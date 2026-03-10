Opinión

La larga sombra del terrorismo iraní y un posible cierre

Desde una escena de atentado al escenario global

Guardar
Los atentados contra objetivos judíos
Los atentados contra objetivos judíos en Buenos Aires, la embajada de Israel y la AMIA dejaron heridas profundas en la comunidad. REUTERS/Ronen Zvulun

Poco después de completar mis estudios, comencé a trabajar como EMT-P en el sistema nacional de emergencias médicas de Israel. Nada en la facultad de medicina te prepara realmente para tu primera escena con múltiples víctimas. Los libros enseñan protocolos. No enseñan cómo procesar juventud destrozada, parlantes rotos y el silencio donde minutos antes había risas.

El 1 de junio de 2001, en la discoteca Dolphinarium de Tel Aviv, enfrenté esa realidad por primera vez. Jóvenes habían salido a bailar en una noche de Shabat. En cuestión de segundos, su mundo —y el nuestro— cambió para siempre. Recuerdo moverme de un herido a otro, intentando concentrarme en la vía aérea, la respiración y la circulación, mientras mi mente luchaba con una sola pregunta incomprensible: ¿cómo puede alguien, impulsado por el odio, atacar deliberadamente a jóvenes cuyo único “delito” era ser judíos y querer vivir?

Esa noche marcó el comienzo de años en los que las escenas de terror pasaron a formar parte de mi vida profesional. Cada atentado traía el mismo caos, la misma urgencia y el mismo vacío después. Los rostros cambiaban; el dolor no.

La sensación de pérdida no fue solo profesional. Adi, la chica que yo amaba, murió en el atentado de Beit Lid. Colegas míos murieron defendiendo al Estado de Israel. Amigos sobrevivieron a los atentados en Buenos Aires —en la embajada de Israel y en la AMIA—. Para mí no fueron titulares. Son nombres, voces y futuros interrumpidos.

Durante décadas, la sombra detrás de muchos de estos ataques fue un régimen que eligió la confrontación, la intimidación y la exportación de violencia por encima de la convivencia. Durante casi cuarenta años, el liderazgo de los ayatolás construyó influencia a través del miedo y de guerras por intermediarios, profundizando la inestabilidad en regiones y continentes. Para quienes estuvimos en las escenas, para quienes atendimos a los heridos y cargamos con la memoria, esa sombra nunca fue abstracta.

Hoy se siente como un momento de ajuste de cuentas —no por venganza, ni por triunfo— sino por la posibilidad de que un largo capítulo esté llegando a su fin. Un capítulo definido por el miedo, los funerales y las sirenas en la noche.

Si existe el cierre, no es simple. No es celebración. Es algo más silencioso que eso.

Es un cierre para las familias de los jóvenes asesinados en el Dolphinarium —familias que han cargado con la ausencia durante décadas. Un cierre para las personas que amé y que ya no están. Un cierre para quienes caminaron este camino a mi lado. Un cierre para todos aquellos que fueron asesinados simplemente por ser judíos.

Y quizás, por encima de todo, es la esperanza de que pueda comenzar un nuevo camino —uno en el que las sociedades elijan la vida por encima de la muerte, la cooperación por encima de la destrucción y donde las futuras generaciones no crezcan bajo la sombra del terror.

Quiero creer que este es el punto desde el cual avanzamos —no con ira, sino con determinación— hacia un futuro donde las salas de emergencia estén más silenciosas, las noches de Shabat vuelvan a ser normales y los jóvenes puedan bailar sin miedo.

Temas Relacionados

Estado de IsraelTel AvivSistema Nacional de Emergencias MédicasAMIATerrorismo InternacionalAtaques Antisemitas

Últimas Noticias

El mito del Estado presente: una verdadera estafa política

El incremento sostenido del gasto estatal, que pasó del 25,4% al 45% del Producto Interno Bruto en veinte años, ha coincidido con un aumento persistente de los niveles de pobreza y la destrucción del mercado laboral formal

El mito del Estado presente:

Activismo accionarial en pausa: lo que la decisión de la SEC implica para mercados emergentes

Una modificación reciente impide que accionistas con menos de 5 millones de dólares en acciones publiquen documentos informativos en la principal plataforma pública, lo que limita la visibilidad de perspectivas minoritarias en votaciones de empresas

Activismo accionarial en pausa: lo

A Harbour in the Storm (Un puerto en la tormenta): Cuando una arquitectura normativa débil amplifica la disputa geopolítica global

El Puerto de Chancay dejó de ser únicamente una obra de infraestructura para convertirse en el epicentro de una disputa política, jurídica y geopolítica que pone a prueba la solidez institucional de nuestro país. En medio de una nueva transición presidencial tras la salida de José Jerí y la designación de José María Balcázar, el megapuerto aparece como símbolo de desarrollo. Sin embargo, este escenario advierte la constante fragilidad política que ha llevado al Perú a múltiples cambios de liderazgo en la última década

A Harbour in the Storm

El legado y los retos del movimiento de mujeres

La evolución política y social invita a reflexionar sobre las conquistas, los desafíos persistentes y la necesidad de un liderazgo femenino que transcienda fronteras y contextos

El legado y los retos

La ceguera de género en la administración pública

Un desafío para la calidad democrática y el control público

La ceguera de género en
DEPORTES
De trabajar como cajero en

De trabajar como cajero en México a convertirse en el DT más joven del básquet argentino con 22 años: “La mejor decisión que tomé”

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

Con la camiseta más grande del mundo y frente a una multitud, San Lorenzo presentó su nueva indumentaria: el hit contra Boca Juniors

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado mundial del crudo

Rasgos compulsivos: por qué la incertidumbre del futuro nos hace repetir hábitos

“Las acuarelas prodigiosas”, un homenaje a las mujeres que nunca se rinden

Delfina Pignatiello, de nadadora olímpica a la fotografía: “Revaloricé mucho lo que significa el éxito”

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”