento conceptual significativo, que va del trabajo entendido como un derecho abstracto, equiparable al empleo en libertad, al trabajo concebido como una herramienta concreta de tratamiento y reinserción.

Este cambio no implica una desvalorización del trabajo, sino todo lo contrario. Al situarlo en su contexto específico, se potencia su capacidad transformadora.

La experiencia acumulada demuestra que la imposición de esquemas laborales rígidos, inspirados en el derecho del trabajo común, resultó en muchos casos disfuncional.

La judicialización de aspectos operativos, la rigidez administrativa y la dificultad para compatibilizar las exigencias laborales con las dinámicas propias del tratamiento penitenciario generaron tensiones innecesarias y, en ocasiones, afectaron el orden intramuros. La nueva normativa, al clarificar el marco jurídico, contribuye a una gestión más eficiente, previsible y coherente.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la reafirmación del carácter obligatorio de determinadas actividades regimentales y de mantenimiento, sin incentivo económico, como parte del régimen penitenciario. Esta concepción refuerza la idea de responsabilidad, convivencia y cuidado de los espacios comunes, elementos esenciales para la vida intramuros y para la construcción de hábitos socialmente valiosos; la obligatoriedad de estas tareas, lejos de orientarse en la faz punitiva, se inscriben en una lógica pedagógica y organizacional.

Existe una necesidad de brindar
Existe una necesidad de brindar respuestas a decisiones judiciales concretas, vinculadas a demandas por licencias y remuneraciones de los internos (Freepik)

Asimismo, esta modificación refuerza la idea de que el trabajo en la cárcel debe estar integrado a un proyecto tratamental más amplio, y no funcionar como un compartimento estanco. La formación profesional, la capacitación técnica y la generación de hábitos laborales aparecen como objetivos prioritarios, por encima de la lógica puramente productiva o remunerativa.

La revisión de experiencias previas y el aprendizaje institucional

El recorrido normativo de los últimos años ofrece lecciones valiosas. El Boletín Público Normativo Penitenciario N.º: 732/2021, respondió a un contexto normativo y jurisprudencial específico, caracterizado por la necesidad de brindar respuestas a decisiones judiciales concretas, vinculadas a demandas por licencias y remuneraciones de los internos.

Sin embargo, su implementación puso de manifiesto las dificultades de trasladar esquemas propios del derecho laboral común a un ámbito atravesado por restricciones estructurales; el paso del tiempo y la evolución de las políticas penitenciarias evidenciaron la necesidad de revisar ese enfoque. La derogación de dicha disposición, dispuesta en 2026, no implica una negación de derechos, sino una reorientación hacia un modelo más adecuado a la finalidad formativa del trabajo penitenciario.

Justo es recordar que, mediante la disposición citada, la Interventora del S.P.F., Dra. Garrigos de Rebori, ordenó aprobar un régimen de licencias aplicable a todos los internos que se encontraban bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal, atendiendo a la relación laboral de carácter especial de la que son parte las personas privadas de libertad, bajo un marco de protección acorde con sus derechos fundamentales.

Estas licencias abarcaban supuestos en los que el interno percibiría el total de la remuneración por el trabajo que realizaba cuando se ausentare de sus tareas por: enfermedad inculpable; incapacidad temporal por accidente de trabajo; por el cuidado de hijos o hijas menores; por maternidad; por examen; y finalmente para contraer matrimonio.

La reinserción no es un
La reinserción no es un proceso automático ni lineal, requiere políticas integrales, articulación interinstitucional y un acompañamiento sostenido

También se contemplaba la justificación de inasistencias con percepción de remuneración, por los siguientes motivos: por comparendo administrativo o judicial; por superposición con jornada de visita; por salida extraordinaria otorgada por la autoridad judicial; por cumplimiento de deberes morales (en general, salidas de la Unidad de alojamiento por visitas domiciliarias).

Reinserción social, realismo frente a idealización

Uno de los debates más sensibles en torno al trabajo penitenciario es su impacto en la reinserción social. Durante mucho tiempo, se sostuvo que la equiparación formal con el trabajo en libertad era una condición indispensable para preparar a las personas privadas de libertad para su egreso; sin embargo, la evidencia empírica sugiere que la reinserción depende menos de la forma jurídica de la relación laboral y más de la adquisición efectiva de competencias, hábitos y redes de apoyo.

El nuevo enfoque apuesta a un realismo constructivo, ya que, en lugar de reproducir esquemas laborales que difícilmente puedan sostenerse fuera del contexto carcelario, se prioriza la formación, la capacitación y la certificación de habilidades. Estas herramientas resultan más transferibles al mercado laboral y más útiles para enfrentar los desafíos de la vida en libertad.

La reinserción no es un proceso automático ni lineal, requiere políticas integrales, articulación interinstitucional y un acompañamiento sostenido. El trabajo penitenciario, concebido como parte de ese proceso, debe ser flexible, adaptado a las trayectorias individuales y compatible con las demás dimensiones del tratamiento.

La reinserción depende menos de
La reinserción depende menos de la forma jurídica de la relación laboral y más de la adquisición efectiva de competencias, hábitos y redes de apoyo (UNER Medios)

La modernización del trabajo penitenciario no es un asunto a resolver exclusivamente en el ámbito intramuros. Sus efectos se proyectan hacia el conjunto de la sociedad. Un sistema penitenciario más ordenado, coherente y orientado a la reinserción contribuye a reducir la reincidencia y, en consecuencia, a mejorar la seguridad pública.

La experiencia comparada muestra que los sistemas que logran articular trabajo, educación y tratamiento de manera efectiva obtienen mejores resultados en términos de reinserción. La claridad normativa y la adecuación de los programas a la realidad del encierro son condiciones necesarias para avanzar en esa dirección.

En este sentido, la Ley de Modernización Laboral y las recientes adecuaciones del Servicio Penitenciario Federal pueden leerse como parte de una estrategia más amplia, orientada a fortalecer la capacidad del Estado para gestionar el encierro de manera responsable, humana y eficaz.

Pensar el futuro desde el presente

El desafío que se abre a partir de este nuevo marco normativo es consolidar un modelo de trabajo penitenciario que combine orden, formación y sentido. La modernización no es un punto de llegada, sino un proceso en construcción, que requiere evaluación permanente, ajustes y diálogo entre los distintos actores involucrados.

La claridad conceptual alcanzada en esta etapa constituye una base sólida para avanzar, ya que reconocer la especificidad del trabajo en contexto de encierro, ordenar el marco normativo y priorizar la finalidad tratamental son pasos indispensables para construir una política penitenciaria más coherente y efectiva.

Lejos de las simplificaciones y los eslóganes, el nuevo paradigma invita a pensar el trabajo en las cárceles desde una perspectiva madura, que asuma las complejidades del encierro y apueste a soluciones realistas. En ese camino, la Ley Nº 27.802 y las recientes disposiciones del Servicio Penitenciario Federal representan una oportunidad para fortalecer el sistema y contribuir, de manera concreta, a una sociedad más justa y segura.

Temas Relacionados

trabajoempleocárcelServicio Penitenciario FederalBoletín Público Normativo Penitenciarioreinserción

Últimas Noticias

La competencia por la innovación en energía

El crecimiento en la demanda eléctrica está impulsando una competencia internacional centrada en innovaciones como celdas solares avanzadas y baterías de última generación, mientras surgen nuevas oportunidades y desafíos para el desarrollo industrial

La competencia por la innovación

Del 5 al 12: el nuevo desafío del capital privado

La industria experimenta un repunte en transacciones y salidas, pero las condiciones de mercado obligan a los fondos a adoptar mayor disciplina operativa, innovación y nuevas estrategias para sostener el crecimiento en un entorno más exigente

Del 5 al 12: el

Continentalismo americano

Una alianza que puede convertirse en una arquitectura política y económica capaz de proyectar estabilidad y crecimiento desde el Ártico hasta la Patagonia

Continentalismo americano

La tragedia del geriátrico de Belgrano y los límites de la ley: cuando el dolor exige culpables que el Derecho no puede dar

La Cámara de Casación absolvió a los dueños del establecimiento en el que murieron diez adultos mayores durante la pandemia

La tragedia del geriátrico de

Trabajo remoto y entrevistas en inglés: errores frecuentes y la importancia del entrenamiento

Mientras en América Latina el crecimiento del empleo remoto hacia el exterior aumentó más del 40% desde 2020, grandes profesionales pierden importantes oportunidades por no saber cómo desempeñarse al tomar contacto con las empresas

Trabajo remoto y entrevistas en
DEPORTES
Sergio Goycochea reveló cuánto dinero

Sergio Goycochea reveló cuánto dinero se llevó cada jugador de Argentina por llegar a la final del Mundial de Italia 1990

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

El “riesgo para la salud” que atraviesan los pilotos por las fallas de Aston Martin en el inicio de la F1: “Están en la peor situación”

Las inéditas imágenes de Santiago Beltrán en un torneo intercountry antes de ser fichado por River Plate

Venezuela se consagró campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos en una dramática final

TELESHOW
La dolorosa lesión de Juli

La dolorosa lesión de Juli Poggio al arrancarse una uña sin querer: “Para el desmayo”

La felicidad de Wanda Nara y Maxi López por su relación actual: “Descubrimos una nueva forma de acompañarnos”

Benjamín Vicuña habló del presente del cine argentino: “La situación que está viviendo es prácticamente agónica”

El inesperado elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Quedé hipnotizada”

Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue un maestro para mí”

INFOBAE AMÉRICA

No solo la balanza: por

No solo la balanza: por qué medir la cintura es clave para anticipar problemas cardíacos, más allá del peso

Así quedó la zona donde cayeron las bombas racimo de Irán que mataron a dos personas en el centro de Israel

Panamá impulsa su primera carretera ecológica en Colón en medio de dudas de ambientalistas

Un giro capitalista en Cuba no traerá democracia

Qué pasa con las colillas de cigarrillo después de 10 años: un estudio reveló su impacto en el medioambiente